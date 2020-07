AWS annonce la disponibilité générale de AWS IoT SiteWise Qui facilite la collecte, l'organisation et le suivi des données provenant des équipements industriels 0PARTAGES 4 0 Volkswagen, Bayer Crop Science, Pentair et Genie sont parmi les clients utilisant SiteWise



Amazon Web Services, Inc. (AWS), une société d'Amazon.com (NASDAQ : AMZN), a annoncé la disponibilité générale d'AWS IoT SiteWise, un service géré qui collecte des données de l'usine, structure et étiquette les données, et génère en temps réel des indicateurs de performance clés (KPI) et des mesures pour aider les clients industriels à prendre de meilleures décisions fondées sur des données.



Les clients peuvent utiliser SiteWise pour surveiller les opérations dans les différentes installations, calculer rapidement les mesures de performance industrielle, créer des applications qui analysent les données sur les équipements industriels afin d'éviter des problèmes d'équipement coûteux et de réduire les écarts de production. Cela permet aux clients de collecter des données de manière cohérente sur l'ensemble des appareils, d'identifier plus rapidement les problèmes grâce à la surveillance à distance et d'améliorer les processus multi-sites grâce aux données centralisées.



Les entreprises industrielles comme les fabricants, les services énergétiques et les transformateurs alimentaires veulent utiliser les données relatives à leurs équipements pour prendre des décisions plus rapides et mieux informées, mais une grande partie de ces données ne peuvent pas être facilement collectées, traitées ou contrôlées.



L'extraction des données de milliers de capteurs et d'équipements répartis sur différents sites est longue et coûteuse car les données des capteurs sont souvent stockées localement dans des serveurs spécialisés qui n'ont pas de format de données commun, et l'extraction des données et leur placement dans un format utile pour l'analyse intersite nécessitent des ressources et une expertise importantes de la part des développeurs.



Une fois que les développeurs disposent d'un pipeline de collecte de données pour agréger les données sur différents équipements, ils doivent encore fixer le contexte, tel que le type d'équipement, l'emplacement de l'installation et la relation avec d'autres équipements. Les clients doivent ensuite écrire des applications personnalisées pour calculer et comparer les mesures de performance sur plusieurs installations afin d'obtenir des informations opérationnelles.





SiteWise aide ses clients à surmonter ces difficultés en facilitant la collecte de données dans l'usine, en structurant et en étiquetant les données, et en générant des mesures en temps réel. Dans SiteWise, les clients commencent par modéliser leurs équipements, processus et installations industriels en ajoutant un contexte (par exemple, le type d'équipement et l'emplacement de l'installation) aux données collectées, et en définissant des mesures de performance industrielle communes (par exemple, l'efficacité et le temps de fonctionnement global des équipements) en plus des données à l'aide de la bibliothèque de fonctions mathématiques intégrée à SiteWise.



Tout savoir sur SiteWise



À propos d'Amazon Web Services



Depuis 14 ans, Amazon Web Services est la plateforme de cloud computing la plus complète et la plus largement adoptée au monde. AWS offre plus de 175 services complets pour le calcul, le stockage, les bases de données, la mise en réseau, l'analyse, la robotique, l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IoT), la téléphonie mobile, la sécurité, la réalité hybride, virtuelle et augmentée (VR et AR), les médias et le développement, le déploiement et la gestion d'applications à partir de 76 zones de disponibilité (AZ) dans 24 régions géographiques, avec des plans annoncés pour neuf autres zones de disponibilité et trois autres régions AWS en Indonésie, au Japon et en Espagne. Des millions de clients, dont les start-ups qui connaissent la croissance la plus rapide, les plus grandes entreprises et les principales agences gouvernementales, font confiance à AWS pour alimenter leur infrastructure, devenir plus agiles et réduire leurs coûts.



Source : Les clients peuvent utiliser SiteWise pour surveiller les opérations dans les différentes installations, calculer rapidement les mesures de performance industrielle, créer des applications qui analysent les données sur les équipements industriels afin d'éviter des problèmes d'équipement coûteux et de réduire les écarts de production. Cela permet aux clients de collecter des données de manière cohérente sur l'ensemble des appareils, d'identifier plus rapidement les problèmes grâce à la surveillance à distance et d'améliorer les processus multi-sites grâce aux données centralisées.Les entreprises industrielles comme les fabricants, les services énergétiques et les transformateurs alimentaires veulent utiliser les données relatives à leurs équipements pour prendre des décisions plus rapides et mieux informées, mais une grande partie de ces données ne peuvent pas être facilement collectées, traitées ou contrôlées.L'extraction des données de milliers de capteurs et d'équipements répartis sur différents sites est longue et coûteuse car les données des capteurs sont souvent stockées localement dans des serveurs spécialisés qui n'ont pas de format de données commun, et l'extraction des données et leur placement dans un format utile pour l'analyse intersite nécessitent des ressources et une expertise importantes de la part des développeurs.Une fois que les développeurs disposent d'un pipeline de collecte de données pour agréger les données sur différents équipements, ils doivent encore fixer le contexte, tel que le type d'équipement, l'emplacement de l'installation et la relation avec d'autres équipements. Les clients doivent ensuite écrire des applications personnalisées pour calculer et comparer les mesures de performance sur plusieurs installations afin d'obtenir des informations opérationnelles.SiteWise aide ses clients à surmonter ces difficultés en facilitant la collecte de données dans l'usine, en structurant et en étiquetant les données, et en générant des mesures en temps réel. Dans SiteWise, les clients commencent par modéliser leurs équipements, processus et installations industriels en ajoutant un contexte (par exemple, le type d'équipement et l'emplacement de l'installation) aux données collectées, et en définissant des mesures de performance industrielle communes (par exemple, l'efficacité et le temps de fonctionnement global des équipements) en plus des données à l'aide de la bibliothèque de fonctions mathématiques intégrée à SiteWise.Depuis 14 ans, Amazon Web Services est la plateforme de cloud computing la plus complète et la plus largement adoptée au monde. AWS offre plus de 175 services complets pour le calcul, le stockage, les bases de données, la mise en réseau, l'analyse, la robotique, l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IoT), la téléphonie mobile, la sécurité, la réalité hybride, virtuelle et augmentée (VR et AR), les médias et le développement, le déploiement et la gestion d'applications à partir de 76 zones de disponibilité (AZ) dans 24 régions géographiques, avec des plans annoncés pour neuf autres zones de disponibilité et trois autres régions AWS en Indonésie, au Japon et en Espagne. Des millions de clients, dont les start-ups qui connaissent la croissance la plus rapide, les plus grandes entreprises et les principales agences gouvernementales, font confiance à AWS pour alimenter leur infrastructure, devenir plus agiles et réduire leurs coûts.Source : Amazon Web Services Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Développeur Web (H/F) ↳ Steve Gates - Ile de France - Vélizy-Villacoublay (78140) Développeur Front Vuejs -Agence Web ↳ Easy Partner - Provence Alpes Côte d'Azur - Nice (06000) Technicien Support téléphonique (H/F) ↳ Qapa - Rhône Alpes - Lyon (69009) Voir plus d'offres