« C'est l'autonomie et la capacité de TimeTonic à répondre à de multiples besoins d'une entreprise qui fait la différence » Entretien avec Jean-Michel Durocher, CEO de TimeTonic, une plateforme cloud

Developpez.com s'est entretenu avec Jean-Michel Durocher, CEO de TimeTonic - O'Mailey SAS, qui offre des services cloud de gestion collaborative. Dans le contexte actuelle de pandémie du COVID-19, les employés sont appelés à travailler de chez eux. Cette situation de télétravail entraîne un pic d'activité sur internet et pousse également les entreprises de différents secteurs à rechercher des solutions, aussi bien en interne qu'auprès des fournisseurs de services, pour gérer au mieux leur travail.



TimeTonic est une plateforme intelligente de gestion, de collaboration et de base de données visuelle qui s'adapte aux besoins de l'entreprise. Il permet de gérer les données et les projets, de créer ses propres solutions cloud et mobiles, de digitaliser et automatiser les processus métiers, sans limite et sans programmation, avec la flexibilité d'un tableur moderne et la puissance d'un ERP agile.



Developpez.com : Pouvez-vous nous présenter l'entreprise TimeTonic et sa plateforme cloud ? Sur quelles technologies est-elle construite ? Et quels services proposez-vous ?



Jean-Michel Durocher : TimeTonic est une plateforme cloud de gestion collaborative à la fois tableur et base de données relationnelle et visuelle qui permet de gérer en équipe toutes les activités d'une entreprise, comme la gestion des clients et des prospects, la gestion des interventions, la gestion de projets, etc. TimeTonic est utile dans presque tous les domaines : bâtiment, assurance, gestion de chantier, agriculture, tourisme et transport, etc. C'est une solution idéale pour tous les métiers à la fois à distance (en télétravail), au bureau et sur le terrain via l'application mobile native qui fonctionne aussi offline.



TimeTonic est une technologie cloud développée avec node.js et PHP en back-end, Vue.js et React en front-end principalement, et bien sûr avec HTML et CSS, et en natif sur Android et iOS. La plateforme TimeTonic est disponible par abonnement et propose des modèles près à l'emploi pour différents métiers : suivi de travail par intermittence, registre employé, recrutement, CRM, organisation d'événement, gestion de stocks, suivi de Projets, registre RGPD, gestion des réseaux sociaux, etc.





Jean-Michel Durocher

On peut aussi partir d’une feuille de calcul Excel ou d'une page blanche et en quelques minutes, créer son propre modèle. Nous offrons également des formations qui permettent d'adapter les modèles à ses besoins et de prendre en main TimeTonic. Nous offrons aussi des prestations d'accompagnement pour ceux qui le souhaitent qui permettent d'aider à la mise en place d'une solution complète en quelques jours en fonction de la complexité du besoin. Nous travaillons aussi avec de nombreux partenaires dans la transformation numérique et l’automatisation des processus dans les entreprise.



Developpez.com : Pourquoi les développeurs et entreprises devraient-ils opter pour votre plateforme plutôt qu'une autre en ce temps de confinement ? Et qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence ?



Jean-Michel Durocher : Nous offrons une solution cloud, donc le déploiement est instantané, on a pas besoin d'être sur site. Et c’est une solution qui donne l'autonomie de tout faire soi-même. Quand on est développeur, on le comprend très vite, mais n'importe quel professionnel qui a déjà utilisé un tableur Excel comprend en quelques minutes comment fonctionne TimeTonic. Le service fonctionne comme un tableur. Chaque colonne contient un type spécifique de données. Il est possible de créer des relations entre les données, puis de changer de vue. On a la possibilité de passer en vue kanban, de façon instantanée, on passe de vue tableur en vue agile. On peut aussi passer en vue calendrier ou en vue timeline si on doit gérer des dates ou des planning. Plusieurs vues sont donc disponibles selon le besoin et les habitudes.



Pour les développeurs, nous avons une API qui permet de s'interfacer avec n’importe quelle application existante ou ERP (SalesForce, Microsoft Navision, Sendinblue, Mailchimp, ...et +1500 applications). C'est utile pour lire ou écrire directement dans TimeTonic, mais également pour automatiser des processus d'achat, de validation, par exemple. Notre API est connecté à zapier qui permet d'interfacer plus de 1500 applications entre elles, dont TimeTonic. On peut considérer que notre service est à la fois back-end (gestion des accès à une base de données via l'API) et front-end (créations de vues et gestions des accès).



TimeTonic dispose également d'une application de messagerie instantanée qui vous permet de partager en temps réel avec vos collègues, documents, idées, photos, et tâches. Grâce à la messagerie instantanée, chattez ou envoyez des notifications et des SMS. Glissez-déposez la pièce jointe de l’email que vous avez reçu dans votre carnet, dans le bon événement pour la partager et la retrouver facilement à tout moment. Il est également possible de créer des formulaires web personnalisés adressés par mail ou postés sur votre extranet pour informer vos clients ou collecter des informations.



Developpez.com : Vous avez remporté le prix de la meilleure solution SaaS. Qu'est-ce qui vous a permis de vous démarquer pour remporter ce prix ?



Jean-Michel Durocher : Le cloud devient de plus en plus populaire surtout avec le télétravail, même ceux qui étaient réticents commencent à voir l'urgence et l'importance d'avoir une solution SaaS. Notre grosse différence c’est que plutôt que d'avoir une solution qui a besoin d'un apprentissage, d'un expert qui répond seulement à un besoin d'une entreprise, on a une solution qui donne l'autonomie de tout faire soi-même. Vous n'avez donc pas besoin de consultants extérieurs, ou d'attendre longtemps pour mettre en place une solution avec TimeTonic qui répond à vos besoins. Et la même solution peut répondre à de multiples besoins dans une même entreprise. En somme, c'est l'autonomie et la capacité de notre service à répondre à de multiples besoins d'une entreprise qui fait la différence.



Developpez.com : En quoi l’expertise de TimeTonic peut être utile dans le contexte actuel de généralisation du télétravail en France ?



Jean-Michel Durocher : Au moment ou des solutions cloud deviennent extrêmement importantes, des solutions accessibles de n'importe où et qui ne nécessitent pas une installation et une mise à jour compliquée, c'est essentiel aujourd'hui d’avoir une solution assez autonome qui répond à de multiples besoins d'une entreprise. Notre solution est aussi collaborative et intègre des aspects essentiels de la communication. C'est une solution très simple à mettre en place. On peut tout faire soi-même et c'est instantanément collaboratif.



Developpez.com : Quels sont les secteurs d'activité qui font le plus appel à votre solution ? Pouvez-vous nous donner quelques exemples d'entreprises qui utilisent votre plateforme ? À quelles fins ?



Jean-Michel Durocher : Nous sommes présents par choix dans trois secteurs principaux, premièrement les métiers de l'assurance qui ont des besoins de gestion assez complets. Nous sommes aussi présents dans la gestion de chantier, la gestion immobilière. Nous travaillons aussi avec des gens qui sont dans le multiservice, la sécurité, le nettoyage, l'entretien, etc. Enfin nous sommes aussi très présents dans le secteur du conseil et la communication. Mais nous avons des clients dans presque tous les domaines, l'événementiel, le cinéma, l’agriculture, l'industrie alimentaire, la logistique.



Developpez.com : Quelle est votre analyse du marché du cloud français ? Quel est son potentiel ?



Jean-Michel Durocher : Le marché du cloud est très dynamique. Il y a beaucoup d'activité déjà. On a des regroupements internationaux qui comptent Amazon, Microsoft et autres pour favoriser l'adoption des solutions cloud. C'est très positif et très encourageant. Le besoin est réel et le potentiel est juste énorme. Toutes les entreprises vont progressivement accélérer leur passage vers le cloud.



Developpez.com : Pensez-vous que votre plateforme connaît du succès sur le marché français ? Si oui, quels en sont les catalyseurs ? Sinon, quels sont les freins ?



Jean-Michel Durocher : Nous sommes une jeune entreprise et le frein pour toute start-up, quel que soit le secteur, c'est le fait de se faire connaître, d'avoir des références et une crédibilité. Nous avons la chance d'avoir atteint ce stade maintenant. Nous avons démarré la commercialisation fin 2016, il y a trois ans et demi environ. Nous comptons aujourd'hui plus de 250 équipes dans de grandes sociétés, des TPE et PME qui utilisent notre solution avec de très bonnes références. Nous avons des clients qui ont plus de 800 utilisateurs de notre solution. Nous avons doublé en 2019 de chiffre d'affaires et triplé nos revenus récurrents. Nous avons donc une forte accélération de notre activité.



Tout ceci est favorisé par le fait que notre solution réponde à une vraie problématique. Notre capacité à donner l'autonomie aux équipes des entreprises, leur donner les moyens de faire plus de choses par elle-même, c'est plus d'innovation. Plutôt que d'avoir une solution qui répond à un besoin, on part du besoin pour le traduire en donnée, et c'est cette donnée qu'on gère. On a plus vraiment une application, on gère l'information au bon moment par les bonnes personnes. C'est cette vision, ce changement de paradigme qui est notre force. Plutôt que d'avoir une multitude d'applications pour différents besoins, on se concentre sur les données en étant à la fois le gestionnaire de la donnée et l'outil qui permet de manipuler et de gérer la donnée.



Developpez.com : Qu'en est-il de la tarification de la plateforme ? Est-elle accessible à tous ?



Jean-Michel Durocher : On a une offre de démarrage gratuite. Ensuite, les prix varient entre 15 et 49 euros par utilisateur par mois en fonction de la complexité des besoins jusqu'à l'automatisation complète avec des fonctions avancées d'automatisation, la gestion des droits, etc. C'est une plateforme accessible à tous de n'importe où. Toute personne qui a déjà utilisé un tableur peut utiliser TimeTonic en quelques minutes.



Developpez.com : Quelles sont les prochaines étapes pour TimeTonic (produits, technologies, services, etc.) ?



Jean-Michel Durocher : Nous faisons des efforts en ce moment sur des aspects de gestions des droits pour faciliter la gestion en équipe, la création de comptes, et la gestion des vues. Nous avons déjà des choses intéressantes et on est en train de les rendre encore plus puissantes. Nous travaillons également à l'intégration de la signature électronique directement dans TimeTonic, ce qui va permettre de générer des documents automatiquement, ce qu'on fait déjà, mais on va pouvoir le signer également. Il y aura la signature électronique de document, de facture, de devis, de contrat pour n'importe quelle activité. À moyen terme, nous travaillons sur des aspects d'ergonomie pour faciliter la prise en main et à plus long terme sur du machine learning pour gérer les prévisions.



Nous travaillons également à l'intégration de la signature électronique directement dans TimeTonic, ce qui va permettre de générer des documents automatiquement, ce qu'on fait déjà, mais on va pouvoir le signer également. Il y aura la signature électronique de document, de facture, de devis, de contrat pour n'importe quelle activité. À moyen terme, nous travaillons sur des aspects d'ergonomie pour faciliter la prise en main et à plus long terme sur du machine learning pour gérer les prévisions.

