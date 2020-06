Qumulo annonce le lancement de Qumulo Shift pour Amazon Web Services (AWS) S3 Service natif cloud pour transférer des fichiers depuis n'importe quel cluster Qumulo sur site ou sur cloud public 0PARTAGES 3 0 Un nouveau service gratuit aide les utilisateurs à transférer leurs fichiers vers Amazon Web Services



Qumulo, fournisseur leader de services de fichiers cloud, a annoncé le lancement de Qumulo Shift pour Amazon Web Services (AWS) S3, le tout premier service natif cloud permettant à des organisations de transférer des fichiers, depuis n'importe quel cluster Qumulo sur site ou sur cloud public, vers Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), et de convertir ces fichiers en objets, dans un format ouvert et non propriétaire.



Grâce à Shift, les utilisateurs de fichiers Qumulo peuvent désormais profiter de tout l'écosystème d'applications et de services natifs cloud, associés à Amazon S3. Qumulo Shift est inclus gratuitement dans le système de fichiers Qumulo. Qumulo a également annoncé que son logiciel cloud avait obtenu le label « Amazon Well-Architected » (bien architecturé pour Amazon), permettant à des organisations de faire fonctionner l'architecture homologuée Qumulo sur AWS.



Migrer des fichiers vers le Cloud en toute liberté



Jusqu'à présent, les entreprises ne pouvaient pas déplacer facilement leurs fichiers stratégiques vers le cloud, en isolant ces fichiers des applications et des services qu'elles voulaient utiliser. Pour freiner davantage encore l'adoption du cloud, les entreprises devaient revoir complètement l'architecture de leurs applications pour pouvoir utiliser des données stockées dans le cloud. Les anciens systèmes de fichiers sont limités dans leur capacité à permettre aux clients de s'appuyer sur le cloud, ce qui oblige à une refonte fastidieuse et coûteuse des applications, tout en obligeant les clients à adopter des formats de données propriétaires. En quelques clics, les organisations peuvent désormais transférer leurs fichiers sur Amazon S3, offrant ainsi une liberté absolue en matière de données.



« Grâce au système de fichiers Qumulo, nous avons pu accélérer le traitement de données d'imagerie sismique d’un volume de l'ordre du pétaoctet, issues d'études de sous-sol dans le cadre de nos recherches sur de nouvelles sources d'énergie, », déclare Johan Krebbers, Directeur Général, Technologies numériques et émergentes, et Vice-Président de l'innovation, chez Shell. « Désormais, grâce à Qumulo Shift, nous pouvons facilement transférer des fichiers, de Qumulo vers AWS S3, et nous connecter à tous les workflows que nous avons mis en place pour nos équipes DevOps (rapprochement développement-opérations). »





Avec Qumulo Shift pour AWS S3, les entreprises peuvent désormais tirer pleinement parti de leurs précieux fichiers, qui sont de plus en plus nombreux, et obtenir des résultats commerciaux plus rapidement en s'appuyant sur le cloud. Les utilisateurs peuvent migrer et stocker des données issues de milliers de sources sur Amazon S3, ce qui facilite radicalement les interactions en mode natif de ces données avec plusieurs services AWS tels qu'Amazon Sagemaker, AWS IoT Greengrass, et autres.



« Nos clients utilisent déjà Qumulo pour gérer plus d'un trillion de transactions hebdomadaires et nous demandent de l'aide pour migrer leurs fichiers, afin de pouvoir exploiter certaines applications pour profiter des innovations qu'elles apportent dans le cloud public», déclare Barry Russell, Vice-Président Senior et Directeur Général du Cloud chez Qumulo. « Avec Qumulo Shift pour AWS S3, nos clients peuvent désormais déplacer leurs données plus rapidement et ne craignent plus d'être bloqués par d'anciens formats de fichiers propriétaires, qui les ralentissent et bloquent leur transformation numérique. Grâce à notre travail avec AWS, nous sommes à présent en mesure d'intégrer Amazon S3 en mode natif, afin de permettre aux tâches à haute valeur ajoutée de profiter d'applications et de services cloud, quelle que soit l'échelle, dans Qumulo ou dans S3. »



Services de fichiers natifs Cloud



Le système de fichiers Qumulo a été conçu pour fonctionner comme un service natif cloud, sur des infrastructures cloud publiques. Cette architecture offre aux utilisateurs des capacités complètes de système de fichiers d'entreprise, associées à l'échelle, à la flexibilité et à la puissance du cloud. Cette stratégie native cloud permet par exemple à de gros opérateurs de diffuser des vidéos vers des milliers d'ordinateurs, ou à des entreprises de déplacer de gros dossiers de données qui dépasseraient les capacités d'échelle d'autres systèmes de fichiers.



Construire des applications dans le Cloud pour des fichiers



Grâce à l'API et à l'architecture native cloud de Qumulo, les développeurs peuvent désormais connecter rapidement des applications à des fichiers, et les intégrer à des services natifs cloud, ce qui permet à ces développeurs de choisir comment ces applications et ces services doivent traiter les fichiers, quelle que soit l’échelle.



« En tant que leader national sur le marché des tests prénataux non invasifs (NIPT) et des tests de dépistage de cancers héréditaires, Progenity est soumis à des exigences réglementaires de rétention de données très strictes. Un compartiment Amazon S3 avec une stratégie de cycle de vie est notre premier choix pour un environnement économiquement compétitif, sécurisé et conforme, » , déclare David Meiser, Architecte Solutions chez Progenity. « Qumulo est le meilleur choix pour gérer nos données, car il nous permet d'innover grâce à des services et des applications natives cloud, tout en nous permettant de stocker nos données en toute sécurité dans un format non propriétaire sur S3. »



Qumulo et Qumulo Shift pour AWS S3 permettent aux organisations d'utiliser de nouvelles applications et de nouveaux services, tout en migrant facilement vers le cloud les tâches existantes à base de fichiers. Par exemple, des clients du secteur de la fabrication utilisent des données d'images denses capturées dans les ateliers sur Qumulo, puis transfèrent ces données sur S3 et utilisent ensuite Amazon Rekognition pour créer un flux applicatif capable d’analyser les erreurs dans le processus de fabrication.





« Les magasins d'objets et les lacs de données permettent de stocker temporairement de gros volumes de données non structurées en mode fichier. Mais les utilisateurs doivent pouvoir traiter ces énormes volumes de données à l'aide d'applications et de services cloud pour générer rapidement des résultats commerciaux tangibles, », déclare Ben Gitenstein, Vice-Président Produits et Solutions chez Qumulo. « Qumulo Shift pour AWS S3 permet d'utiliser des outils de fichiers très performants, tout en offrant la possibilité de déplacer les données vers S3 à des fins de partage, d'intégration avec d'autres services ou d'optimisation des coûts. Plus important encore pour les clients, Qumulo ne prend pas leurs données en « otage » avec des formats de données propriétaires. Si les clients utilisent Qumulo Shift pour AWS S3, les données sont stockées dans S3 en tant qu'objets ou compartiments, accessibles en mode natif. »



« Les services de fichiers de données dans le cloud sont une évolution naturelle de la technologie des centres de données et un aspect important du modèle de livraison cloud », a déclaré Shawn Fitzgerald, directeur de la recherche, stratégies de transformation numérique chez IDC. « L'architecture intelligente de Qumulo, native cloud, est un très bon exemple de la façon dont le passage d'une organisation au cloud simplifie et optimise les services et applications dans le cloud »..



Disponibilité



Le service Qumulo Shift pour AWS S3 sera disponible sous forme de mise à jour logicielle gratuite, pour tous les clients Qumulo, en juillet 2020.





Ressources



Découvrez Qumulo Shift pour Amazon Web Services (AWS) S3

Logiciel de fichiers hybrides Qumulo



