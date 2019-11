Mirantis acquiert Docker Enterprise et Docker lève 35 millions dollars, Mais le service restera une entreprise indépendante, d'après Mirantis 0PARTAGES 2 0 La journée de mercredi a été chargée de nouvelles pour Docker. L’entreprise, qui avait déjà recueilli plus de 272 millions de dollars avant les dernières nouvelles, a annoncé hier qu'elle a reçu un investissement de 35 millions de dollars des investisseurs existants. Docker a également obtenu un nouveau PDG, Scott Johnston, chef de la direction des produits, en remplacement de Rob Bearden. Mais un grand changement pour la firme a été annoncé un plus tôt dans la journée par Mirantis : l'acquisition des activités et de l'équipe de Docker Enterprise Technology par la société de services d’informatique cloud B2B.



L’ensemble des mouvements du mercredi sont pour le moins curieux, mais donne le coup d'envoi de la révolution du conteneur. En effet, le nouveau CEO de Docker a dit qu'il y voit une opportunité pour l'entreprise d'aider les développeurs à utiliser Docker, le moteur de conteneurisation populaire qui a eu du mal à trouver un modèle économique. Docker, est réputée pour ne pas avoir su tirer profit de sa technologie, jusqu’à ce que Mirantis, une importante société d’OpenStack, Kubernetes et de cloud computing, ait annoncé l’acquisition de la ligne de produits Docker Enterprise. Docker a déclaré qu'il continuera à se concentrer sur les outils qui feront progresser les flux de travail des développeurs et Mirantis maintiendra la marque Docker Enterprise indépendante.





Adrian Ionel, PDG et co-fondateur de Mirantis, n’a pas donné plus de détail sur les termes de l'accord qui entre en vigueur immédiatement. Il a déclaré dans un communiqué que « Nous ne divulguons pas les termes de l'accord ». « Comme d'autres accords similaires, c'était passionnant et parfois imprévisible. Nous avons fait un effort d'équipe dès le premier jour, et il s'est avéré que l'équipe Mirantis avait une chimie formidable avec l'équipe Docker et encore plus entre les techniciens ». « Nous avons rapidement découvert que nous parlions le même langage et poursuivions une vision similaire : une véritable pile native cloud, alimentée par Kubernetes, livrée en tant que service, pour permettre aux développeurs de créer, partager et exécuter leurs applications partout. Bref, apporter la simplicité et le choix aux entreprises qui adoptent le cloud », a-t-il ajouté.



Docker n’a pas non plus divulgué le prix de l'acquisition, mais il pourrait être plus important que l'évaluation de Docker lors de ses dernières rondes de financement. En effet, l'entreprise affirme qu'environ un tiers des entreprises du Fortune 100 et un cinquième des 500 premières entreprises mondiales utilisent Docker Enterprise, statistique que la plupart des entreprises aimeraient bien pouvoir mettre en évidence. C’est par ailleurs ce qui rend cette vente un peu déconcertante du côté de Docker, à moins que l'entreprise ne suppose que peu de ces clients vont continuer à miser sur sa technologie.



Selon M. Ionel, avec cette acquisition, Mirantis obtient la plateforme Docker Enterprise Technology, y compris Docker Enterprise Engine, Docker Trusted Registry, Docker Unified Control Plane et Docker CLI. L’entreprise héritera également de tous les clients et contrats de Docker Enterprise – environ 700 entreprises clientes –, ainsi que l'une des meilleures équipes d'ingénierie, de support, de services et d'avant-vente de produits du cloud-native de la planète. Mirantis bénéficie également de ses alliances technologiques stratégiques et de ses programmes de partenariat.



La nouvelle orientation de Docker et de sa ligne de produits Docker Enterprise



Docker a annoncé mercredi avoir reçu un investissement de 35 millions de dollars des investisseurs existants Benchmark Capital et Insight Partners. Dans un communiqué, s’exprimant sur l’avenir de l’entreprise, M. Johnston a déclaré :



« Docker inaugure une nouvelle ère avec un retour à nos racines en se concentrant sur l'avancement des flux de travail des développeurs lors de la création, du partage et de l'exécution d'applications modernes. Dans le cadre de ce recentrage, Mirantis a annoncé l'acquisition de l'activité de la plateforme Docker Enterprise ». « Pour aller de l'avant, nous allons étendre les rôles de Docker Desktop et de Docker Hub dans le flux de travail des développeurs d'applications modernes. Plus précisément, nous investissons dans l'expansion de nos services cloud pour permettre aux développeurs de découvrir rapidement les technologies à utiliser lors de la création d'applications, de partager facilement ces applications avec leurs coéquipiers et la communauté, et d'exécuter des applications sans friction sur n'importe quel terminal Kubernetes, localement ou dans le cloud », a-t-il ajouté pour expliquer le changement annoncé mercredi.



Selon M. Bearden, précédent CEO de Docker, le changement intervient après que l'entreprise ait soigneusement étudié ses modèles d'affaires existants. « Après avoir mené une analyse approfondie avec l'équipe de direction et le conseil d'administration, nous avons déterminé que Docker avait deux affaires très distinctes et différentes : l'une était une activité de développement active et l'autre une activité en croissance. Nous avons également constaté que le produit et les modèles financiers étaient très différents. Cela a conduit à la décision de restructurer l'entreprise et de séparer les deux activités, ce qui est la meilleure chose pour les clients et de permettre à la technologie de pointe de Docker de prospérer », a-t-il déclaré dans un communiqué.





Quant à Mirantis qui se concentre sur l'offre d'une plateforme de cloud computing et la livraison d'applications sur site centrées sur Kubernetes, c’est un jour très important. Son PDG Adrian Ionel a déclaré à propos de la ligne de produits nouvellement acquise :



« Docker Enterprise est absolument aligné et un accélérateur de la direction dans laquelle nous nous trouvions déjà ». « Nous nous dirigions de plus en plus vers les Kubernetes et les conteneurs destinés aux cas d'utilisation multi-cloud, hybride et périphérique, dans le but d'offrir une expérience cohérente aux développeurs sur n'importe quelle infrastructure – cloud public, cloud hybride, multi-cloud et utilisation périphérique – et de faciliter les choses, à la demande et d'éliminer toute préoccupation ou charge opérationnelle des développeurs ou propriétaires d'infrastructure », a-t-il ajouté.



Rien ne changera dans un avenir proche pour les clients actuels de Docker Enterprise



Aux 450 travailleurs de Mirantis, viennent s’ajouter 300 autres anciens employés de Docker dans le cadre de cette acquisition. L'entreprise compte intégrer à son organisation ses nouveaux employés. Cependant, les équipes de marketing et de vente sur le terrain de Docker resteront séparées pendant un certain temps avant qu'elles ne soient intégrées, a dit M. Ionel. « Notre objectif le plus important est de ne pas créer de perturbations pour les clients ». « Nous allons donc maintenir une excellente expérience client tout en réunissant les équipes », a-t-il ajouté. Cela signifie également que pour les clients actuels de Docker Enterprise, rien ne changera dans un avenir proche.



Mirantis affirme qu'elle va accélérer le développement du produit et y fusionner sa technologie Kubernetes et sa technologie de gestion du cycle de vie. Au fil du temps, elle offrira également des solutions de services gérés pour Docker Enterprise. Selon M. Ionel, avec ce changement, Mirantis est bien placé pour affronter de grands acteurs comme VMware et IBM/Red Hat. « Nous sommes le seul véritable acteur natif du cloud avec une échelle significative pour leur fournir une alternative sans s'enfermer dans un héritage ou une pile technologique existante », a-t-il dit.



L’objectif de Mirantis est de fournir Kubernetes-as-a-Service avec une expérience cohérente pour les développeurs sur n'importe quelle infrastructure cloud et sur site. Cet accord permet à environ 700 nouvelles entreprises clientes d'accéder à sa plateforme Kubernetes. Ce changement n'est que la dernière initiative de la société. Au cours des derniers mois, Mirantis a conclu un contrat de trois ans à huit chiffres pour développer l'infrastructure 5G d'AT&T. La société a ensuite lancé MCP Edge – un plan de gestion unifié basé sur le cloud pour les déploiements de télécommunications 5G.



Mirantis a dit que Docker restera une entreprise indépendante. Mais de précédentes expériences d’acquisition laissent deviner que ce changement pourrait être la fin d'une époque pour Docker.



Sources : Docker



Et vous ?



Que pensez-vous de ce changement chez Docker ?

Docker dit qu’il voit ces mouvements comme une opportunité pour l'entreprise d'aider les développeurs à utiliser Docker. Quel commentaire en faites-vous ?

Selon vous, que représente cette acquisition pour Mirantis ?

Avec cette acquisition, Mirantis est bien placé pour affronter de grands acteurs comme VMware et IBM/Red Hat. Quel commentaire en faites-vous ?



Lire aussi



Docker Hub piraté : 190 000 comptes exposés, les jetons GitHub révoqués, et les compilations désactivées

Oracle supprime une image Docker approuvée par la communauté et utilisée lors des tests sur son SGBD, évoquant une violation de ses droits d'auteur

Docker annonce la création du projet open source Moby, qui permet de créer et partager des systèmes de conteneurs

Solomon Hykes, fondateur et directeur technique de Docker, annonce son départ de l'entreprise, pour se consacrer à d'autres activités

La journée de mercredi a été chargée de nouvelles pour Docker. L’entreprise, qui avait déjà recueilli plus de 272 millions de dollars avant les dernières nouvelles, a annoncé hier qu'elle a reçu un investissement de 35 millions de dollars des investisseurs existants. Docker a également obtenu un nouveau PDG, Scott Johnston, chef de la direction des produits, en remplacement de Rob Bearden. Mais un grand changement pour la firme a été annoncé un plus tôt dans la journée par Mirantis : l'acquisition des activités et de l'équipe de Docker Enterprise Technology par la société de services d’informatique cloud B2B.L’ensemble des mouvements du mercredi sont pour le moins curieux, mais donne le coup d'envoi de la révolution du conteneur. En effet, le nouveau CEO de Docker a dit qu'il y voit une opportunité pour l'entreprise d'aider les développeurs à utiliser Docker, le moteur de conteneurisation populaire qui a eu du mal à trouver un modèle économique. Docker, est réputée pour ne pas avoir su tirer profit de sa technologie, jusqu’à ce que Mirantis, une importante société d’OpenStack, Kubernetes et de cloud computing, ait annoncé l’acquisition de la ligne de produits Docker Enterprise. Docker a déclaré qu'il continuera à se concentrer sur les outils qui feront progresser les flux de travail des développeurs et Mirantis maintiendra la marque Docker Enterprise indépendante.Adrian Ionel, PDG et co-fondateur de Mirantis, n’a pas donné plus de détail sur les termes de l'accord qui entre en vigueur immédiatement. Il a déclaré dans un communiqué que « Nous ne divulguons pas les termes de l'accord ». « Comme d'autres accords similaires, c'était passionnant et parfois imprévisible. Nous avons fait un effort d'équipe dès le premier jour, et il s'est avéré que l'équipe Mirantis avait une chimie formidable avec l'équipe Docker et encore plus entre les techniciens ». « Nous avons rapidement découvert que nous parlions le même langage et poursuivions une vision similaire : une véritable pile native cloud, alimentée par Kubernetes, livrée en tant que service, pour permettre aux développeurs de créer, partager et exécuter leurs applications partout. Bref, apporter la simplicité et le choix aux entreprises qui adoptent le cloud », a-t-il ajouté.Docker n’a pas non plus divulgué le prix de l'acquisition, mais il pourrait être plus important que l'évaluation de Docker lors de ses dernières rondes de financement. En effet, l'entreprise affirme qu'environ un tiers des entreprises du Fortune 100 et un cinquième des 500 premières entreprises mondiales utilisent Docker Enterprise, statistique que la plupart des entreprises aimeraient bien pouvoir mettre en évidence. C’est par ailleurs ce qui rend cette vente un peu déconcertante du côté de Docker, à moins que l'entreprise ne suppose que peu de ces clients vont continuer à miser sur sa technologie.Selon M. Ionel, avec cette acquisition, Mirantis obtient la plateforme Docker Enterprise Technology, y compris Docker Enterprise Engine, Docker Trusted Registry, Docker Unified Control Plane et Docker CLI. L’entreprise héritera également de tous les clients et contrats de Docker Enterprise – environ 700 entreprises clientes –, ainsi que l'une des meilleures équipes d'ingénierie, de support, de services et d'avant-vente de produits du cloud-native de la planète. Mirantis bénéficie également de ses alliances technologiques stratégiques et de ses programmes de partenariat.Docker a annoncé mercredi avoir reçu un investissement de 35 millions de dollars des investisseurs existants Benchmark Capital et Insight Partners. Dans un communiqué, s’exprimant sur l’avenir de l’entreprise, M. Johnston a déclaré :« Docker inaugure une nouvelle ère avec un retour à nos racines en se concentrant sur l'avancement des flux de travail des développeurs lors de la création, du partage et de l'exécution d'applications modernes. Dans le cadre de ce recentrage, Mirantis a annoncé l'acquisition de l'activité de la plateforme Docker Enterprise ». « Pour aller de l'avant, nous allons étendre les rôles de Docker Desktop et de Docker Hub dans le flux de travail des développeurs d'applications modernes. Plus précisément, nous investissons dans l'expansion de nos services cloud pour permettre aux développeurs de découvrir rapidement les technologies à utiliser lors de la création d'applications, de partager facilement ces applications avec leurs coéquipiers et la communauté, et d'exécuter des applications sans friction sur n'importe quel terminal Kubernetes, localement ou dans le cloud », a-t-il ajouté pour expliquer le changement annoncé mercredi.Selon M. Bearden, précédent CEO de Docker, le changement intervient après que l'entreprise ait soigneusement étudié ses modèles d'affaires existants. « Après avoir mené une analyse approfondie avec l'équipe de direction et le conseil d'administration, nous avons déterminé que Docker avait deux affaires très distinctes et différentes : l'une était une activité de développement active et l'autre une activité en croissance. Nous avons également constaté que le produit et les modèles financiers étaient très différents. Cela a conduit à la décision de restructurer l'entreprise et de séparer les deux activités, ce qui est la meilleure chose pour les clients et de permettre à la technologie de pointe de Docker de prospérer », a-t-il déclaré dans un communiqué.Quant à Mirantis qui se concentre sur l'offre d'une plateforme de cloud computing et la livraison d'applications sur site centrées sur Kubernetes, c’est un jour très important. Son PDG Adrian Ionel a déclaré à propos de la ligne de produits nouvellement acquise :« Docker Enterprise est absolument aligné et un accélérateur de la direction dans laquelle nous nous trouvions déjà ». « Nous nous dirigions de plus en plus vers les Kubernetes et les conteneurs destinés aux cas d'utilisation multi-cloud, hybride et périphérique, dans le but d'offrir une expérience cohérente aux développeurs sur n'importe quelle infrastructure – cloud public, cloud hybride, multi-cloud et utilisation périphérique – et de faciliter les choses, à la demande et d'éliminer toute préoccupation ou charge opérationnelle des développeurs ou propriétaires d'infrastructure », a-t-il ajouté.Aux 450 travailleurs de Mirantis, viennent s’ajouter 300 autres anciens employés de Docker dans le cadre de cette acquisition. L'entreprise compte intégrer à son organisation ses nouveaux employés. Cependant, les équipes de marketing et de vente sur le terrain de Docker resteront séparées pendant un certain temps avant qu'elles ne soient intégrées, a dit M. Ionel. « Notre objectif le plus important est de ne pas créer de perturbations pour les clients ». « Nous allons donc maintenir une excellente expérience client tout en réunissant les équipes », a-t-il ajouté. Cela signifie également que pour les clients actuels de Docker Enterprise, rien ne changera dans un avenir proche.Mirantis affirme qu'elle va accélérer le développement du produit et y fusionner sa technologie Kubernetes et sa technologie de gestion du cycle de vie. Au fil du temps, elle offrira également des solutions de services gérés pour Docker Enterprise. Selon M. Ionel, avec ce changement, Mirantis est bien placé pour affronter de grands acteurs comme VMware et IBM/Red Hat. « Nous sommes le seul véritable acteur natif du cloud avec une échelle significative pour leur fournir une alternative sans s'enfermer dans un héritage ou une pile technologique existante », a-t-il dit.L’objectif de Mirantis est de fournir Kubernetes-as-a-Service avec une expérience cohérente pour les développeurs sur n'importe quelle infrastructure cloud et sur site. Cet accord permet à environ 700 nouvelles entreprises clientes d'accéder à sa plateforme Kubernetes. Ce changement n'est que la dernière initiative de la société. Au cours des derniers mois, Mirantis a conclu un contrat de trois ans à huit chiffres pour développer l'infrastructure 5G d'AT&T. La société a ensuite lancé MCP Edge – un plan de gestion unifié basé sur le cloud pour les déploiements de télécommunications 5G.Mirantis a dit que Docker restera une entreprise indépendante. Mais de précédentes expériences d’acquisition laissent deviner que ce changement pourrait être la fin d'une époque pour Docker.Sources : Mirantis Que pensez-vous de ce changement chez Docker ?Docker dit qu’il voit ces mouvements comme une opportunité pour l'entreprise d'aider les développeurs à utiliser Docker. Quel commentaire en faites-vous ?Selon vous, que représente cette acquisition pour Mirantis ?Avec cette acquisition, Mirantis est bien placé pour affronter de grands acteurs comme VMware et IBM/Red Hat. Quel commentaire en faites-vous ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Développeur python/django (H/F) ↳ HireFirst - Ile de France - Paris (75010) Technicien D'exploitation Informatique (f/h) ↳ Expectra - Pays de la Loire - Nantes (44000) RESPONSABLE VENTES INDIRECTES INTERNATIONALES (h/f) ↳ Cabinet Sophie Bellec - Pays de la Loire - Nantes (44000) Voir plus d'offres