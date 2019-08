Bitbucket abandonne le support Mercurial et se concentre sur Git, Les fonctionnalités et dépôts seront officiellement supprimés le 1er juin 2020 9PARTAGES 6 0 Le mouvement DevOps vient briser depuis quelques années le cycle de développement traditionnel des applications. Cette nouvelle approche est de plus en plus adoptée par les entreprises. Le DevOps offre une meilleure cohésion et communication entre les développeurs (Dev) et les chargés d’opération (Ops), permettant ainsi d’accélérer la livraison des applications et rendre celles-ci plus robustes en détectant les anomalies plus tôt. Et l’équipe de Bitbucket compte améliorer continuellement son un service web d'hébergement et de gestion de développement logiciel pour l’adapter à la manière de travailler de ses clients.



Le marché des logiciels de contrôle de version a beaucoup évolué depuis le lancement de Bitbucket en 2008. Lorsque Bitbucket a été lancé il y a plus de 10 ans, c'était un endroit où les clients hébergeaient leur code, mais au fil des ans, il est passé à une autre étape, devenant un centre de collaboration entre les développeurs et les chargés d’opération, permettant de construire, tester et déployer de nouvelles fonctionnalités plus rapidement qu’auparavant.





Avec Git devenant le système de gestion de versions par défaut au fil des années, aidant les équipes de toutes tailles à travailler plus rapidement à mesure qu'elles se repartissent, l’équipe Bitbucket, qui revendique maintenant plus de 10 millions d'utilisateurs enregistrés sur sa plateforme, réfléchit à la meilleure manière de servir ses utilisateurs à l’avenir, d’après un billet de blog publié le mardi. « …nous en sommes à un point de notre croissance où nous procédons à une évaluation plus approfondie du marché et de la meilleure façon de soutenir nos utilisateurs pour l'avenir », peut-on lire dans le billet de blog.



Et la solution de l’équipe consiste à de supprimer le support Mercurial de Bitbucket Cloud et de son API. Les fonctionnalités et dépôts Mercurial seront officiellement supprimés de Bitbucket et de son API le 1er juin 2020.



Avec plus de 28 millions de dépôts d'archives, Bitbucket a célébré ses 10 millions d'utilisateurs enregistrés dans Bitbucket Cloud en avril dernier. Bitbucket offre les intégrations avec les outils comme Jira, Trello, et le reste des outils de la famille Atlassian, propriétaire de la plateforme. La plateforme permet de déployer, tester, surveiller, analyser du code ou encore stocker des objets. Elle fournit des intégrations ouvertes avec AWS, JFrog, Datadog, LaunchDarkly, Slack et bien d'autres.



L'échéancier de suppression du support Mercurial



L’équipe Bitbucket prévoit mettre fin à la création de nouveaux dépôts Mercurial par les utilisateurs à partir du 1er février 2020. Ensuite, dès le 1er juin de la même année, les utilisateurs ne pourront pas utiliser les fonctionnalités Mercurial dans Bitbucket ou via son API et tous les dépôts Mercurial seront supprimés. Quant à l’ensemble des fonctionnalités Mercurial actuelles de Bitbucket, elles seront disponibles jusqu'au 31 mai de l’année prochaine, avant d’être supprimées.



Les raisons de l’abandon du support Mercurial au profit du Git



Bien que Bitbucket veut garder une place spéciale pour le Mercurial dans son histoire, l’équipe a décidé de se concentrer sur le Git. En effet, l'adoption de DevOps est montée en flèche au cours de la dernière décennie et les clients de la plateforme adoptent cette nouvelle façon de travailler à un rythme exponentiel, d’après le billet de blog. Avec cette évolution, Bitbucket aussi est passé du statut d'outil de gestion de contrôle de version à celui d’une plateforme de gestion du cycle de vie complet du développement de logiciel. Mais l’équipe ne compte pas s’arrêter là.



Selon l’équipe Bitbucket, la construction d'éléments de qualité exige une attention intense, alors que la prise en charge de deux systèmes de contrôle de version permet de diviser cette attention, doublant ainsi le temps d'expédition et les frais techniques. « Git étant l'outil le plus utilisé, Mercurial court le risque de négliger des problèmes à mesure que nous évoluons », peut-on lire dans le billet de blog.



Pour justifier sa décision d’abandon du support Merccurial, l’équipe Bitbucket rapport les résultats d’une enquête « Stack Overflow Developer Survey » selon lequel près de 90 % des développeurs utilisent Git, alors que Mercurial est le système de contrôle de version le moins populaire avec seulement 3 % d'adoption par les développeurs. Selon le billet de blog de Bitbucket publié par Denise Chan, l'utilisation de Mercurial sur Bitbucket est en baisse constante, et le pourcentage de nouveaux utilisateurs de la plateforme choisissant Mercurial est tombé à moins de 1 %.



Selon l’équipe, « Cette obsolescence nous permettra de nous concentrer sur la construction de la meilleure expérience possible pour nos utilisateurs ». C’est ainsi que « Cette année, nous nous concentrerons sur la création d'intégrations plus profondes afin d'améliorer l'automatisation et la collaboration. Nos améliorations rendront la planification, le code, les tests et le déploiement encore plus faciles et plus sûrs à partir de Bitbucket », lit-on dans le billet de blog.



Comment faire pour migrer et exporter les dépôts Mercurial ?



L’équipe Bitbucket recommande que les équipes de développement migrent leurs dépôts Mercurial existants vers Git. Pour le faire, elle propose différents outils de conversion Git qui sont sur le marché, y compris hg-fast-export et hg-git mercurial plugin.



Pour soutenir la migration de ses clients, Bitbucket a créé les ressources suivantes afin de fournir les connaissances et les outils nécessaires à une meilleure transition : un fil de discussion communautaire dédié pour discuter des outils de conversion, de la migration, des conseils et de l'aide au dépannage et un tutoriel Git qui couvre depuis les bases de la création de requêtes en mode pull, à la création de nouvelles bases et des Git Hooks.



Toutefois, pour ceux des clients qui préfèrent continuer à utiliser le système Mercurial, il existe un certain nombre de services d'hébergement Mercurial gratuits et payants, selon le billet de blog.



Sources :



Et vous ?



Que pensez-vous de ce changement ?

Quels sont les avantages de ce changement ?

Existe-t-il des inconvénients, lesquels ?

Quels commentaires faites-vous de l’avenir de Mercurial ?



Lire aussi



Intégration et livraison en continu avec TeamCity, Bitbucket et Azure, un tutoriel de Hinault Romaric

Intégration et déploiement continu avec TeamCity, Bitbucket et Azure, partie 3 : livraison continue sur Azure, un tutoriel de Hinault Romaric

Pipelines : quand l'intégration et la livraison en continu s'invitent dans Bitbucket

Atlassian lance Bitbucket Pipelines, pour étendre son service d'hébergement de code Bitbucket avec des fonctionnalités de déploiement continu Le mouvement DevOps vient briser depuis quelques années le cycle de développement traditionnel des applications. Cette nouvelle approche est de plus en plus adoptée par les entreprises. Le DevOps offre une meilleure cohésion et communication entre les développeurs (Dev) et les chargés d’opération (Ops), permettant ainsi d’accélérer la livraison des applications et rendre celles-ci plus robustes en détectant les anomalies plus tôt. Et l’équipe de Bitbucket compte améliorer continuellement son un service web d'hébergement et de gestion de développement logiciel pour l’adapter à la manière de travailler de ses clients.Le marché des logiciels de contrôle de version a beaucoup évolué depuis le lancement de Bitbucket en 2008. Lorsque Bitbucket a été lancé il y a plus de 10 ans, c'était un endroit où les clients hébergeaient leur code, mais au fil des ans, il est passé à une autre étape, devenant un centre de collaboration entre les développeurs et les chargés d’opération, permettant de construire, tester et déployer de nouvelles fonctionnalités plus rapidement qu’auparavant.Avec Git devenant le système de gestion de versions par défaut au fil des années, aidant les équipes de toutes tailles à travailler plus rapidement à mesure qu'elles se repartissent, l’équipe Bitbucket, qui revendique maintenant plus de 10 millions d'utilisateurs enregistrés sur sa plateforme, réfléchit à la meilleure manière de servir ses utilisateurs à l’avenir, d’après un billet de blog publié le mardi. « …nous en sommes à un point de notre croissance où nous procédons à une évaluation plus approfondie du marché et de la meilleure façon de soutenir nos utilisateurs pour l'avenir », peut-on lire dans le billet de blog.Et la solution de l’équipe consiste à de supprimer le support Mercurial de Bitbucket Cloud et de son API. Les fonctionnalités et dépôts Mercurial seront officiellement supprimés de Bitbucket et de son API le 1er juin 2020.Avec plus de 28 millions de dépôts d'archives, Bitbucket a célébré ses 10 millions d'utilisateurs enregistrés dans Bitbucket Cloud en avril dernier. Bitbucket offre les intégrations avec les outils comme Jira, Trello, et le reste des outils de la famille Atlassian, propriétaire de la plateforme. La plateforme permet de déployer, tester, surveiller, analyser du code ou encore stocker des objets. Elle fournit des intégrations ouvertes avec AWS, JFrog, Datadog, LaunchDarkly, Slack et bien d'autres.L’équipe Bitbucket prévoit mettre fin à la création de nouveaux dépôts Mercurial par les utilisateurs à partir du 1er février 2020. Ensuite, dès le 1er juin de la même année, les utilisateurs ne pourront pas utiliser les fonctionnalités Mercurial dans Bitbucket ou via son API et tous les dépôts Mercurial seront supprimés. Quant à l’ensemble des fonctionnalités Mercurial actuelles de Bitbucket, elles seront disponibles jusqu'au 31 mai de l’année prochaine, avant d’être supprimées.Bien que Bitbucket veut garder une place spéciale pour le Mercurial dans son histoire, l’équipe a décidé de se concentrer sur le Git. En effet, l'adoption de DevOps est montée en flèche au cours de la dernière décennie et les clients de la plateforme adoptent cette nouvelle façon de travailler à un rythme exponentiel, d’après le billet de blog. Avec cette évolution, Bitbucket aussi est passé du statut d'outil de gestion de contrôle de version à celui d’une plateforme de gestion du cycle de vie complet du développement de logiciel. Mais l’équipe ne compte pas s’arrêter là.Selon l’équipe Bitbucket, la construction d'éléments de qualité exige une attention intense, alors que la prise en charge de deux systèmes de contrôle de version permet de diviser cette attention, doublant ainsi le temps d'expédition et les frais techniques. « Git étant l'outil le plus utilisé, Mercurial court le risque de négliger des problèmes à mesure que nous évoluons », peut-on lire dans le billet de blog.Pour justifier sa décision d’abandon du support Merccurial, l’équipe Bitbucket rapport les résultats d’une enquête « Stack Overflow Developer Survey » selon lequel près de 90 % des développeurs utilisent Git, alors que Mercurial est le système de contrôle de version le moins populaire avec seulement 3 % d'adoption par les développeurs. Selon le billet de blog de Bitbucket publié par Denise Chan, l'utilisation de Mercurial sur Bitbucket est en baisse constante, et le pourcentage de nouveaux utilisateurs de la plateforme choisissant Mercurial est tombé à moins de 1 %.Selon l’équipe, « Cette obsolescence nous permettra de nous concentrer sur la construction de la meilleure expérience possible pour nos utilisateurs ». C’est ainsi que « Cette année, nous nous concentrerons sur la création d'intégrations plus profondes afin d'améliorer l'automatisation et la collaboration. Nos améliorations rendront la planification, le code, les tests et le déploiement encore plus faciles et plus sûrs à partir de Bitbucket », lit-on dans le billet de blog.L’équipe Bitbucket recommande que les équipes de développement migrent leurs dépôts Mercurial existants vers Git. Pour le faire, elle propose différents outils de conversion Git qui sont sur le marché, y comprisetPour soutenir la migration de ses clients, Bitbucket a créé les ressources suivantes afin de fournir les connaissances et les outils nécessaires à une meilleure transition : un fil de discussion communautaire dédié pour discuter des outils de conversion, de la migration, des conseils et de l'aide au dépannage et un tutoriel Git qui couvre depuis les bases de la création de requêtes en mode pull, à la création de nouvelles bases et des Git Hooks.Toutefois, pour ceux des clients qui préfèrent continuer à utiliser le système Mercurial, il existe un certain nombre de services d'hébergement Mercurial gratuits et payants, selon le billet de blog.Sources : Bitbucket Que pensez-vous de ce changement ?Quels sont les avantages de ce changement ?Existe-t-il des inconvénients, lesquels ?Quels commentaires faites-vous de l’avenir de Mercurial ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 2 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Responsable Qt & Livres https://www.developpez.com 2 0 Juste pour mettre en évidence deux points : Atlassian décide de se focaliser sur Git grâce à un sondage réalisé sur une communauté plutôt pro-GitHub (donc Git) ; leur migration est simple : tout le contenu sur des dépôts Mercurial sera purement et simplement supprimé dans moins d'un an, peu importe s'il n'y a plus personne qui gère certains projets (qui seront donc perdus). Google avait fait ça mieux : au moins, les dépôts existants existent toujours, même s'ils ne sont qu'en lecture seule. Membre confirmé https://www.developpez.com 0 0 j'aurai au moins fait un zip du projet mercurial, créé un repo git en balancant les sources et supprimé le repo mercurial in fine ...

Contract Manager Logiciels et Matériels ↳ Computer Futures - Ile de France - Paris (75000) Développeur SAP H/F ↳ Sopra Steria - France - Toulouse Administrateur Sécurité et Réseaux H/F ↳ Michael Page - Poitou Charentes - Poitiers (86000) Voir plus d'offres