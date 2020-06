AWS annonce la disponibilité générale de la sixième génération d'instances Amazon EC2 Avec trois nouvelles instances propulsées par des processeurs Graviton2 conçus par AWS 0PARTAGES 3 0 La prochaine génération d'instances Amazon EC2 à usage général, optimisées en calcul et en mémoire, offre un rapport prix/performance jusqu'à 40% supérieur à celui des instances x86 de la génération actuelle.

Amazon Web Services, Inc. (AWS), une société d'Amazon.com (NASDAQ : AMZN), a annoncé la disponibilité générale de sa sixième génération d'instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) avec trois nouvelles instances propulsées par des processeurs Graviton2 conçus par AWS. Les nouvelles instances à usage général (M6g), optimisées en calcul (C6g) et en mémoire (R6g) offrent un rapport prix/performance jusqu'à 40% supérieur à celui des instances x86 comparables de la génération actuelle. Ces instances Amazon EC2 de sixième génération comprennent :

Instances M6g : conçues pour des charges de travail polyvalentes avec un équilibre entre le calcul, la mémoire et la mise en réseau, telles que les serveurs d'application, les bases de données de taille moyenne, les micro-services et les flottes de caches.

Instances C6g : conçues pour les charges de travail à forte intensité de calcul, telles que le calcul haute performance, le traitement par lots, l'encodage vidéo, les jeux, la modélisation scientifique, l'analyse distribuée, l'ad-serving et l'inférence d'apprentissage machine basée sur le CPU.

Instances R6g : conçues pour les charges de travail qui traitent de grands ensembles de données en mémoire, telles que les bases de données open source (MySQL, MariaDB et PostgreSQL) ou les caches en mémoire (Redis, Memcached et KeyDB), et l'analyse de grandes données en temps réel.





Découvrir les instances M6g, C6g et R6g basées sur le Graviton2 d'AWS



Depuis 14 ans, Amazon Web Services est la plateforme de cloud computing la plus complète et la plus largement adoptée au monde. AWS offre plus de 175 services complets pour le calcul, le stockage, les bases de données, la mise en réseau, l'analyse, la robotique, l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IoT), la téléphonie mobile, la sécurité, la réalité hybride, virtuelle et augmentée (RV et AR), les médias et le développement, le déploiement et la gestion d'applications à partir de 76 zones de disponibilité (AZ) dans 24 régions géographiques, avec des plans annoncés pour neuf autres zones de disponibilité et trois autres régions AWS en Indonésie, au Japon et en Espagne. Des millions de clients, dont les start-ups à la croissance la plus rapide, les plus grandes entreprises et les principales agences gouvernementales, font confiance à AWS pour alimenter leur infrastructure, devenir plus agiles et réduire leurs coûts.



