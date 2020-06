Megaport annonce le déploiement de son offre NaaS (Réseau en tant que Service) en France Pour offrir aux entreprises les meilleurs services d'interconnectivité cloud dans le monde 0PARTAGES 2 0 Megaport, fournisseur international de NaaS (Réseau en tant que Service) annonce le déploiement de son offre NaaS en France. Cette solution permettra d’offrir aux entreprises des services d’interconnectivité cloud dans le monde plus rapides, plus souples et plus sûrs. Déjà implanté dans 13 autres pays européens, Megaport permettra aux entreprises françaises d’accélérer et de simplifier leurs connexions aux principaux fournisseurs de cloud public tels que Microsoft, Google, Azure, AWS, IBM, SAP et Oracle.



Les entreprises qui font appel aux prestataires de services Cloud recherchent l’agilité et la sécurité pour le traitement de leurs données. Alors que leurs processus fonctionnent sur des systèmes Cloud différents et hétérogènes, les entreprises ont besoin d’une connectivité simple et efficace.



Megaport, à travers ses plus de 600 datacenters et ses plus de 170 points d’accès Cloud, va permettre de fournir aux entreprises une connectivité étendue et sécurisée au Cloud privé et public. Celles-ci pourront également accéder directement et en toute facilité aux services Cloud de fournisseurs mondiaux, sans avoir à gérer les infrastructures réseaux complexes.



Les avantages de la solution NaaS de Megaport :



Choix : Megaport offre un accès privé direct à un réseau de 170 points d'accès au cloud à la pointe de la technologie et à plus de 600 centres de données, dont les bretelles d'accès au cloud à Paris.

Sécurité et performance : Les connexions directes contournent l'internet public pour des raisons de confidentialité et de fiabilité.

Offre globale éprouvée : Les solutions comprennent un écosystème mondial de plus de 350 fournisseurs de services, dont la plupart des principaux fournisseurs de cloud mondiaux.

Facilité d'utilisation : Mise en œuvre simple d'architectures hybrides, multicloud et cloud-to-cloud grâce à l'approvisionnement par interface graphique avec le routeur intelligent Megaport Cloud.

Performance : Localisation des applications afin d'assurer leur terminaison de trafic au plus près du edge, là où la performance est importante.

Évolutivité : Une connectivité flexible qui répond aux besoins des entreprises et s'aligne sur les modèles de consommation dans le cloud.





Vincent English, PDG de Megaport, déclare « Alors que les entreprises françaises continuent leur transformation numérique et exploitent de plus en plus la puissance des données, beaucoup d’entre elles adoptent des architectures hybrides et multicloud. La plateforme Megaport Network as a Service est parfaitement adaptée pour soutenir des déploiements agiles et une mise à disposition rapide de la connectivité à la demande vers de multiples fournisseurs de services cloud et de centres de données. En s'intégrant aux points d'accès cloud en local, Megaport permettra aux entreprises françaises de respecter les problèmes de souveraineté et de responsabilité des données, tout en permettant une présence mondiale grâce à notre Software Defined Network ».



Les services Megaport sont disponibles auprès d'Equinix Paris 2, d'Interxion Paris 5 et de Colt Paris 2. D'autres data centers devraient être intégrés dans le courant de l’année 2020, notamment Telehouse 2 et 3 ainsi qu'Interxion Marseille 2. Le lancement de Megaport en France permettra d’accroître la présence de la société en Europe à 24 villes, à travers 14 pays.



Ross Ortega, PM associé, Azure Networking chez Microsoft Corp: « Megaport apporte de la valeur à Microsoft Azure et à l'ensemble de l'écosystème des partenaires. Sa présence en France va accélérer et simplifier pour les entreprises françaises le passage vers le cloud et ainsi augmenter et faciliter son adoption ».



Sami Slim, directeur adjoint des ventes, Telehouse France : « La présence de Megaport en France offrira à nos clients un choix plus large de moyens pour se connecter au cloud et s'ouvrir sur le monde. Nous nous félicitons de leur présence en France et sommes impatients d'aider nos clients à se connecter au cloud de manière rapide et simple ».



A propos de Megaport

Megaport est le premier fournisseur mondial de services d'interconnexion élastique. Grâce au réseautage défini par logiciel (SDN), la plate-forme mondiale de la société permet aux clients de connecter rapidement leur réseau à d'autres services sur l'ensemble du réseau Megaport. Les services peuvent être directement contrôlés par les clients via des appareils mobiles, leur ordinateur ou l'API ouverte Megaport.



Megaport connecte plus de 1 500 clients répartis plus de 525 centres de données à travers le monde. Megaport est un partenaire technologique Alibaba Cloud, un partenaire technologique AWS, un partenaire AWS Networking Competency, un partenaire Google Cloud Interconnect, un fournisseur IBM Direct Link Cloud Exchange, un partenaire Microsoft Azure Express Route, un partenaire Nutanix Direct Connect, un partenaire Oracle Cloud, un partenaire Salesforce Express Connect et un membre de l'écosystème ouvert SAP PartnerEdge.



