Alors que les entreprises cherchent à transformer leurs opérations et à révolutionner leur service client, la transformation numérique vient en tête des priorités de la plupart de leurs dirigeants. De fait, les dépenses dans ce domaine devraient avoisiner 7400 milliards de dollars entre 2020 et 2023, soit une croissance annuelle cumulée de 17,5 %. Cependant, selon les derniers chiffres en date publiés par Veeam® Software, leader des solutions de sauvegarde assurant la gestion des données dans le cloud (Cloud Data Management™), près de la moitié des entreprises à travers le monde sont freinées dans leur parcours de transformation numérique en raison de technologies anciennes et peu fiables. 44 % d’entre elles citent également la pénurie de compétences informatiques parmi les obstacles vers la voie du succès. En outre, la quasi-totalité des entreprises reconnaissent subir des interruptions d’activité causées par des pannes inopinées touchant un serveur sur dix chaque année, des problèmes qui peuvent durer des heures et coûter des centaines de milliers de dollars, ce qui souligne la nécessité urgente de moderniser la protection des données et de se concentrer sur la continuité d’activité pour permettre la transformation numérique.



L’étude Veeam 2020 Data Protection Trends Report a été réalisée auprès de plus de 1500 entreprises autour du globe dans le but de cerner leur approche actuelle en matière de protection et de gestion des données, ainsi que la façon dont elles prévoient de se préparer aux défis informatiques qui les attendent, notamment en réaction aux variations de la demande et aux interruptions de service, mais aussi face à des objectifs plus ambitieux de modernisation de l’informatique et de la transformation numérique.



« La technologie progresse constamment, évolue sans cesse et transforme nos modes de travail, a fortiori durant la période actuelle où nous travaillons tous différemment. En raison de la transformation numérique, il est essentiel de ne jamais perdre de vue l’évolution continuelle du paysage informatique afin d’observer où en sont les entreprises en termes de solutions, de défis et d’objectifs » commente Danny Allan, CTO et SVP Stratégie Produits de Veeam. « S’il est enthousiasmant de voir la tendance générale, qui est de s’appuyer sur la technologie afin d’enrichir l’expérience utilisateur, le talon d’Achille paraît cependant tenir à la protection et à la gestion des données dans le cloud hybride. La protection des données doit dépasser les solutions obsolètes pour franchir un nouveau palier en matière d’intelligence et pouvoir anticiper les besoins et répondre à l’évolution de la demande. D’après notre étude, si les responsables d’entreprises n’en ont pas conscience (et n’agissent pas en conséquence), une véritable transformation ne pourra tout simplement pas avoir lieu. »



« La capacité des entreprises à continuer à être opérationnelle est intimement liée à leur capacité informatique à être performante et hautement disponible. Hausse constante du volume des données, valeur critique accrue des applications, multiplication des menaces de piratage informatique, les obstacles à surmonter pour fournir une protection homogène et une disponibilité permanente des données et des applications sont nombreux pour les entreprises. L’infrastructure se doit d’être à la hauteur de ces enjeux. Le traitement de l’obsolescence devient à juste titre une nécessité impérieuse afin d’éviter tout arrêt de services, perte de données et failles de sécurité.

L’hybridation et le multi cloud peuvent être considérés comme une des réponses à ces défis à condition évidemment que les solutions gérant et protégeant les données de l’entreprise puissent accompagner ces choix nécessaires tout en donnant une visibilité totale sur leur état et leur localisation.», vient compléter Patrick Rohrbasser, Regional VP Southern EMEA & Afrique, Veeam.





Le caractère critique de la protection et de la disponibilité des données



Les participants à l’enquête indiquent que les données fournies par l’informatique sont devenues le cœur de la plupart des entreprises, c’est pourquoi il ne faut pas être surpris par l’importance prise par la « protection des données » au sein des équipes informatiques, en ce qui concerne non seulement la sauvegarde et la restauration mais aussi l’extension des capacités métiers. Or de nombreuses entreprises (40 %) continuent de s’appuyer sur des systèmes anciens pour protéger leurs données, sans avoir pleinement conscience des conséquences néfastes possibles sur leur activité. La grande majorité (95 %) d’entre elles sont victimes de pannes inopinées, dont chacune dure en moyenne 117 minutes (soit près de deux heures).



Après remise en contexte, les entreprises considèrent 51 % de leurs données comme « prioritaires », par opposition à « normales ». Elles estiment le coût d’une heure d’interruption d’une application prioritaire à 67 651 dollars, contre 61 642 pour une application « normale ». Face à ces chiffres respectifs, il est clair que « toutes les données comptent » et que toute interruption d’activité est intolérable où qu’elle survienne dans les environnements modernes.



« La protection des données revêt une importance sans précédent pour aider les entreprises à continuer à répondre à leurs exigences informatiques opérationnelles tout en aspirant à leur transformation numérique et à la modernisation de leur informatique. Les données sont désormais réparties entre divers datacenters et environnements cloud à travers des partages de fichiers, des stockages partagés et même des plateformes SaaS. Les outils traditionnels conçus pour la sauvegarde des partages de fichiers et des applications sur site sont voués à l’échec dans le monde hybride ou multicloud et coûtent aux entreprises du temps et des ressources tout en mettant leurs données en danger », ajoute Danny Allan.



La transformation numérique et le cloud



Les entreprises sont conscientes de la nécessité de continuer à faire progresser leurs projets de modernisation de l’informatique et de transformation numérique afin de relever les nouveaux défis du marché. Selon les résultats de l’étude, les éléments les plus déterminants d’une stratégie moderne de protection des données s’articulent tous autour de l’utilisation de diverses capacités dans le cloud : la capacité des entreprises à opérer un plan de reprise d’activités via un service cloud (54 %), suivie de celles de faire migrer les applications sur site vers le cloud (50 %) ou encore de les transférer d’un environnement cloud à un autre (48 %). La moitié des entreprises reconnaissent que le cloud a un rôle décisif à jouer aujourd’hui dans une stratégie de protection des données et que son importance est très probablement appelée à croître davantage à l’avenir. Pour véritablement moderniser son plan de protection des données, une entreprise a besoin d’une solution complète qui prenne en charge la gestion des données cloud, virtuelles et physiques pour l’ensemble des applications et données, dans tout environnement cloud.



Danny Allan conclut : « En commençant d’ores et déjà à moderniser leurs infrastructures en 2020, les entreprises s’attendent à poursuivre leur transformation numérique et à intensifier leur utilisation du cloud. Les solutions classiques ont été pensées dans le passé afin de protéger les données dans des datacenters physiques mais elles sont devenues à ce point obsolètes et complexes qu’elles coûtent plus d’argent, de temps, de ressources et de problèmes qu’on ne le pense. Une protection moderne, à l’exemple des solutions Cloud Data Management de Veeam, va bien au-delà de la sauvegarde. Le Cloud Data Management offre une solution simple, souple et fiable qui limitent les coûts et les ressources, à même de s’adapter aux évolutions futures. La protection des données ne peut plus être liée à des environnements purement physiques sur site et les entreprises doivent disposer d’options de licences flexibles pour faciliter leur migration vers un environnement hybride ou multicloud. »





Parmi les autres points marquants de l’étude Veeam 2020 Data Protection Trends Report :



Le défi numéro un auquel vont se heurter les entreprises au cours des 12 prochains mois réside dans les cybermenaces (32 %). Viennent ensuite la pénurie de compétences pour la mise en œuvre des technologies (30 %) et la réponse à l’évolution des besoins des clients (29 %) parmi les principaux obstacles évoqués pour les 12 mois à venir.

Le manque de ressources pour travailler sur de nouveaux projets (42 %) est cité comme le problème ayant aujourd’hui le plus d’impact pour les projets en matière de protection des données, suivi du manque de budgets pour ces nouvelles initiatives (40 %) et de visibilité sur les performances opérationnelles (40 %).

Plus de la moitié (51 %) des participants à l’enquête pensent que la transformation numérique peut aider leur entreprise à transformer son service client. Près de la moitié d’entre eux estiment qu’elle pourrait transformer leurs opérations métiers (48 %) et engendrer des économies (47 %).

Près d’un quart (23 %) des entreprises décrivent l’état d’avancement de leurs projets et objectifs de transformation numérique en les qualifiant de « matures » ou totalement menés à bien.

Près d’un tiers (30 %) d’entre elles en sont actuellement au stade initial de la mise en œuvre ou de la planification de leur transformation numérique.

Plus d’un tiers (39 %) des participants voient dans la capacité à améliorer la fiabilité des sauvegardes la raison la plus plausible de pousser leur entreprise à changer de solution de sauvegarde primaire. 38 % citent plutôt une réduction des coûts logiciels ou matériels et 33 % un meilleur retour sur investissement.

Près d’un quart (23 %) des données des entreprises au niveau mondial sont répliquées et rendues compatibles avec un plan de continuité d’activité ou de reprise d’activités (BC/DR) via un prestataire cloud. Plus d’un cinquième (21 %) des données des entreprises ne sont pas répliquées ni configurées dans une optique BC/DR.

Plus d’un quart (24 %) des données des entreprises sont sauvegardées dans le cloud par un prestataire BaaS (Backup as a Service), tandis que 14% d’entre elles ne font l’objet d’aucune sauvegarde.

Plus de deux entreprises sur cinq (43 %) prévoient de faire appel à un prestataire BaaS de sauvegarde managée dans le cloud au cours des deux prochaines années.



Méthodologie de l’enquête



Veeam a confié à Vanson Bourne, son partenaire leader des études dans le secteur technologique, la réalisation d’une enquête complète en ligne auprès de 1550 dirigeants d’entreprises et responsables informatiques sélectionnés de manière aléatoire dans 22 pays et régions du monde, au début de l’année 2020 : Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Etats-Unis, France, Inde, Irlande, Italie, Japon, Mexique, Moyen-Orient, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Russie, Suisse, Turquie.



VeeamON 2020 est accessible en ligne, gratuitement et partout, les 17 et 18 juin pour vous permettre de perfectionner votre stratégie de données dans le cloud. Durant deux jours, des événements en direct et interactifs vous aideront à libérer la puissance de vos données grâce aux produits et solutions Veeam, ainsi qu’à donner un coup d’accélérateur à vos projets de transformation numérique. Les participants bénéficieront des plus récentes analyses, assisteront à des interventions inspirantes et auront accès à plus de 30 ateliers afin de rehausser leurs compétences et de découvrir les nouveautés dans le domaine du Cloud Data Management. Keith Urban donnera en outre un concert en direct à leur intention.









