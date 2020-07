Interxion poursuit son expansion avec l'ouverture de MRS3, son troisième data center à Marseille, Pour répondre à la demande croissante de ses clients 0PARTAGES 3 0 Interxion poursuit l’expansion de son campus marseillais afin de soutenir la demande croissante de ses clients locaux, nationaux et internationaux



Interxion, l’un des principaux fournisseurs de solutions de data centers de colocation neutres vis-à-vis des opérateurs télécoms et des fournisseurs de cloud en Europe, et une entreprise Digital Realty (NYSE : DLR), a annoncé l’ouverture de la première phase de MRS3, son troisième data center à Marseille. Le campus de Marseille se trouve au cœur de l’industrie mondiale des câbles sous-marins : 14 câbles sont actuellement reliés à la ville, avec le projet d’en voir 5 à 10 supplémentaires connectés dans les cinq prochaines années.



Marseille sert de hub numérique reliant 4,5 milliards d'utilisateurs cloud et média numérique à travers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie.



« Avec plus de 150 fournisseurs de services réseau, le campus d'Interxion à Marseille s'est imposé comme l'un des principaux hubs numériques mondiaux pour le trafic de données intercontinental », déclare David Ruberg, président directeur général d’Interxion, une entreprise du groupe Digital Realty. « L'ouverture de MRS3 offrira aux clients existants et nouveaux un accès étendu à la communauté dynamique présente à Marseille, incluant de nombreux fournisseurs de connectivité, de médias numériques et de cloud ainsi que des entreprises locales et internationales. »



Une ancienne base de sous-marins réhabilitée et transformée en data center



Ce data center de l’état de l’art et hautement connecté a consisté en la réhabilitation d’une ancienne base allemande de sous-marins bâtie pendant la Seconde Guerre mondiale, appelée Martha. A l’abandon depuis plusieurs dizaines d’années, ce bâtiment atypique était quasiment indestructible : 5,5 mètres d’épaisseur de béton armé en terrasse, capable de résister à des bombes de 10 tonnes, une longueur de 250 mètres et un mur d’enceinte de 12 mètres de haut. Le résultat est une structure architecturale unique abritant un data center de 16,5 mégawatts et d’approximativement 7 100 mètres carrés d'espace informatique entièrement équipé, livrés en trois étapes. Cette première phase d’environ 2 300 mètres carrés sera suivie de deux autres phases dont la livraison est prévue courant 2021.





Un data center de dernière génération dans l’un des hubs numériques les plus dynamiques d’Europe



Situé à côté du data center MRS2, MRS3 bénéficiera du haut niveau de connectivité de l’ensemble du campus. Comme c’est le cas pour l’ensemble des data centers d’Interxion, MRS3 profitera d’une électricité produite à 100 % à partir de sources renouvelables. Plus spécifiquement, MRS3 et les data centers suivants bénéficieront d’un refroidissement issu d’une source d’eau non utilisée à 15°, provenant des anciennes mines de Gardanne, et disponible toute l’année. Les calories évacuées seront mises à disposition pour le chauffage des logements et bureaux des nouveaux quartiers Euroméditerranée.



« Notre campus de Marseille est reconnu pour sa communauté nationale et internationale de fournisseurs de services cloud et de média numérique leaders à l’échelle mondiale, avec une présence croissante de clients type entreprise cherchant à faire évoluer leurs infrastructures de cloud hybride dans un environnement sécurisé et hautement connecté », explique Fabrice Coquio, président d'Interxion France. « Compte tenu de l'ampleur du campus, ce projet aura constitué un formidable défi, celui de transformer ce site en un data center moderne de dernière génération, conçu pour fournir à nos clients l’infrastructure numérique nécessaire pour accompagner leur développement au bon rythme et à la hauteur de leurs besoins. Grâce au soutien des autorités publiques locales et à l’engouement de nos clients, Marseille est devenu le 9ème hub Internet mondial, notre ambition est aujourd’hui de faire entrer la ville dans le Top 5 dans les 3 prochaines années ».



À propos d’Interxion



Interxion, une entreprise du groupe Digital Realty, est l’un des principaux fournisseurs de solutions de data centers de colocation neutres vis-à-vis des opérateurs télécoms et des fournisseurs de cloud en Europe, comptant un vaste ensemble de clients dans plus de 50 data centers répartis sur 11 pays européens. Les data centers d’Interxion, conçus de façon uniforme et efficients sur le plan énergétique, proposent aux clients une sécurité et une disponibilité étendues pour leurs applications critiques. Avec plus de 700 fournisseurs de connectivité, 21 points d’interconnexion Internet européens et la plupart des principales plates-formes cloud et de médias digitaux présents sur l’ensemble de sa couverture géographique, Interxion a créé des hubs financiers, de contenu, de cloud et de connectivité qui facilitent l’activité de communautés d’intérêt de clients en plein essor.



À propos de Digital Realty



Digital Realty (NYSE : DLR) soutient les stratégies de data center, de colocation et d’interconnexion de ses clients sur le continent américain et dans les régions EMEA et Asie-Pacifique. Parmi les clients de Digital Realty figurent des entreprises allant des services de cloud et de technologies de l’information, des communications et des réseaux sociaux aux services financiers, à l’industrie, à l’énergie, aux prestations de santé et aux produits de grande consommation.



