Alibaba va recruter 5000 collaborateurs dans le monde entier pour sa division cloud dans les dix prochains mois Profitant de la dynamique créée par la pandémie 0PARTAGES 2 0 Alibaba Cloud, également connu sous Aliyun, est une société chinoise de cloud computing, filiale de Alibaba Group. Alibaba Cloud fournit des services d'informatique cloud aux entreprises en ligne et à l'écosystème d'Alibaba de commerce électronique.



Fondée en 2009, Alibaba a rapidement pris de l'ampleur et dispose désormais de centres de données dans 63 zones situées dans 21 régions. Selon Gartner, Alibaba est le plus grand fournisseur de services de cloud computing de la région APAC.



L’entreprise poursuit sa conquête du marché du Cloud. Pour se faire, Alibaba développe des technologies et des services Cloud mais investit aussi dans le recrutement des plus grands talents mondiaux en matière de technologies Cloud et Big Data. En effet, l’entreprise a annoncé vouloir accroître les effectifs de sa division cloud de 5 000 personnes dans les dix mois à venir, la crise des coronavirus stimulant la demande de streaming, d'appels vidéo et de stockage de données. Les nouveaux emplois seront dans des domaines tels que les réseaux, les bases de données, les serveurs, les puces et l'intelligence artificielle, a indiqué la société.



Durant la pandémie de Covid-19, l’entreprise a amélioré ses capacités pour permettre le travail et l’apprentissage à distance. Son unité de recherche DAMO Academy a également déployé de nouvelles solutions pour soutenir les entreprises, les chercheurs et les soignants dans leur combat contre le virus.



« Le projet de transformation numérique des entreprises en Chine, originellement prévu pour durer trois à cinq ans, devrait maintenant être accéléré pour être achevé en un an », a déclaré Jeff Zhang, président d'Alibaba Cloud Intelligence. « Compte tenu de la demande croissante du passage au numérique de la part de clients mondiaux de tous secteurs, nous poursuivons notre engagement à offrir des services de qualité dans le domaine du cloud. Pour avancer rapidement, nous ne nous contentons pas de mettre en place des technologies et des services de cloud computing fiables, mais nous investissons également dans des talents informatiques mondiaux qui sont les pionniers du développement de technologies de pointe en matière de cloud et data intelligence ».





L'annonce de ces futures offres d’emploi intervient après qu'Alibaba s'est engagée en avril à dépenser 200 milliards de yuans (24,85 milliards d’euros) au cours des trois prochaines années pour construire davantage de centres de données. Le chiffre d'affaires de la division cloud de la grande enseigne technologique a atteint les 40 milliards de yuans (4,97 milliards d’euros) au cours de l'exercice 2020, soit une augmentation de 62% par rapport à l'année précédente.



Le chômage a augmenté pendant la pandémie. Mais il y a encore des entreprises qui embauchent dans le contexte de cette crise sanitaire, car l'évolution des habitudes de consommation oblige les entreprises dans une grande variété d'industries à s'approvisionner en talents. Par exemple, dans l'industrie de la technologie, PayPal, Epic Games et Riot Games ont intensifié leurs recrutements.



La demande de services cloud augmente dans le monde entier car de plus en plus de personnes travaillent et suivent des cours à domicile pendant la pandémie de coronavirus. Certaines universités se préparent à présenter des conférences en ligne l'année prochaine, et beaucoup recherchent des fournisseurs pour gérer leurs sauvegardes de données.



Google Meet, le service de communication vidéo de Google, a vu son utilisation multipliée par 30 depuis janvier, ajoutant environ 3 millions de nouveaux utilisateurs et desservant 3 milliards d'appels vidéo par jour.



Slack, une plateforme de communication qui utilise Amazon Web Services comme fournisseur cloud préféré, a gagné 12 000 clients payants et 90 000 nouvelles organisations au cours des trois mois se terminant le 30 avril. Cisco et Zoom ont également vu une pointe l'utilisation de leurs outils de collaboration au travail.



« Il s'agit d'un territoire inexploré pour les fournisseurs de services cloud, donnant un coup de pouce à la consommation mais créant de nouvelles dynamiques clients souvent difficiles », a déclaré Alastair Edwards, analyste en chef chez Canalys. « Le cloud est devenu un outil essentiel pour soutenir la continuité des activités dans ces temps difficiles. De nombreuses organisations se sont tournées vers le cloud public pour que ses capacités répondent à un pic soudain d'utilisation ».



