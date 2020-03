AWS Ground Station, le service entièrement géré qui permet de contrôler les communications satellitaires Sans avoir à créer votre infrastructure de stations au sol, gagne en fonctionnalités 0PARTAGES 12 0 En novembre 2018 Jeff Barr, Chief Evangelist pour le compte d’AWS, s’exprimait au sujet des satellites en orbite autour de la terre et de la communication des données :



« Saviez-vous qu'il existe actuellement des milliers de satellites en orbite autour de la Terre? Pour ma part je ne savais pas, j’aurais plutôt parié sur quelques centaines tout au plus. Aujourd'hui, les lycéens et les collégiens conçoivent, fabriquent et lancent des nano, pico et même des femto-satellites tels que CubeSats, PocketQubes et SunCubes. Sur le plan commercial, des organisations de toute taille peuvent désormais lancer des satellites pour l'observation de la Terre, la communication, la distribution des médias, etc.



« Tous ces satellites collectent beaucoup de données, et c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Bien qu'il soit maintenant relativement bon marché d'obtenir un satellite en orbite terrestre basse (LEO) ou en orbite terrestre moyenne (MEO) et à peine un peu plus cher pour obtenir une orbite géostationnaire plus éloignée, le retour de ces données sur Terre est encore plus difficile qu'il ne le devrait être. Les opérateurs de satellites à grande échelle construisent et exploitent souvent leurs propres stations au sol à un coût pouvant atteindre un million de dollars ou plus chacun; les petits opérateurs concluent des contrats à long terme rigides pour utiliser les stations au sol existantes.



« Certains des défis que j'ai annoncés ci-dessus peuvent vous rappeler ces premiers jours avant le cloud où vous deviez créer et gérer votre propre centre de données. Cela a changé lorsque nous avons lancé Amazon EC2 en 2006 ».



C’est alors qu’il a présenté AWS Ground Station : « Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'AWS Ground Station. Amazon EC2 a rendu la puissance de calcul à un coût accessible et sur la base d’un paiement à l'utilisation. AWS Ground Station fait de même pour les stations sol par satellite. Au lieu de construire votre propre station au sol ou de conclure un contrat à long terme, vous pouvez utiliser la station au sol AWS selon les besoins et être facturés à l'utilisation. Vous pouvez accéder à une station au sol dans un court délai afin de gérer un événement spécial : des conditions météorologiques extrêmes, une catastrophe naturelle ou quelque chose de plus positif comme un événement sportif. Si vous avez besoin d'accéder régulièrement à une station au sol pour capturer des observations de la Terre ou distribuer du contenu dans le monde entier, vous pouvez réserver de la capacité à l'avance et payer encore moins. AWS Ground Station est un service entièrement géré. Vous n'avez pas besoin de construire ou d'entretenir des antennes et pouvez vous concentrer sur votre travail ou vos recherches.



« Nous commençons aujourd'hui avec une paire de stations au sol et nous en aurons 12 en service d'ici la mi-2019. Chaque station au sol est associée à une région AWS particulière; les données analogiques brutes provenant du satellite sont traitées par notre numériseur de modem dans un flux de données (dans ce qui est officiellement connu sous le nom de flux de données VITA 49 ou VITA 49 RF sur IP) et acheminées vers une instance EC2 qui est responsable du traitement du signal pour le transformer en un flux d'octets.



« Une fois les données sous forme numérique, vous disposez d'une multitude d'options de streaming, de traitement, d'analyse et de stockage ».



AWS Ground Station est donc un service entièrement géré qui permet de contrôler les communications satellitaires, de traiter les données et de mettre à l’échelle vos opérations sans avoir à créer ou gérer votre propre infrastructure de stations au sol.



Les satellites sont utilisés dans un large éventail de cas d'utilisation, comme les prévisions météorologiques, l’imagerie de surface, les communications et la diffusion de vidéos. Les stations au sol constituent le cœur des réseaux satellitaires mondiaux. Avec AWS Ground Station, vous bénéficiez d'un accès direct aux services AWS et à l'infrastructure AWS mondiale, notamment un réseau fibre optique à faible latence. Vous pouvez par exemple utiliser Amazon S3 pour stocker les données téléchargées, Amazon Kinesis Data Streams pour gérer l'ingestion des données satellitaires et Amazon SageMaker pour créer des applications de machine learning personnalisées qui s'appliquent à vos ensembles de données.





Principe de fonctionnement

Amazon a évoqué les avantages suivants :

Ground Station en tant que service : AWS Ground Station fournit un réseau mondial de stations au sol très proche de notre réseau mondial de régions de l'infrastructure AWS. Grâce à AWS Ground Station, vous n'avez plus à vous soucier de l'achat, de la location, du dimensionnement ou de la gestion de vos stations au sol.

Téléchargements de données plus rapides : Grâce à plusieurs antennes pour chacune de nos AWS Ground Stations géographiquement diversifiées, vous pouvez capter vos données satellite directement dans une région AWS pour traitement immédiat. Notre interface de planification Ground Station vous permet d'obtenir vos données quand vous en avez besoin sans retard de planification ou conflits d'antennes.

Grâce à plusieurs antennes pour chacune de nos AWS Ground Stations géographiquement diversifiées, vous pouvez capter vos données satellite directement dans une région AWS pour traitement immédiat. Notre interface de planification Ground Station vous permet d'obtenir vos données quand vous en avez besoin sans retard de planification ou conflits d'antennes. Une sécurité en laquelle vous pouvez avoir confiance : En tant que client d'AWS, vous bénéficierez d'une architecture de réseau et d'installations qui répondent aux besoins des organisations les plus sensibles à la sécurité. AWS Ground Station fournit une sécurité physique et des données optimales sans aucun coût supplémentaire.

En tant que client d'AWS, vous bénéficierez d'une architecture de réseau et d'installations qui répondent aux besoins des organisations les plus sensibles à la sécurité. AWS Ground Station fournit une sécurité physique et des données optimales sans aucun coût supplémentaire. Traitement immédiat des données : AWS Ground Station met à disposition des antennes satellites situées à proximité immédiate des régions de l'infrastructure AWS. Vous bénéficiez ainsi d'un accès à faible latence et à bas coût aux services AWS pour stocker et traiter vos données. Cela vous permet de réduire les heures de traitement et d'analyse des données à quelques minutes pour les cas d'utilisation comme les prévisions météorologiques ou l'imagerie de catastrophes naturelles.

AWS Ground Station met à disposition des antennes satellites situées à proximité immédiate des régions de l'infrastructure AWS. Vous bénéficiez ainsi d'un accès à faible latence et à bas coût aux services AWS pour stocker et traiter vos données. Cela vous permet de réduire les heures de traitement et d'analyse des données à quelques minutes pour les cas d'utilisation comme les prévisions météorologiques ou l'imagerie de catastrophes naturelles. Paiement à l'utilisation : Avec AWS Ground Station, vous ne payez que la durée réelle d'utilisation des antennes. Il n’y a pas contrats à long terme ni de frais cachés. Avec un prix unique, vous pouvez utiliser n'importe quelle antenne du réseau AWS Ground Station mondial.

Avec AWS Ground Station, vous ne payez que la durée réelle d'utilisation des antennes. Il n’y a pas contrats à long terme ni de frais cachés. Avec un prix unique, vous pouvez utiliser n'importe quelle antenne du réseau AWS Ground Station mondial. Programmation en libre-service : Vous pouvez facilement planifier des contacts avec votre satellite à l'aide d'AWS Management Console et des API. Une fois les contacts réservés, ils peuvent être reprogrammés ou annulés jusqu'à 15 minutes avant le début.

Les cas d’utilisations sont nombreux :



Catastrophes naturelles : Lors de catastrophes naturelles, vous pouvez rapidement analyser les données d'imagerie téléchargées pour identifier les survivants, évaluer les dommages aux infrastructures et transmettre ces données sans délai aux secours. Vous pouvez appliquer des méthodes d'analyse et de machine learning à ces données pour identifier les issues les plus sûres et les meilleurs emplacements pour mettre sur pied des abris temporaires et des postes de secours.





Prévisions météorologiques précises : Vous pouvez utiliser le Cloud AWS pour analyser les données météorologiques téléchargées du monde entier afin de prévoir les phénomènes météorologiques avec plus de précision. Cela peut être utile pour le transport maritime, aérien et routier, ou pour sensibiliser les habitants aux conditions météorologiques défavorables de leur région et prévenir efficacement les situations dangereuses.





Évaluation des tendances commerciales : Vous pouvez utiliser l'imagerie satellite radar de diverses installations commerciales (parkings, centres logistiques, magasins, etc.) pour mesurer de manière autonome les voitures, le trafic et les modèles de flux de clientèle, même dans l'obscurité ou par temps nuageux. Vous pouvez combiner ces données avec d'autres services AWS tels que les outils d'analyse et le machine learning, ainsi qu'à l'heure et aux conditions météorologiques, afin d'évaluer en temps réel les tendances opérationnelles et commerciales. Ces informations peuvent rapidement être transmises aux différents analystes commerciaux et décideurs partout dans le monde.



Source : Amazon (2)



Et vous ?



Que pensez-vous d'AWS Ground Station ? Utile ? Réservé à un marché de niche ?

Un marché niche oui on peux dire ça



Je me demande si ça va intéresser Elon Musk pour gérer Starlink. 1 0 Au départ on peu penser que c'est un poisson d'avril, mais non c'est réelUn marché niche oui on peux dire çaJe me demande si ça va intéresser Elon Musk pour gérer Starlink.

