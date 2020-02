Le fournisseur d'infrastructures cloud DigitalOcean lève 100 millions de dollars en dette Une levée qui porte la dette totale du groupe à 300 millions de dollars 0PARTAGES 3 0 DigitalOcean, un fournisseur d'infrastructures cloud se concentrant sur les petites entreprises et les jeunes entreprises, a annoncé qu'il avait obtenu 100 millions de dollars de nouvelles dettes auprès d'un groupe d'acheteurs, ce qui porte son augmentation de la dette de 2016 à 300 millions de dollars. L’augmentation de près de 200 millions de dollars de la dette de l’entreprise en 2016 a été précédée d’un recouvrement de 83 millions de dollars en 2015.



Cette information, qui a été communiquée par Yancey Spruill (le directeur général de la société spécialisée dans le cloud) arrive un mois seulement après que la société ait procédé à la suppression de postes (il serait question de 10 % des effectifs) :



« Je suis heureux d'annoncer que nous avons conclu un financement par emprunt bancaire de 300 millions de dollars, avec un consortium de prêteurs commerciaux de premier ordre, ce qui augmente le capital disponible pour nous pour un investissement dans la construction d'une entreprise qui répond aux besoins des développeurs, des entrepreneurs et les petites entreprises du monde entier. Avec ce capital, qui comprend un financement de 100 millions de dollars provenant de nouveaux prêteurs, nous avons entièrement financé notre entreprise et sommes désormais suffisamment équipés pour atteindre la rentabilité, mais aussi notre aspiration de plus de 1 milliard de dollars de revenus au cours des cinq prochaines années.



« Pour notre équipe, c'est une énorme nouvelle, mais pour notre communauté, nous pensons qu’elle l’est encore plus. Lorsque DigitalOcean a été fondé, nous nous sommes concentrés sur la création d'une offre spécifiquement adaptée aux besoins d'un segment mal desservi du marché - le développeur. Au fil du temps, à mesure que nos offres se sont élargies, nous avons élargi notre champ d'action pour inclure les entrepreneurs et les petites et moyennes entreprises (PME), qui, comme les développeurs, ont besoin de solutions simples pour les aider à concrétiser leurs idées.



« Aujourd'hui, nous sommes fiers de soutenir une communauté qui compte plus de quatre millions de développeurs et une clientèle active de plus de 500 000 - dont plus de la moitié sont des entreprises. Nous avons également pu établir une forte présence à l'échelle mondiale, avec près des deux tiers de nos clients venant de l'extérieur des États-Unis ».



L'entreprise a l'intention d'utiliser les nouveaux fonds pour investir dans des partenariats, stimuler l'investissement dans les produits et accroître ce que son PDG a appelé une capacité de vente interne « à un stade précoce ».



DigitalOcean a un mouvement de mise sur le marché assez efficace, en d’autres termes il peut attirer de nouveaux clients à des coûts relativement bas. Selon son PDG, la structure le fait en attirant des millions de personnes (environ quatre millions) chaque mois sur son site Web, ceux-ci se transforment en dizaines de milliers de nouveaux clients.



« Alors que nous passons à notre prochaine phase de croissance, je promets que nous continuerons de faire évoluer notre entreprise d'une manière qui non seulement soutient ces individus et ces équipes, mais les aide également à prospérer. Pour notre propre équipe, nous nous efforçons de continuer à investir et à améliorer nos capacités chez DigitalOcean afin de mieux servir nos clients.



« J'étends la promesse à chaque client existant et futur que nous nous concentrons sur une croissance plus rapide afin que vous n'ayez jamais à penser aux complexités de la mise à l'échelle de votre infrastructure. Nous gagnons de plus en plus en expertise afin de pouvoir continuer à fournir les fonctionnalités, les formations et l'assistance dont vous avez besoin à un prix abordable. Et nous grandissons ensemble afin de pouvoir unir davantage notre communauté et d'aider encore plus de développeurs, fondateurs et équipes à résoudre des problèmes difficiles et à capitaliser sur leurs idées pour créer des logiciels qui changent le monde ».



Source :



Et vous ?



Connaissiez-vous le fournisseur DigitalOcean ?

Que pensez-vous de ses services ?

Une plus-value par rapport à la concurrence ? DigitalOcean, un fournisseur d'infrastructures cloud se concentrant sur les petites entreprises et les jeunes entreprises, a annoncé qu'il avait obtenu 100 millions de dollars de nouvelles dettes auprès d'un groupe d'acheteurs, ce qui porte son augmentation de la dette de 2016 à 300 millions de dollars. L’augmentation de près de 200 millions de dollars de la dette de l’entreprise en 2016 a été précédée d’un recouvrement de 83 millions de dollars en 2015.Cette information, qui a été communiquée par Yancey Spruill (le directeur général de la société spécialisée dans le cloud) arrive un mois seulement après que la société ait procédé à la suppression de postes (il serait question de 10 % des effectifs) :« Je suis heureux d'annoncer que nous avons conclu un financement par emprunt bancaire de 300 millions de dollars, avec un consortium de prêteurs commerciaux de premier ordre, ce qui augmente le capital disponible pour nous pour un investissement dans la construction d'une entreprise qui répond aux besoins des développeurs, des entrepreneurs et les petites entreprises du monde entier. Avec ce capital, qui comprend un financement de 100 millions de dollars provenant de nouveaux prêteurs, nous avons entièrement financé notre entreprise et sommes désormais suffisamment équipés pour atteindre la rentabilité, mais aussi notre aspiration de plus de 1 milliard de dollars de revenus au cours des cinq prochaines années.« Pour notre équipe, c'est une énorme nouvelle, mais pour notre communauté, nous pensons qu’elle l’est encore plus. Lorsque DigitalOcean a été fondé, nous nous sommes concentrés sur la création d'une offre spécifiquement adaptée aux besoins d'un segment mal desservi du marché - le développeur. Au fil du temps, à mesure que nos offres se sont élargies, nous avons élargi notre champ d'action pour inclure les entrepreneurs et les petites et moyennes entreprises (PME), qui, comme les développeurs, ont besoin de solutions simples pour les aider à concrétiser leurs idées.« Aujourd'hui, nous sommes fiers de soutenir une communauté qui compte plus de quatre millions de développeurs et une clientèle active de plus de 500 000 - dont plus de la moitié sont des entreprises. Nous avons également pu établir une forte présence à l'échelle mondiale, avec près des deux tiers de nos clients venant de l'extérieur des États-Unis ».L'entreprise a l'intention d'utiliser les nouveaux fonds pour investir dans des partenariats, stimuler l'investissement dans les produits et accroître ce que son PDG a appelé une capacité de vente interne « à un stade précoce ».DigitalOcean a un mouvement de mise sur le marché assez efficace, en d’autres termes il peut attirer de nouveaux clients à des coûts relativement bas. Selon son PDG, la structure le fait en attirant des millions de personnes (environ quatre millions) chaque mois sur son site Web, ceux-ci se transforment en dizaines de milliers de nouveaux clients.« Alors que nous passons à notre prochaine phase de croissance, je promets que nous continuerons de faire évoluer notre entreprise d'une manière qui non seulement soutient ces individus et ces équipes, mais les aide également à prospérer. Pour notre propre équipe, nous nous efforçons de continuer à investir et à améliorer nos capacités chez DigitalOcean afin de mieux servir nos clients.« J'étends la promesse à chaque client existant et futur que nous nous concentrons sur une croissance plus rapide afin que vous n'ayez jamais à penser aux complexités de la mise à l'échelle de votre infrastructure. Nous gagnons de plus en plus en expertise afin de pouvoir continuer à fournir les fonctionnalités, les formations et l'assistance dont vous avez besoin à un prix abordable. Et nous grandissons ensemble afin de pouvoir unir davantage notre communauté et d'aider encore plus de développeurs, fondateurs et équipes à résoudre des problèmes difficiles et à capitaliser sur leurs idées pour créer des logiciels qui changent le monde ».Source : DigitalOcean Connaissiez-vous le fournisseur DigitalOcean ?Que pensez-vous de ses services ?Une plus-value par rapport à la concurrence ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Consultant DevOps H/F ↳ Altran - Lorraine - Metz (57000) Chef de Projet / Data Manager Confirmé - CLIENT FINAL ↳ PAC - Ile de France - Bagneux (92) Ingénieur Devops F/H ↳ Fyte - Ile de France - Paris (75001) Voir plus d'offres