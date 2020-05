Mitel dévoile MiCloud Flex Son offre de communications et de collaboration hébergée sur Google Cloud 0PARTAGES 2 0 Une solution de cloud privé qui allie richesse fonctionnelle, capacités avancées d’intégration et flexibilité avec la sécurité et la fiabilité de Google Cloud



Permet aux moyennes et grandes entreprises de gagner en agilité et en flexibilité dans l'environnement de travail hybride d'aujourd'hui

Offre aux partenaires l’opportunité de disposer d’une solution sur-mesure pour faire migrer leurs clients et prospects vers le cloud

Procure la flexibilité d'une solution de cloud public mondialement reconnue avec la sécurité et le contrôle d'une solution de cloud privé



Après un lancement il y a quelques mois dans les pays anglo-saxons, Mitel®, l’un des leaders mondiaux dans le domaine des communications d’entreprise, annonce la disponibilité de sa solution de cloud privé MiCloud Flex dans l’hexagone. Destinée aux moyennes et grandes entreprises, cette solution offre des services de communications et de collaboration sur-mesure en mode as a service, tout en garantissant des niveaux de performance et de sécurité élevés. Avec MiCloud Flex, les partenaires revendeurs de Mitel peuvent quant à eux tirer parti des opportunités de croissance sur le marché du cloud sans requérir d’investissements massifs.



Une solution conçue pour accroitre l’agilité et la productivité des entreprises



Les entreprises ayant été obligées de procéder à des changements opérationnels spectaculaires pour maintenir la continuité d’activité et s’adapter à l'environnement hybride de travail d'aujourd'hui, de nombreuses organisations ont dû accélérer leurs plans de transformation numérique.



Une étude récemment réalisée par Mitel[1] révèle que 35% des entreprises interrogées citent le critère de l’agilité et d’adaptation des solutions aux besoins business comme déterminant dans leur volonté de migrer leur téléphonie vers le cloud. Compte tenu des récents évènements et des difficultés économiques qui risquent de s’ensuivre, la question de la migration des communications dans le cloud devient d’autant plus pertinente.



MiCloud Flex permet aux moyennes et grandes entreprises de disposer de la flexibilité et de l’évolutivité du modèle cloud tout en bénéficiant de la richesse fonctionnelle et de capacités de personnalisation avancées qu’une entreprise – particulièrement dans le secteur de la banque-assurance, des services, de l’industrie, etc. - serait en droit d’attendre d’une solution on-premise. Et ce, grâce à un environnement cloud dédié et sécurisé.



Doté d'API permettant une intégration aisée avec les autres applicatifs tels que les CRM et les ERP, MiCloud Flex aide les entreprises à rationaliser leurs opérations en interconnectant des capacités de communication avancées aux processus métier clés et aux flux de travail des utilisateurs. Pour davantage de gains de productivité, les organisations peuvent également bénéficier des suites applicatives développées par Mitel : outils de collaboration MiCollab et MiTeam Meetings, MiCloud Flex Contact Center pour une gestion omnicanale de la relation client à laquelle peuvent s’ajouter des capacités d’intelligence artificielle avec Google Cloud Contact Center AI.



MiCloud Flex se décline selon trois profils utilisateurs pouvant se combiner et évoluer en fonction des besoins de l’entreprise et du contexte dans lequel elle évolue.





Des perspectives de croissance pour les partenaires revendeurs sur le segment des moyennes et grandes entreprises



Les résultats de l’enquête menée par Mitel montrent sans surprise que les entreprises continuent de miser sur le couple vendeur/partenaire (à 29 %) pour les accompagner dans leur projet de migration vers le cloud. Dans un contexte où les DSI vont devoir remettre de l’ordre dans leur gouvernance et faire des choix stratégiques, le marché des communications dans le cloud devrait connaitre une accélération significative, et le rôle de conseil du partenaire va être plus que jamais essentiel.



MiCloud Flex constitue pour les partenaires l’opportunité de générer de nouvelles sources de revenus récurrents et de préserver leur base installée en offrant à leurs clients une voie sur-mesure de migration vers le cloud. La relation stratégique de Mitel avec Google Cloud permet aux partenaires de fournir des déploiements de cloud privé personnalisés avec un niveau élevé de sécurité et de performances. Mitel héberge et prend en charge le service dans Google Cloud, tandis que le partenaire s'appuie sur ses compétences existantes : compréhension des besoins des clients, mise en œuvre de la solution et gestion de la relation commerciale. Outre la gestion des data centers, Mitel s'occupe du provisionnement de licences et du support technique de niveau 2.



En s’affranchissant des coûts et des complexités de gestion d'un datacenter, les partenaires sont dès lors en mesure de concentrer leurs efforts sur leurs activités de support, leurs services à valeur ajoutée ainsi que sur le rôle important qu'ils jouent en tant que conseiller technologique de confiance pour leurs clients.



« Migrer dans le cloud ne doit pas être synonyme de rupture et il n'existe pas d'approche unique. Une stratégie de transformation vers le cloud doit en premier lieu servir les objectifs opérationnels d’une entreprise », déclare Christophe Chamy, Directeur Général de Mitel France. « En conjuguant la puissance des solutions de communications de Mitel et la fiabilité de l’infrastructure Google Cloud Platform, MiCloud Flex est en mesure d’apporter aux moyennes et grandes entreprises l’agilité, la flexibilité, le niveau de personnalisation et de contrôle qu’elles requièrent. C’est aussi pour les intégrateurs, les ESN et les opérateurs de services une occasion unique d'élargir leur portefeuille avec une offre cloud adressant les besoins spécifiques de ces entreprises. »





A propos de Mitel



Parmi les leaders mondiaux dans le domaine des communications d’entreprise en rendant possibles plus de 2 milliards de connexions chaque jour, Mitel permet aux entreprises de se connecter, de collaborer et aux fournisseurs de services de proposer des services innovants à leurs clients. Notre innovation et nos experts sont au service de plus de 70 millions d’utilisateurs dans plus de 100 pays.



Pour en savoir plus, visitez



Source : Communiqué de presse



Et vous ?

Que pensez-vous de MiCloud Flex ?

