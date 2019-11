Cloud : trois quarts des entreprises décident de faire machine arrière en déplaçant leurs applications du cloud public vers une infrastructure sur site Selon un rapport de Nutanix 0PARTAGES 3 0 Nutanix, un entreprise américaine qui édite des logiciels dédiés au cloud computing, a publié cette semaine l’édition 2019 de son rapport annuel intitulé Enterprise Cloud Index, visant à mesurer la progression des entreprises dans l’adoption du Cloud public, privé ou hybride. Le rapport de Nutanix a conclu que le Cloud hybride reste le modèle d'exploitation informatique le plus performant du marché. Il indique également que les entreprises ont l'intention d'investir massivement dans des architectures hybrides de cloud computing.



Selon le rapport Enterprise Cloud Index 2019, bien que leurs plans de déploiement à court terme aient connu une forte augmentation au cours de l'année écoulée, beaucoup d’entreprises s’emploient majoritaires à adopter le cloud hybride. En effet, la grande majorité des répondants au sondage de 2019, environ 85 % des entreprises interrogées, affirment que le cloud hybride est leur modèle idéal. En outre, 49 % des répondants au sondage ont cité le cloud hybride comme étant l'exploitation informatique répondant à tous leurs besoins.





L’étude de Nutanix a été menée auprès de 2650 responsables informatiques en provenance de 24 pays. Parmi les raisons indiquées dans le choix du cloud hybride, on peut citer la souplesse nécessaire pour faire correspondre le cloud approprié à chaque cas d'application et d'utilisation (cité par 62 % des répondants comme l'un des principaux avantages du nuage hybride) et les niveaux élevés de sécurité perçus associés à ce modèle. Cette flexibilité du cloud hybride amène beaucoup d’entreprises à revoir leurs infrastructures cloud.



Près de trois quarts (73 %) des répondants ont indiqué avoir choisi de faire machine arrière en renvoyant leurs applications du cloud public vers une infrastructure sur site. De même, 22 % affirment avoir transféré cinq applications ou plus sur site. Cette stratégie permet aux entreprises de répondre à leurs besoins en flexibilité. De même, le rapport de Nutanix a précisé que près de neuf participants sur dix, 95 %, estiment qu’il est capital d’être en mesure de déplacer les applications entre les différents environnements Cloud.



Le chiffre de 85 % susmentionné est en baisse par rapport à 91 % de 2018, bien que le cloud hybride reste de loin le modèle le plus en vue en tant que modèle idéal. D’après le rapport, l'une des raisons de ce léger fléchissement pourrait être l'état naissant des outils de gestion des environnements hybrides. Environ 69 % des répondants s'accordent pour dire que même si leur organisation bénéficierait d'un cloud hybride, leurs fournisseurs actuels ne proposaient pas les bonnes solutions pour créer et gérer un environnement hybride.





Par ailleurs, le sondage a révélé que la sécurité est aussi un critère de choix dans l’adoption du cloud computing par les entreprises. Plus de la moitié des personnes interrogées en 2019 (60 %) ont déclaré que l'état de la sécurité intercloud aurait la plus grande influence sur leurs plans de déploiement de cloud computing à l'avenir. En plus, la sécurité et la conformité des données représentaient la principale variable pour déterminer où une entreprise gère une charge de travail donnée (26 %), suivie par le coût, cité par 14 % des répondants.



D’un autre côté, le rapport indique que le déploiement à court terme des infrastructures cloud prévue par les entreprises pour l'année écoulée n'a pas été atteint. Par contre, l'utilisation des centres de données traditionnels a gagné du terrain en 2019, augmentant de 12,5 % dans l'ensemble, malgré les prévisions des répondants il y a un an selon lesquelles elle diminuerait de 20,5 % pendant cette année. Cela dit, près d'un quart, environ 23,5 %, des répondants n'utilisent actuellement aucune technologie de cloud computing.



Cependant, les plans rapportés par les répondants indiquent que dans un an, le nombre d'entreprises sans déploiement en cloud chutera à 6,5 % et dans deux ans, il chutera de plus de la moitié à 3 %. Pour 72 % des répondants, l’implémentation cloud est dirigée par la transformation numérique. De même, la transformation numérique est citée comme une priorité par 64 % d’entre eux. Pour d’autres (60 %), la sécurité inter-cloud est le facteur qui influence le plus l'avenir du cloud computing pour les organisations des répondants.



« L'option de nuage hybride est une bonne option pour équilibrer les charges de travail afin que tous nos œufs ne soient pas dans le même panier », a déclaré Faisal Jawaid, directeur informatique de Telus Spark, Calgary, Alberta, Canada. En gros, l’étude de Nutanix a démontré que la flexibilité et la sécurité sont des composants essentiels pour permettre l’adoption du cloud dans des conditions fiables et fluides. Les entreprises ont mieux compris les avantages du Cloud hybride, mais elles ne profitent pas encore pleinement de tous ses bienfaits.



