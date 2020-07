OVHcloud fait l'acquisition d'OpenIO Société française spécialisée en stockage objet, dans le but de créer la meilleure offre de Stockage Objet du marché 0PARTAGES 3 0 OVHcloud, leader européen du cloud, annonce avoir procédé à l’acquisition de OpenIO, société française spécialisée en stockage objet.



En l’espace de quelques années, OpenIO a su se distinguer en concevant la nouvelle génération de solutions stockage objet compatibles S3, la mieux adaptée aux charges de travail Big Data et High Performance Computing. Elles sont à ce titre idéales pour le stockage de grandes masses de données nécessaires aux applications de machine learning et d'intelligence artificielle.



L’intégralité des effectifs de OpenIO viendront compléter les équipes OVHcloud, à Roubaix, Paris, mais aussi à l’international.



Miser sur la complémentarité pour créer la meilleure offre Object Storage du marché pour le cloud public et le cloud privé



OpenIO offre aujourd’hui une solution logicielle indépendante de l’infrastructure hardware qui permet d’adresser une multiplicité de cas d’usages au sein d’un même cluster. En plus de ses performances record, la technologie développée par OpenIO offre une évolutivité infinie, qui n'implique pas la reconstruction des données lors de l'ajout de ressources à la plateforme.



L’association de la richesse fonctionnelle et la performance de la technologie OpenIO à l’expertise industrielle et d’infrastructure cloud d’OVHcloud se veut prometteuse. Elle permettra de concevoir une offre de stockage objet de très grande échelle au meilleur ratio prix/performance. Cette alliance permettra d’accompagner les défis technologiques des grandes entreprises comme des startups.



« Le volume global de données double tous les 18 mois, nous sommes conscients que les problématiques de stockage sont au cœur des préoccupations de nos 1,5 million de clients. Avec l’acquisition d’OpenIO, nous nourrissons l’ambition de créer une offre ultra scalable, bénéficiant de la meilleure infrastructure et pour un prix parmi les plus attractifs du marché », déclare Michel Paulin, CEO d’OVHcloud.





Des valeurs communes pour construire une alternative européenne



La complémentarité de OpenIO et OVHcloud s’articule aussi autour d’un système de valeurs communes : réversibilité, transparence, souveraineté sont au cœur de l’ADN de ces entreprises désormais réunies en une seule et même équipe.



Les deux entreprises partagent également une culture technologique analogue, engagée en faveur de l’open source, partageant les mêmes méthodes de développement et surtout une même passion pour les projets d’innovations.



Partenaires de longue date, les équipes OpenIO et OVHcloud ont largement contribué au développement du projet open source Swift, qui propose une solution de stockage objet intégré à la fondation Openstack.



« L’ensemble des technologies utilisées pour construire nos solutions Object Storage sont et continueront d’être open sourcées, c’est une valeur commune essentielle à OVHcloud et OpenIO Plus encore, elle sera étendue et enrichie par nos talents combinés », ajoute Laurent Denel, fondateur d’OpenIO.





À propos d’OVHcloud



OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 400 000 serveurs dans ses 30 datacenters sur 4 continents. Depuis 20 ans, le Groupe s’appuie sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs à la construction et au pilotage de ces datacenters en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses 1,5 million de clients dans plus de 130 pays. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, prédictibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de cette association OVHCloud-OpenIO ?



Voir aussi



OVH annonce OVHcloud Marketplace, une place de marché alternative pour accompagner la croissance des éditeurs de Saas et de PaaS



Les solutions Hosted Private Cloud d'OVHcloud reconnues comme leader par un cabinet d'analyse indépendant et se distinguent par l'unification des solutions de cloud privé En l’espace de quelques années, OpenIO a su se distinguer en concevant la nouvelle génération de solutions stockage objet compatibles S3, la mieux adaptée aux charges de travail Big Data et High Performance Computing. Elles sont à ce titre idéales pour le stockage de grandes masses de données nécessaires aux applications de machine learning et d'intelligence artificielle.L’intégralité des effectifs de OpenIO viendront compléter les équipes OVHcloud, à Roubaix, Paris, mais aussi à l’international.OpenIO offre aujourd’hui une solution logicielle indépendante de l’infrastructure hardware qui permet d’adresser une multiplicité de cas d’usages au sein d’un même cluster. En plus de ses performances record, la technologie développée par OpenIO offre une évolutivité infinie, qui n'implique pas la reconstruction des données lors de l'ajout de ressources à la plateforme.L’association de la richesse fonctionnelle et la performance de la technologie OpenIO à l’expertise industrielle et d’infrastructure cloud d’OVHcloud se veut prometteuse. Elle permettra de concevoir une offre de stockage objet de très grande échelle au meilleur ratio prix/performance. Cette alliance permettra d’accompagner les défis technologiques des grandes entreprises comme des startups., déclare Michel Paulin, CEO d’OVHcloud.La complémentarité de OpenIO et OVHcloud s’articule aussi autour d’un système de valeurs communes : réversibilité, transparence, souveraineté sont au cœur de l’ADN de ces entreprises désormais réunies en une seule et même équipe.Les deux entreprises partagent également une culture technologique analogue, engagée en faveur de l’open source, partageant les mêmes méthodes de développement et surtout une même passion pour les projets d’innovations.Partenaires de longue date, les équipes OpenIO et OVHcloud ont largement contribué au développement du projet open source Swift, qui propose une solution de stockage objet intégré à la fondation Openstack., ajoute Laurent Denel, fondateur d’OpenIO.OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 400 000 serveurs dans ses 30 datacenters sur 4 continents. Depuis 20 ans, le Groupe s’appuie sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs à la construction et au pilotage de ces datacenters en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses 1,5 million de clients dans plus de 130 pays. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, prédictibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.Source : OVHCloud Que pensez-vous de cette association OVHCloud-OpenIO ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème