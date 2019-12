Google Cloud Platform parvient à se rapprocher des performances d'AWS et de Microsoft Azure Selon un rapporrt 0PARTAGES 3 0 Cockroach Labs vient de publier la nouvelle édition de son rapport annuel sur l’état du cloud qui confronte exclusivement les plus grands fournisseurs de services cloud comme Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) et Microsoft Azure. Le rapport 2020 de Cockroach Labs a révélé que la concurrence dans le cloud est bien vivante entre les trois principaux fournisseurs publics de services cloud, mais cette fois-ci avec des règles du jeu plus équitables que celles observées les années antérieures.



En 2017, les tests internes réalisés par Cockroach Labs ont suggéré des résultats presque équitables entre AWS et GCP. Seulement un an plus tard, en 2018, AWS a surperformé GCP de 40 %, ce que Cockroach Labs a attribué au Nitro System d'AWS présent dans les séries c5 et m5. Au cours de l’année 2019, les choses se sont améliorées pour Microsoft Azure, mais principalement pour GCP. « Nous avons constaté que le terrain de jeu semble beaucoup plus équitable que l'an dernier », a déclaré Cockroach Labs à propos du rapport 2020 sur le cloud.





Le rapport 2020 sur le cloud comporte les résultats de plus de 1000 tests de référence : CPU, débit réseau, latence réseau, performances de lecture de stockage, performances d'écriture de stockage, et TPC-C. Cockroach Labs a constaté que GCP a apporté des améliorations notables à l'indice de référence TPC-C (benchmark TPC-C), de sorte que les trois services de cloud se situent dans la même zone relative pour une performance haut de gamme. Voici un petit aperçu de ce dont il est question dans le rapport 2020 sur le cloud.



Résultats de l'analyse comparative des processeurs et du réseau (CPU, Network Benchmark Results)



Selon Cockroach Labs, du côté des CPU, les machines Azure les plus performantes ont obtenu de bien meilleurs résultats sur le benchmark micro CPU. « La plus grande différence entre les processeurs de chaque cloud était que même si toutes les machines ont 16 vCPU, les machines Azure les plus performantes utilisent 16 cœurs avec 1 fil par cœur. Les autres services cloud utilisent l'hyperthreading dans toutes les instances et utilisent 8 cœurs avec 2 threads par cœur pour atteindre 16 vCPU », a expliqué Cockroach Labs dans son rapport.



Les tests d'évaluation des performances du réseau ont été divisés en deux tests : le débit du réseau et la latence du débit du réseau. Le débit du réseau de GCP a surpassé celui d'AWS et d'Azure, à tel point que « non seulement les machines les plus performantes [de GCP] battent les machines les plus performantes de chaque réseau, mais leurs machines les moins performantes aussi ». Bien que GCP ait considérablement amélioré la latence de son réseau depuis le dernier rapport, les auteurs notent que AWS est toujours en tête en matière de latence du débit du réseau. Quant à Azure, Cockroach Labs estime que même ses machines les plus performantes étaient plus de cinq fois inférieures à AWS ou GCP en matière de latence.



Les performances du TPC-C sont presque égales



Le benchmark TPC-C fournit une mesure de l'objectivité en simulant des applications de base de données transactionnelles. Il a été mesuré pour le débit, le rendement débit par minute de type C (tpmC) et le nombre total d'entrepôts pris en charge. Cockroach Labs a conclu que les trois services cloud se trouvaient à moins de 5 % les uns des autres, mais AWS s'est de nouveau classée en tête, avec une avance réduite. Dans le rapport de l'an dernier, AWS a surperformé GCP d'environ 40 %, en partie grâce au système Nitro d'AWS.





« GCP montre une amélioration spectaculaire dans le rapport sur le cloud 2020, qui dépasse AWS et Azure sur le prix par performance de TPC-C, mais est légèrement sous-performant qu'AWS et Azure sur le tpmC maximum disponible sur un cluster à trois nœuds », a écrit Cockroach Labs dans le rapport.



Les E/S de stockage soulignent les disparités



Cockroach Labs a également testé le stockage en local et en réseau pour mesurer le débit et la latence. Les E/S ont été testées à l'aide d'une configuration Sysbench, un outil de benchmarking open-source, pour mesurer la quantité de données pouvant être écrites à partir du stockage par seconde. Les capacités de lecture et d'écriture ont été mesurées séparément. AWS a remporté la manche d'écriture avec des performances de stockage d'écriture supérieures avec le type de machine i3en. Azure est devant avec sa capacité à gérer les threads.



Selon les résultats des tests de Cockroach Labs, alors qu'AWS et GCP ont atteint un goulot d'étranglement à quatre threads, Azure a continué d'augmenter les opérations d'entrée/sortie d'écriture par seconde (IOPS) jusqu'à 16 threads, ce qui donne un avantage sur AWS et GCP dans sa capacité à gérer les threads. Cela dit, Cockroach a noté dans le rapport 2020 sur le cloud que, malgré une excellente gestion des applications avec plus de threads, les IOPS d’écriture Azure sont loin derrière AWS. Ensuite, Azure serait loin derrière en matière de lecture.



Enfin, dans son rapport 2020 sur le cloud, Cockroach Labs a indiqué que le débit de lecture d'Azure était également similaire à son débit d'écriture et ne pouvait pas surpasser celui d'AWS en lecture en raison d'une latence de lecture extrêmement variable. Ainsi, le rapport a constaté qu'AWS a gagné la comparaison de lecture de stockage combinée dans toutes les catégories avec son type de machine i3en. Le rapport laisse entrevoir qu’AWS est toujours en tête de la liste des plus gros fournisseurs de services cloud, mais que GCP et Azure réduisent les différences de performances très rapidement.



Source :



Et vous ?



Qu'en pensez-vous ?



Voir aussi



Microsoft Azure serait supérieur à Google Cloud Platform et à AWS en termes de performances réseau, d'après un rapport de ThousandEyes



Twitter migre les données de son réseau social vers Google Cloud Platform. Quelles sont les raisons de ce choix ?



La France sollicite Dassault Systèmes et OVH pour retenter l'aventure du cloud souverain. Elle s'attend à avoir « les premiers résultats en décembre 2019 »



L'éditeur de logiciels de gestion de données Talend va acquérir Stitch, spécialiste de l'ETL cloud pour un montant de 60 millions de dollars Cockroach Labs vient de publier la nouvelle édition de son rapport annuel sur l’état du cloud qui confronte exclusivement les plus grands fournisseurs de services cloud comme Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) et Microsoft Azure. Le rapport 2020 de Cockroach Labs a révélé que la concurrence dans le cloud est bien vivante entre les trois principaux fournisseurs publics de services cloud, mais cette fois-ci avec des règles du jeu plus équitables que celles observées les années antérieures.En 2017, les tests internes réalisés par Cockroach Labs ont suggéré des résultats presque équitables entre AWS et GCP. Seulement un an plus tard, en 2018, AWS a surperformé GCP de 40 %, ce que Cockroach Labs a attribué au Nitro System d'AWS présent dans les séries c5 et m5. Au cours de l’année 2019, les choses se sont améliorées pour Microsoft Azure, mais principalement pour GCP. « Nous avons constaté que le terrain de jeu semble beaucoup plus équitable que l'an dernier », a déclaré Cockroach Labs à propos du rapport 2020 sur le cloud.Le rapport 2020 sur le cloud comporte les résultats de plus de 1000 tests de référence : CPU, débit réseau, latence réseau, performances de lecture de stockage, performances d'écriture de stockage, et TPC-C. Cockroach Labs a constaté que GCP a apporté des améliorations notables à l'indice de référence TPC-C (benchmark TPC-C), de sorte que les trois services de cloud se situent dans la même zone relative pour une performance haut de gamme. Voici un petit aperçu de ce dont il est question dans le rapport 2020 sur le cloud.Selon Cockroach Labs, du côté des CPU, les machines Azure les plus performantes ont obtenu de bien meilleurs résultats sur le benchmark micro CPU. « La plus grande différence entre les processeurs de chaque cloud était que même si toutes les machines ont 16 vCPU, les machines Azure les plus performantes utilisent 16 cœurs avec 1 fil par cœur. Les autres services cloud utilisent l'hyperthreading dans toutes les instances et utilisent 8 cœurs avec 2 threads par cœur pour atteindre 16 vCPU », a expliqué Cockroach Labs dans son rapport.Les tests d'évaluation des performances du réseau ont été divisés en deux tests : le débit du réseau et la latence du débit du réseau. Le débit du réseau de GCP a surpassé celui d'AWS et d'Azure, à tel point que « non seulement les machines les plus performantes [de GCP] battent les machines les plus performantes de chaque réseau, mais leurs machines les moins performantes aussi ». Bien que GCP ait considérablement amélioré la latence de son réseau depuis le dernier rapport, les auteurs notent que AWS est toujours en tête en matière de latence du débit du réseau. Quant à Azure, Cockroach Labs estime que même ses machines les plus performantes étaient plus de cinq fois inférieures à AWS ou GCP en matière de latence.Le benchmark TPC-C fournit une mesure de l'objectivité en simulant des applications de base de données transactionnelles. Il a été mesuré pour le débit, le rendement débit par minute de type C (tpmC) et le nombre total d'entrepôts pris en charge. Cockroach Labs a conclu que les trois services cloud se trouvaient à moins de 5 % les uns des autres, mais AWS s'est de nouveau classée en tête, avec une avance réduite. Dans le rapport de l'an dernier, AWS a surperformé GCP d'environ 40 %, en partie grâce au système Nitro d'AWS.« GCP montre une amélioration spectaculaire dans le rapport sur le cloud 2020, qui dépasse AWS et Azure sur le prix par performance de TPC-C, mais est légèrement sous-performant qu'AWS et Azure sur le tpmC maximum disponible sur un cluster à trois nœuds », a écrit Cockroach Labs dans le rapport.Cockroach Labs a également testé le stockage en local et en réseau pour mesurer le débit et la latence. Les E/S ont été testées à l'aide d'une configuration Sysbench, un outil de benchmarking open-source, pour mesurer la quantité de données pouvant être écrites à partir du stockage par seconde. Les capacités de lecture et d'écriture ont été mesurées séparément. AWS a remporté la manche d'écriture avec des performances de stockage d'écriture supérieures avec le type de machine i3en. Azure est devant avec sa capacité à gérer les threads.Selon les résultats des tests de Cockroach Labs, alors qu'AWS et GCP ont atteint un goulot d'étranglement à quatre threads, Azure a continué d'augmenter les opérations d'entrée/sortie d'écriture par seconde (IOPS) jusqu'à 16 threads, ce qui donne un avantage sur AWS et GCP dans sa capacité à gérer les threads. Cela dit, Cockroach a noté dans le rapport 2020 sur le cloud que, malgré une excellente gestion des applications avec plus de threads, les IOPS d’écriture Azure sont loin derrière AWS. Ensuite, Azure serait loin derrière en matière de lecture.Enfin, dans son rapport 2020 sur le cloud, Cockroach Labs a indiqué que le débit de lecture d'Azure était également similaire à son débit d'écriture et ne pouvait pas surpasser celui d'AWS en lecture en raison d'une latence de lecture extrêmement variable. Ainsi, le rapport a constaté qu'AWS a gagné la comparaison de lecture de stockage combinée dans toutes les catégories avec son type de machine i3en. Le rapport laisse entrevoir qu’AWS est toujours en tête de la liste des plus gros fournisseurs de services cloud, mais que GCP et Azure réduisent les différences de performances très rapidement.Source : Cockroach Labs Qu'en pensez-vous ?