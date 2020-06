Amazon Web Services annonce la disponibilité d'AWS CodeArtifact Un service de dépôt d'artefacts logiciels entièrement géré 0PARTAGES 0 0 Par Amazon Web Services



Amazon Web Services annonce la disponibilité d'AWS CodeArtifact, un service de dépôt d'artefacts logiciels entièrement géré, qui permet aux organisations de toute taille de stocker, de publier et de partager en toute sécurité les paquets utilisés dans leur processus de développement de logiciels.



Comment fonctionne CodeArtifact



Grâce à CodeArtifact, vous n'avez plus besoin de mettre en place, d'exploiter et de faire évoluer l'infrastructure nécessaire à la gestion des artefacts pour pouvoir vous concentrer sur le développement de logiciels. Avec CodeArtifact, vous ne payez que ce que vous utilisez et il n'y a pas de frais de licence ni d'engagement initial.



AWS CodeArtifact fonctionne avec des gestionnaires de paquets couramment utilisés et construit des outils tels que Maven and Gradle (Java), npm and yarn (JavaScript), pip and twine (Python), ce qui facilite l'intégration de CodeArtifact dans vos flux de développement existants. CodeArtifact peut être configuré pour récupérer automatiquement des paquets logiciels à partir de dépôts d'artefacts publics tels que le registre public npm, Maven Central et Python Package Index (PyPI), ce qui garantit aux équipes un accès fiable aux paquets les plus récents.



Les responsables informatiques peuvent utiliser AWS CodeArtifact pour créer des dépôts centralisés afin de partager les paquets logiciels approuvés pour être utilisés par leurs équipes de développement.



Plus de sécurité et de contrôle



L'intégration de CodeArtifact à la gestion des identités et des accès (IAM) d'AWS leur permet de contrôler qui a accès aux paquets. De plus, la prise en charge de CodeArtifact pour AWS CloudTrail donne aux responsables une visibilité sur les logiciels utilisés et leur localisation, ce qui facilite l'identification des logiciels qui doivent être mis à jour ou supprimés. CodeArtifact prend également en charge le cryptage avec le service de gestion des clés de l'AWS afin que les clients puissent contrôler les clés utilisées pour crypter leurs paquets.





À propos d'Amazon Web Services



En 2006, Amazon Web Services (AWS) a commencé à offrir des services d'infrastructure informatique aux entreprises sous la forme de services web - désormais communément appelés "cloud computing". Aujourd'hui, Amazon Web Services fournit une plateforme d'infrastructure dans le cloud qui est très fiable, évolutive et peu coûteuse et qui alimente des centaines de milliers d'entreprises dans 190 pays du monde entier. Avec des centres de données situés aux États-Unis, en Europe, au Brésil, à Singapour, au Japon et en Australie, les clients de tous les secteurs profitent des avantages suivants : faible coût, agilité et élasticité instantanée, ouverture et flexibilité, haute sécurité.



