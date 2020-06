Les revenus liés à la gestion des conteneurs connaîtra une forte croissance, Atteignant 944 millions de dollars en 2024, selon une prévision de Gartner 6PARTAGES 3 0 Gartner publie pour une première fois des prévisions pour la gestion des conteneurs, en réponse à la croissance importante de la technologie sous-jacente. « Il y a eu un battage médiatique considérable et un grand intérêt pour la technologie des conteneurs, mais un niveau de déploiement de production inférieur à ce jour », a déclaré Michael Warrilow , vice-président de la recherche chez Gartner. Pour rappel, un conteneur est une structure de données, une classe, ou un type de données abstrait, dont les instances représentent des collections d'autres objets. Ils sont sont utilisés pour stocker des objets sous une forme organisée qui suit des règles d'accès spécifiques.



Pour Gartner, les revenus liés à la gestion des conteneurs dans le monde entier connaîtra une forte croissance à partir d'une petite base de 465 millions de dollars en 2020, pour atteindre 944 millions de dollars en 2024. Parmi les différents sous-segments, les conteneurs de cloud public et les offres de conteneurs Serverless ressentiront les croissance la plus importante. Les conteneurs sont devenus populaires, car ils fournissent un outil puissant pour répondre à plusieurs préoccupations critiques des développeurs d'applications, notamment la nécessité d'une livraison, d'une agilité, d'une portabilité, d'une modernisation et d'une gestion du cycle de vie plus rapides.





Gartner prévoit que d'ici 2022, plus de 75 % des organisations mondiales exécuteront des applications conteneurisées en production, contre moins de 30 % aujourd'hui. En raison de l'utilisation croissante des conteneurs, la demande des entreprises pour la gestion des conteneurs augmente. Selon Gartner, la croissance prévue de l'adoption par les entreprises de la gestion des conteneurs indique l'attrait intrinsèque de l'architecture native du nuage. La compréhension du "cloud natif" varie, mais il présente des avantages potentiels importants par rapport à la conception traditionnelle d'applications monolithiques, tels que l'extensibilité, l'élasticité et l'agilité, a déclaré Warrilow.



Plusieurs facteurs limiteront l'adoption par les organisations qui développent ou modernisent des applications personnalisées. Malgré la nécessité de soutenir la transformation numérique, les initiatives seront freinées par la conjoncture économique défavorable, au moins à moyen terme, car les priorités des organisations se déplacent vers l'optimisation des coûts. Gartner prévoit que jusqu'à 15 % des applications d'entreprise fonctionneront dans un environnement de conteneurs d'ici 2024, contre moins de 5 % en 2020, entravées par le retard des applications, la dette technique et les contraintes budgétaires. « Le goulot d'étranglement sera la vitesse à laquelle les applications pourront être remaniées et/ou remplacées », a déclaré Warrilow.



Les revenus directs des logiciels et services de gestion des conteneurs ne représenteront qu'une petite partie de l'écosystème des conteneurs. Des revenus supplémentaires proviendront d'une série de segments adjacents qui ne sont pas inclus dans les prévisions de gestion des conteneurs du Gartner. Il s'agit notamment du développement d'applications, des services gérés, du matériel sur site et de l'infrastructure en tant que service (IaaS), entre autres segments. Par exemple, les recettes IaaS associées à la gestion des conteneurs devraient atteindre 1 milliard de dollars avant 2023. De nombreux segments adjacents sont déjà pris en compte dans les prévisions existantes de Gartner



Pour Warrilow, « bien que les recettes supplémentaires directes puissent être inférieures à ce que beaucoup attendent, les conteneurs peuvent avoir un rôle différent à jouer. Ils pourraient à terme alimenter un écosystème ouvert similaire à celui de Linux ».



