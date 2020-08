Le marché mondial des services de cloud public IaaS a augmenté de 37,3% en 2019, Les cinq principaux fournisseurs ont représenté 80% du marché d'après Gartner 0PARTAGES 4 0 Le marché mondial de l'infrastructure en tant que service (IaaS) a augmenté de 37,3 % en 2019 pour atteindre 44,5 milliards de dollars, contre 32,4 milliards de dollars en 2018, selon Gartner, Inc. Amazon a conservé la position de numéro un sur le marché IaaS en 2019, suivi de Microsoft , Alibaba, Google et Tencent.



« Le cloud sous-tend la poussée vers l'activité numérique, qui reste au sommet des agendas des DSI », a déclaré Sid Nag, Vice-Président de la recherche chez Gartner. « Il permet des technologies telles que le edge computing, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et la 5G, entre autres. En fin de compte, chacune de ces technologies nécessite une plateforme d'infrastructure évolutive, élastique et de grande capacité comme le cloud public IaaS, c'est pourquoi le marché a connu une forte croissance. »



En 2019, les cinq principaux fournisseurs IaaS représentaient 80 % du marché, contre 77 % en 2018. Les trois quarts de tous les fournisseurs IaaS ont affiché une croissance en 2018.



Amazon a continué de dominer le marché mondial de l'IaaS avec un chiffre d'affaires estimé à 20 milliards de dollars en 2019 et 45 % du marché total. Amazon a tiré parti de sa première place en 2018 pour développer ses capacités au-delà de la couche IaaS dans la pile cloud et maintenir sa position de leader en 2019.





Part de marché mondiale des services de cloud public IaaS, 2018-2019 (en millions de dollars américains)

Microsoft est resté numéro deux sur le marché IaaS. Plus de la moitié de ses 8 milliards de dollars de revenus étaient en provenance d'Amérique du Nord. L'offre IaaS de Microsoft a augmenté de 57,8 % en 2019, la société a tiré parti de sa portée commerciale et de sa capacité à co-vendre ses offres Azure avec d'autres produits et services Microsoft afin de favoriser l'adoption.



Le fournisseur IaaS dominant en Chine, Alibaba Cloud, a augmenté de 62,4 % en 2019 avec un chiffre d'affaires dépassant les 4 milliards de dollars, contre 2,5 milliards de dollars en 2018. Alibaba Group va continuer à développer son activité d'infrastructure cloud dans les années à venir et vise à offrir des services « intelligents » basés sur le cloud à ses clients pour accompagner leur processus de transformation numérique.



La société chinoise Tencent a augmenté son offre IaaS de plus de 100 % en 2019. Elle est le deuxième plus grand fournisseur de services cloud en Chine, après Alibaba. « À mesure que le marché du cloud mûrit et que ses leaders subissent une érosion naturelle de leur part de marché, les fournisseurs basés en Chine tels qu'Alibaba, Tencent et Huawei commenceront à gagner en popularité. Il sera également difficile pour d’autres fournisseurs, tels que les fournisseurs de cloud basés en Amérique du Nord, de pénétrer le marché chinois étant donné le marché hautement réglementé du pays », a déclaré Nag.



Les revenus IaaS de Google sont passés de 1,3 milliard de dollars en 2018 à 2,4 milliards de dollars en 2019, avec une croissance de 80,1 %. Les services cloud de Google se sont concentrés sur la fourniture aux entreprises de solutions spécifiques au secteur sur une infrastructure informatique robuste. L’Amérique du Nord représente près de la moitié des revenus IaaS de Google.



À l'avenir, Gartner combinera les segments IaaS et plateforme en tant que service (PaaS) en une seule et même offre complémentaire de plateforme, d'infrastructure cloud et de services de plateforme (CIPS). Le marché mondial du CIPS a augmenté de 42,3 % en 2019 pour atteindre 63,4 milliards de dollars, contre 44,6 milliards de dollars en 2018. Amazon, Microsoft et Alibaba ont obtenu les trois premières positions du marché CIPS en 2019, tandis que Tencent et Oracle étaient virtuellement liés à la cinquième position avec 2,8 % du marché chacun.



« Il y aura une poussée continue des dépenses dans le cloud à la suite de la pandémie de coronavirus », a déclaré Nag. « Lorsque les entreprises ont été contraintes de déplacer leurs applications vers le cloud public à la suite de la pandémie, elles ont réalisé les véritables avantages du cloud public et il est peu probable qu'elles changent de cap. Dans la phase de reprise et de rebond, les DSI reconnaissent qu'ils n'ont pas besoin de ramener les charges de travail sur site, ce qui augmentera encore les dépenses dans le cloud et générera de nouvelles applications autour de la collaboration hébergée dans le cloud qui intègrent des technologies émergentes telles que la réalité virtuelle et les expériences vidéo immersives. »



