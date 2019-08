Les développeurs exercent une influence considérable à l'ère de Kubernetes et du cloud, Selon une nouvelle étude d'IDC 11PARTAGES 5 0 Une récente étude sur les développeurs menée par IDC (International Data Corporation) révèle que les développeurs jouissent d'une grande autonomie pour la sélection d'outils et de technologies de développement.





En outre, les développeurs exercent une influence sur les décisions d’achat des entreprises et doivent être considérés comme des parties prenantes clés lors de ces décisions d’achats au sein de toute entreprise soumise à un passage au cloud accompagné d’une transformation numérique interne.



« L’autonomie et l’influence dont jouissent les développeurs aujourd’hui illustrent bien l’évolution du rôle de ces derniers dans l’informatique d’entreprise à l’ère de la transformation numérique qui s’intensifie rapidement », a déclaré Arnal Dayaratna , directeur de la recherche, Développement de logiciels chez IDC. « Les développeurs sont de plus en plus considérés comme des visionnaires et des architectes de la transformation numérique, par opposition aux exécutants d'un plan prédéfini mis en place par une direction informatique centralisée ».



L’étude, qui repose sur une enquête mondiale menée auprès de 2 500 développeurs, a également révélé que le paysage actuel des langages et des cadres de développement logiciel reste très fragmenté, ce qui crée toute une série de défis pour les équipes de développeurs, ainsi que des implications potentiellement importantes pour le support à long terme des logiciels.



Dans cet environnement, les langages susceptibles de continuer à gagner du terrain parmi les développeurs sont ceux qui prennent en charge divers cas d'utilisation et environnements de déploiement, tels que Python et Java, ou présentent des spécificités les différenciant des autres langages.



Kubernetes est un système open source permettant d'automatiser le déploiement, la mise à l'échelle et la gestion des applications conteneurisées. Il regroupe les conteneurs qui composent une application dans des unités logiques pour faciliter la gestion et la découverte. Kubernetes s’appuie sur 15 années d’expérience dans la gestion de charges de travail de production chez Google, combinées aux meilleures idées et pratiques de la communauté, il s'est imposé comme le standard de facto pour l'orchestration de conteneurs et constitue le projet phare de la CNCF (Cloud Native Computing Foundation), soutenu par des acteurs clés tels que Google, AWS, Microsoft, IBM, Intel, Cisco et Red Hat.



Parmi les autres résultats clés de l'enquête PaaSView d'IDC, nous avons :



67 % des organisations ont adopté les pratiques de DevOps d'une manière ou d'une autre ;

environ 20 % des développeurs déclarent connaître « extrêmement bien » les conteneurs et les microservices ;

44 % des développeurs ont utilisé des outils de développement à code réduit de manière professionnelle à un moment ou à un autre ;

plus de 50 % des applications de développement et de test déployées sur le cloud public sont finalement déployées ailleurs dans la production ;

« L'intérêt des développeurs pour DevOps reflète un intérêt plus général pour la transparence et la collaboration, illustrant la tendance du développement logiciel à non seulement utiliser les technologies open source, mais également à intégrer les pratiques open sources au développement logiciel », a déclaré Al Gillen, vice-président du groupe Développement logiciel et Open Source chez IDC. « Les développeurs accordent la priorité à la collaboration décentralisée et aux contributions au code, ainsi qu'à la documentation transparente du raisonnement des décisions liées au code ».



Source :



Et vous ?



Pourquoi Kubernetes est-il si populaire ?



Quel est votre expérience avec Kubernetes ? Partagez ?



Pensez-vous que Python et Java sont les langages qui ont le plus d’avenir ?



Voir aussi :



Kubernetes 1.14 apporte une extension de l'écosystème qui passe de Linux-only, à la prise en charge des conteneurs Windows



Google cède le contrôle opérationnel de Kubernetes à la communauté, qui devra désormais supporter les coûts d'infrastructure cloud du projet Une récente étude sur les développeurs menée par IDC (International Data Corporation) révèle que les développeurs jouissent d'une grande autonomie pour la sélection d'outils et de technologies de développement.En outre, les développeurs exercent une influence sur les décisions d’achat des entreprises et doivent être considérés comme des parties prenantes clés lors de ces décisions d’achats au sein de toute entreprise soumise à un passage au cloud accompagné d’une transformation numérique interne.« L’autonomie et l’influence dont jouissent les développeurs aujourd’hui illustrent bien l’évolution du rôle de ces derniers dans l’informatique d’entreprise à l’ère de la transformation numérique qui s’intensifie rapidement », a déclaré Arnal Dayaratna , directeur de la recherche, Développement de logiciels chez IDC. « Les développeurs sont de plus en plus considérés comme des visionnaires et des architectes de la transformation numérique, par opposition aux exécutants d'un plan prédéfini mis en place par une direction informatique centralisée ».L’étude, qui repose sur une enquête mondiale menée auprès de 2 500 développeurs, a également révélé que le paysage actuel des langages et des cadres de développement logiciel reste très fragmenté, ce qui crée toute une série de défis pour les équipes de développeurs, ainsi que des implications potentiellement importantes pour le support à long terme des logiciels.Dans cet environnement, les langages susceptibles de continuer à gagner du terrain parmi les développeurs sont ceux qui prennent en charge divers cas d'utilisation et environnements de déploiement, tels que Python et Java, ou présentent des spécificités les différenciant des autres langages.Kubernetes est un système open source permettant d'automatiser le déploiement, la mise à l'échelle et la gestion des applications conteneurisées. Il regroupe les conteneurs qui composent une application dans des unités logiques pour faciliter la gestion et la découverte. Kubernetes s’appuie sur 15 années d’expérience dans la gestion de charges de travail de production chez Google, combinées aux meilleures idées et pratiques de la communauté, il s'est imposé comme le standard de facto pour l'orchestration de conteneurs et constitue le projet phare de la CNCF (Cloud Native Computing Foundation), soutenu par des acteurs clés tels que Google, AWS, Microsoft, IBM, Intel, Cisco et Red Hat.Parmi les autres résultats clés de l'enquête PaaSView d'IDC, nous avons :« L'intérêt des développeurs pour DevOps reflète un intérêt plus général pour la transparence et la collaboration, illustrant la tendance du développement logiciel à non seulement utiliser les technologies open source, mais également à intégrer les pratiques open sources au développement logiciel », a déclaré Al Gillen, vice-président du groupe Développement logiciel et Open Source chez IDC. « Les développeurs accordent la priorité à la collaboration décentralisée et aux contributions au code, ainsi qu'à la documentation transparente du raisonnement des décisions liées au code ».Source : IDC Pourquoi Kubernetes est-il si populaire ?Quel est votre expérience avec Kubernetes ? Partagez ?Pensez-vous que Python et Java sont les langages qui ont le plus d’avenir ?