Contrat JEDI : une enquête au sein du ministère de la Justice US a conclu que Donald Trump n'a pas eu d'influence Sur l'attribution du contrat sur le cloud de 10 milliards de dollars à Microsoft 0PARTAGES 9 0 Il n’y a aucune preuve que la décision controversée du Pentagone d'attribuer un contrat cloud JEDI de 10 milliards de dollars à Microsoft Corp. était le résultat d'une ingérence du président Donald Trump et/ou de membres de son administration. C’est la conclusion d’une enquête interne au ministère de la Défense. Notons toutefois que la Maison Blanche a refusé de coopérer à l’enquête.



Le rapport de 317 pages publié mercredi par le bureau de l'inspecteur général a également révélé que donner le contrat JEDI à une seule entreprise (en l’occurrence Microsoft) plutôt que de le diviser entre concurrents était « conforme aux normes d'acquisition applicables ».



Alors que le projet Joint Enterprise Defence Infrastructure a été vivement contesté par les entreprises technologiques rivales dès le départ, le projet a suscité une plus grande attention lorsque Trump a publiquement exprimé sa préoccupation quant à l'hypothèse selon laquelle le contrat irait à Amazon.com Inc.



Après que Microsoft ait remporté le duel final face à Amazon Web Services, l'unité des services cloud d'Amazon, cette dernière a déposé une plainte alléguant que l'ingérence politique de Trump avait coûté à la société l'accord sur le cloud. Amazon a déclaré dans sa plainte que le ministère de la Défense n'avait pas jugé équitablement son offre parce que Trump considérait le chef de la direction d'Amazon, Jeff Bezos, comme son « ennemi politique ».



Dans son rapport, le bureau de l'inspecteur général a déclaré : « Nous pensons que les preuves que nous avons reçues montrent que le personnel du DoD qui a évalué les propositions de contrat et a attribué à Microsoft le contrat JEDI Cloud n'a fait l'objet d'aucune pression concernant sa décision d'attribuer le contrat par les dirigeants du DoD. plus haut placé dans leur hiérarchie, qui pourraient avoir communiqué avec la Maison Blanche ».



Mais le rapport indique également que la Maison Blanche a limité sa coopération avec l'enquête. L'inspecteur général a déclaré que le fait de brandir un « privilège de communication présidentiel » avait pour conséquence que l'avocat général du ministère de la Défense avait ordonné aux responsables « de ne pas répondre à nos questions sur les communications potentielles entre la Maison Blanche et les responsables du DoD à propos de JEDI ».





Les différentes réactions



Alors que le procès d'Amazon est toujours devant les tribunaux, le ministère de la Défense a déclaré que les conclusions de l'inspecteur général étaient justifiées.



« Ce rapport devrait enfin fermer la porte aux médias et aux attaques des entreprises contre les responsables qui ont travaillé sans relâche pour mettre l'environnement cloud JEDI si nécessaire entre les mains de nos combattants de première ligne tout en continuant à protéger les contribuables américains », a déclaré le lieutenant-colonel Robert Carver, porte-parole du Pentagone, dans un communiqué.



Le porte-parole de Microsoft, Frank Shaw, a déclaré dans un communiqué que « le rapport indique clairement que le DoD a mis en place un processus d'approvisionnement approprié ».



Jon Palmer, avocat général adjoint de Microsoft, basé à Redmond, dans l'État de Washington, a déclaré dans un billet de blog qu'Amazon « avait misé et perdu. Faut-il autoriser Amazon à effectuer une reprise sur JEDI ? »



Le porte-parole d'Amazon, Drew Herdener, a déclaré mercredi soir que les conclusions de l'inspecteur général ne disent « rien sur le bien-fondé de cette attribution – du contrat à Microsoft -, qui, nous le savons, est très discutable ».



Amazon a demandé à la Cour américaine des réclamations fédérales d'exiger que le Pentagone élargisse la portée d'une réévaluation que le gouvernement a demandée après qu'un juge a déclaré que le ministère de la Défense avait peut-être mal évalué une partie de la proposition de prix de Microsoft pour les travaux.



Mais le Project on Government Oversight, un groupe de défense, a déclaré que les conclusions de l'inspecteur général soulignent que le contrat JEDI était criblé de problèmes éthiques et de l'apparence d'une influence indue de Trump.



« Ajoutez à cela le refus inapproprié de la Maison Blanche de participer à l'enquête de l'inspecteur général, et nous avons un gâchis de 10 milliards de dollars », a déclaré Scott Amey, l'avocat général du groupe, dans un communiqué.



Le Pentagone a déclaré que JEDI, avec son acronyme inspiré de Star Wars, est destiné à conduire la technologie militaire américaine à l'ère moderne. Le ministère de la Défense investit dans des services cloud commerciaux, qui hébergent la puissance de calcul et le stockage dans des centres de données distants, pour améliorer la sécurité des données et accélérer le partage en temps réel des informations entre les militaires. Le contrat est évalué à 10 milliards de dollars.





L'inspecteur général a examiné les allégations concernant des plaintes selon lesquelles d'anciens employés ayant des liens avec Amazon pourraient avoir structuré l'accord en faveur de l'entreprise, ainsi que l'affirmation selon laquelle Amazon a perdu à cause de l'antipathie de Trump envers Bezos, qui est également propriétaire du Washington Post.



Le procès d'Amazon cite un livre de Guy Snodgrass, un rédacteur de discours de l'ancien secrétaire à la Défense Jim Mattis, qui allègue que Trump a dit à Mattis en 2018 de « visser Amazon » et de l’éjecter de l'offre. Mattis n'a pas fait ce que Trump a demandé, a écrit Snodgrass.



Le bureau de l'inspecteur général a déclaré que Mattis ne se souvenait pas si Trump avait fait ce commentaire, mais il a déclaré: « Je connaissais son mécontentement vis-à-vis d'Amazon ». Mattis a également déclaré à l’inspecteur que le livre de Snodgrass était « plein d'inexactitudes ».



Accusations d'Oracle



Le bureau de l'inspecteur général du Pentagone a également examiné les allégations, révélées par Oracle Corp. dans une action en justice contestant les termes de la sollicitation de contrat. Oracle a déclaré que l'offre était faite sur mesure pour Amazon et était fatalement entachée de conflits d'intérêts entre le ministère de la Défense et le géant du commerce électronique.



Selon la plainte, au moins deux anciens employés du ministère de la Défense se sont vu proposer un emploi chez Amazon tout en travaillant sur le contrat. Oracle fait appel d'une décision de juillet de la Cour fédérale des revendications des États-Unis qui a rejeté sa contestation judiciaire du contrat cloud.



Dans un cas, l'inspecteur général a conclu que Deap Ubhi - un ancien employé d'Amazon qui est rapidement retourné dans l'entreprise - a violé la réglementation des achats en raison de ses « fausses déclarations et de son omission de divulguer ses négociations d’emploi chez Amazon ainsi que son acceptation de cet emploi ».



Mais l’inspecteur a ajouté que « les contributions minimales et limitées d'Ubhi ont été largement rejetées et n'ont pas affecté la conduite ou les résultats de l'approvisionnement JEDI Cloud ».



L'inspecteur général a également conclu que Stacy Cummings, sous-secrétaire adjointe à la défense, avait enfreint les règles d'éthique lorsqu'elle avait participé à une affaire liée à l'approvisionnement alors qu'elle possédait des stocks chez Microsoft d'une valeur comprise entre 15 001 $ et 50 000 $ mais que sa participation n'avait pas influencé la décision.



L’inspecteur a innocenté deux autres anciens fonctionnaires du Département de la défense - Sally Donnelly, ancienne aide de Mattis, et Anthony DeMartino, qui travaillait également au bureau du secrétaire à la Défense. Tous deux avaient été consultants chez Amazon avant de travailler au département de la Défense.



Source : Il n’y a aucune preuve que la décision controversée du Pentagone d'attribuer un contrat cloud JEDI de 10 milliards de dollars à Microsoft Corp. était le résultat d'une ingérence du président Donald Trump et/ou de membres de son administration. C’est la conclusion d’une enquête interne au ministère de la Défense. Notons toutefois que la Maison Blanche a refusé de coopérer à l’enquête.Le rapport de 317 pages publié mercredi par le bureau de l'inspecteur général a également révélé que donner le contrat JEDI à une seule entreprise (en l’occurrence Microsoft) plutôt que de le diviser entre concurrents était « conforme aux normes d'acquisition applicables ».Alors que le projet Joint Enterprise Defence Infrastructure a été vivement contesté par les entreprises technologiques rivales dès le départ, le projet a suscité une plus grande attention lorsque Trump a publiquement exprimé sa préoccupation quant à l'hypothèse selon laquelle le contrat irait à Amazon.com Inc.Après que Microsoft ait remporté le duel final face à Amazon Web Services, l'unité des services cloud d'Amazon, cette dernière a déposé une plainte alléguant que l'ingérence politique de Trump avait coûté à la société l'accord sur le cloud. Amazon a déclaré dans sa plainte que le ministère de la Défense n'avait pas jugé équitablement son offre parce que Trump considérait le chef de la direction d'Amazon, Jeff Bezos, comme son « ennemi politique ».Dans son rapport, le bureau de l'inspecteur général a déclaré : « Nous pensons que les preuves que nous avons reçues montrent que le personnel du DoD qui a évalué les propositions de contrat et a attribué à Microsoft le contrat JEDI Cloud n'a fait l'objet d'aucune pression concernant sa décision d'attribuer le contrat par les dirigeants du DoD. plus haut placé dans leur hiérarchie, qui pourraient avoir communiqué avec la Maison Blanche ».Mais le rapport indique également que la Maison Blanche a limité sa coopération avec l'enquête. L'inspecteur général a déclaré que le fait de brandir un « privilège de communication présidentiel » avait pour conséquence que l'avocat général du ministère de la Défense avait ordonné aux responsables « de ne pas répondre à nos questions sur les communications potentielles entre la Maison Blanche et les responsables du DoD à propos de JEDI ».Alors que le procès d'Amazon est toujours devant les tribunaux, le ministère de la Défense a déclaré que les conclusions de l'inspecteur général étaient justifiées.« Ce rapport devrait enfin fermer la porte aux médias et aux attaques des entreprises contre les responsables qui ont travaillé sans relâche pour mettre l'environnement cloud JEDI si nécessaire entre les mains de nos combattants de première ligne tout en continuant à protéger les contribuables américains », a déclaré le lieutenant-colonel Robert Carver, porte-parole du Pentagone, dans un communiqué.Le porte-parole de Microsoft, Frank Shaw, a déclaré dans un communiqué que « le rapport indique clairement que le DoD a mis en place un processus d'approvisionnement approprié ».Jon Palmer, avocat général adjoint de Microsoft, basé à Redmond, dans l'État de Washington, a déclaré dans un billet de blog qu'Amazon « avait misé et perdu. Faut-il autoriser Amazon à effectuer une reprise sur JEDI ? »Le porte-parole d'Amazon, Drew Herdener, a déclaré mercredi soir que les conclusions de l'inspecteur général ne disent « rien sur le bien-fondé de cette attribution – du contrat à Microsoft -, qui, nous le savons, est très discutable ».Amazon a demandé à la Cour américaine des réclamations fédérales d'exiger que le Pentagone élargisse la portée d'une réévaluation que le gouvernement a demandée après qu'un juge a déclaré que le ministère de la Défense avait peut-être mal évalué une partie de la proposition de prix de Microsoft pour les travaux.Mais le Project on Government Oversight, un groupe de défense, a déclaré que les conclusions de l'inspecteur général soulignent que le contrat JEDI était criblé de problèmes éthiques et de l'apparence d'une influence indue de Trump.« Ajoutez à cela le refus inapproprié de la Maison Blanche de participer à l'enquête de l'inspecteur général, et nous avons un gâchis de 10 milliards de dollars », a déclaré Scott Amey, l'avocat général du groupe, dans un communiqué.Le Pentagone a déclaré que JEDI, avec son acronyme inspiré de Star Wars, est destiné à conduire la technologie militaire américaine à l'ère moderne. Le ministère de la Défense investit dans des services cloud commerciaux, qui hébergent la puissance de calcul et le stockage dans des centres de données distants, pour améliorer la sécurité des données et accélérer le partage en temps réel des informations entre les militaires. Le contrat est évalué à 10 milliards de dollars.L'inspecteur général a examiné les allégations concernant des plaintes selon lesquelles d'anciens employés ayant des liens avec Amazon pourraient avoir structuré l'accord en faveur de l'entreprise, ainsi que l'affirmation selon laquelle Amazon a perdu à cause de l'antipathie de Trump envers Bezos, qui est également propriétaire du Washington Post.Le procès d'Amazon cite un livre de Guy Snodgrass, un rédacteur de discours de l'ancien secrétaire à la Défense Jim Mattis, qui allègue que Trump a dit à Mattis en 2018 de « visser Amazon » et de l’éjecter de l'offre. Mattis n'a pas fait ce que Trump a demandé, a écrit Snodgrass.Le bureau de l'inspecteur général a déclaré que Mattis ne se souvenait pas si Trump avait fait ce commentaire, mais il a déclaré: « Je connaissais son mécontentement vis-à-vis d'Amazon ». Mattis a également déclaré à l’inspecteur que le livre de Snodgrass était « plein d'inexactitudes ».Le bureau de l'inspecteur général du Pentagone a également examiné les allégations, révélées par Oracle Corp. dans une action en justice contestant les termes de la sollicitation de contrat. Oracle a déclaré que l'offre était faite sur mesure pour Amazon et était fatalement entachée de conflits d'intérêts entre le ministère de la Défense et le géant du commerce électronique.Selon la plainte, au moins deux anciens employés du ministère de la Défense se sont vu proposer un emploi chez Amazon tout en travaillant sur le contrat. Oracle fait appel d'une décision de juillet de la Cour fédérale des revendications des États-Unis qui a rejeté sa contestation judiciaire du contrat cloud.Dans un cas, l'inspecteur général a conclu que Deap Ubhi - un ancien employé d'Amazon qui est rapidement retourné dans l'entreprise - a violé la réglementation des achats en raison de ses « fausses déclarations et de son omission de divulguer ses négociations d’emploi chez Amazon ainsi que son acceptation de cet emploi ».Mais l’inspecteur a ajouté que « les contributions minimales et limitées d'Ubhi ont été largement rejetées et n'ont pas affecté la conduite ou les résultats de l'approvisionnement JEDI Cloud ».L'inspecteur général a également conclu que Stacy Cummings, sous-secrétaire adjointe à la défense, avait enfreint les règles d'éthique lorsqu'elle avait participé à une affaire liée à l'approvisionnement alors qu'elle possédait des stocks chez Microsoft d'une valeur comprise entre 15 001 $ et 50 000 $ mais que sa participation n'avait pas influencé la décision.L’inspecteur a innocenté deux autres anciens fonctionnaires du Département de la défense - Sally Donnelly, ancienne aide de Mattis, et Anthony DeMartino, qui travaillait également au bureau du secrétaire à la Défense. Tous deux avaient été consultants chez Amazon avant de travailler au département de la Défense.Source : rapport Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 66 commentaires Poster une réponse Signaler un problème

Technicien Support N1/N2 H/F ↳ Page Personnel - Ile de France - Gennevilliers (92230) Développeur informatique BackEnd (H/F) ↳ ABSYS - France - Thizy les bourgs Ingénieur Réseau (H/F) ↳ Ausy - Midi Pyrénées - Toulouse (31000) Voir plus d'offres