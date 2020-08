Amazon Braket, le service AWS d'informatique quantique entièrement géré sur le cloud, est disponible. Il permet aux utilisateurs de tester leurs algorithmes sur différents types de matériel 0PARTAGES 6 0 Amazon Web Services a annoncé la disponibilité générale d'Amazon Braket (d'après la notation bra-ket pour faciliter l’écriture des équations de la mécanique quantique, mais aussi pour souligner l’aspect vectoriel de l’objet représentant un état quantique), un service entièrement géré qui vous permet de vous lancer dans l’informatique quantique grâce à un environnement de développement visant à explorer et concevoir des algorithmes quantiques, les tester sur des simulations d’ordinateurs quantiques et les exécuter sur les technologies matérielles quantiques de votre choix.



Rappelons que, l'année dernière, la filiale d'Amazon a annoncé la disponibilité de la Preview et s'est associé à trois fournisseurs pour mettre en place le service, permettant aux utilisateurs de tester leurs algorithmes sur différents types de matériel. Braket donne accès au matériel de Rigetti, IonQ et D-Wave.



AWS fournit des outils multiplateformes dans un seul environnement Braket, notamment des notebooks Jupyter. Un notebook est une interface web dans laquelle vous pouvez taper du code Python, l'exécuter et voir directement les résultats, y compris une visualisation à l'aide de graphiques. Les notebooks supportent aussi les commentaires formatés, ce qui vous permettra d'expliquer ce que vous faites et commenter les résultats.



L’informatique quantique peut résoudre des problèmes informatiques qui dépassent la portée des ordinateurs classiques en exploitant les lois de la mécanique quantique afin de créer des outils plus puissants pour le traitement de l’information. Cette approche de l’informatique peut transformer des secteurs entiers comme le stockage de l’énergie, l’ingénierie chimique, la science matérielle, la recherche de médicaments, l’optimisation et le machine learning. Mais la définition de ces problèmes et des ordinateurs quantiques de programmation servant à les résoudre demande des compétences inédites. Dans le même temps, l’accès à du matériel informatique quantique pour exécuter vos algorithmes et optimiser vos conceptions peut se révéler coûteux et peu pratique. C’est pourquoi l’évaluation de l’état actuel de la technologie et la projection des investissements de vos ressources pour en maximiser le potentiel a été difficile.



Amazon Braket aide à surmonter ces difficultés en proposant un service permettant aux développeurs, chercheurs et experts d’explorer, évaluer et expérimenter grâce à l’informatique quantique. Amazon Braket vous aide à concevoir vos propres algorithmes quantiques à partir de rien ou de sélectionner des algorithmes préconçus. Une fois votre algorithme défini, Amazon Braket fournit un service de simulation entièrement géré pour vous aider à dépanner et vérifier votre mise en place. Dès que vous les déciderez, vous pourrez exécuter votre algorithme sur les ordinateurs quantiques de votre choix, notamment des ordinateurs superconducteurs basés sur les portes de Rigetti, des ordinateurs superconducteurs de recuit quantique de D-Wave et des ordinateurs à piège à ions d’IonQ. Pour simplifier le développement d’algorithmes hybrides combinant des tâches classiques et quantiques, Amazon Braket aide à gérer les ressources informatiques classiques et à établir des connexions à faible latence au matériel quantique. Avec Amazon Braket, vous pouvez découvrir l’informatique quantique, évaluer son potentiel et miser sur une expertise d’avenir.





Fonctionnement de Braket

« Alors que nous constatons que les technologies de l’informatique quantique font des progrès plus significatifs, des milliers de clients demandent des moyens d’expérimenter les ordinateurs quantiques pour explorer le potentiel de la technologie et contribuer à son développement », a déclaré Bill Vass, vice-président Technologie chez AWS. « Le cloud sera le principal moyen pour les clients d'accéder aux ordinateurs quantiques et de combiner ces systèmes avec le calcul classique haute performance pour certains types de recherche à forte intensité de calcul. Amazon Braket permet aux organisations de commencer facilement à expérimenter l'informatique quantique aujourd'hui, de celles qui commencent tout juste à explorer les possibilités à celles qui connaissent déjà différentes technologies quantiques et sont prêtes à l'utiliser comme outil de recherche. Notre objectif pour Amazon Braket est d'être un catalyseur de l'innovation au sein de la communauté quantique, rassemblant des développeurs de matériel et de logiciels, des chercheurs et des utilisateurs finaux. »



Amazon Braket est disponible aujourd'hui dans les régions AWS USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Californie du Nord) et USA Ouest (Oregon), avec plus de régions prévues à l'avenir.



Parmi les grande enseigne technologique, Amazon est la dernière à s’être lancée sur ce secteur à fort potentiel après Google, Microsoft ou encore IBM. Chacun de ces fournisseurs propose une architecture quantique différente, et pourrait donc répondre à des problématiques différentes. Les utilisateurs pourront utiliser ces différents systèmes hardware pour créer des algorithmes quantiques et les tester.



Certains retours



Les équipes FCAT (Fidelity Center for Applied Technology) suivent les tendances sociales et technologiques émergentes, testent des concepts et des idées de produits, et créent des solutions évolutives qui prennent en charge des opérations plus efficaces et améliorent la satisfaction des clients. « Amazon Braket permet à FCAT de développer des logiciels indépendants du matériel afin que nous puissions facilement passer à de nouveaux systèmes quantiques dès qu'ils sont disponibles. Nous sommes en mesure de rechercher les forces de différents backends quantiques, de créer des flux de travail hybrides classique-quantique et quantique-quantique », a déclaré Adam Schouela, responsable des technologies émergentes au Fidelity Center for Applied Technology. « FCAT a travaillé avec le laboratoire de solutions quantiques d'Amazon pour créer des preuves de concept qui repoussent les limites de ce qui est possible aujourd'hui avec des ordinateurs quantiques basés sur le cloud pour le secteur financier, dans le cadre de nos efforts plus larges pour être en mesure de fournir rapidement des solutions innovantes à contribuer à répondre aux besoins en constante évolution de nos clients. »





« Chez Volkswagen, nous voulons acquérir une compréhension approfondie de l'utilisation significative de l'informatique quantique dans un environnement d'entreprise. La clé sera le test et le développement continu des algorithmes sur divers ordinateurs quantiques », a déclaré Florian Neukart, directeur des technologies avancées et de la stratégie informatique, Volkswagen Group of America. « Pour la première fois, Amazon Braket permet d'adresser et d'utiliser des ordinateurs quantiques de différents fournisseurs de services via une interface de programmation standardisée. Cela offre des opportunités considérables pour accélérer les travaux de développement et améliorer nos algorithmes quantiques. Nous sommes convaincus qu'Amazon Braket peut contribuer encore plus rapidement à offrir les avantages de l'informatique quantique à la société et à l'industrie. »



Enel est une société d'électricité multinationale et un acteur intégré de premier plan sur les marchés mondiaux de l'électricité, du gaz et des énergies renouvelables. Il est présent dans plus de 30 pays à travers le monde, produisant de l'énergie avec plus de 88 GW de capacité gérée. « Enel distribue de l'électricité via un réseau de plus de 2,2 millions de kilomètres et avec environ 74 millions d'utilisateurs finaux professionnels et domestiques dans le monde. En raison de notre vaste réseau de services, la capacité d'optimiser la planification de nos ressources est une composante essentielle de la transformation numérique et que nous pouvons transformer en un avantage concret », a déclaré Fabio Veronese, responsable de l'infrastructure et des réseaux Digital Hub, Enel SpA. en collaboration avec DATA Reply et AWS, nous avons testé des techniques innovantes pour effectuer une optimisation à l'aide des ressources Amazon EC2, ainsi que des ordinateurs quantiques actuels via Amazon Braket. Ces techniques sont prometteuses et nous nous attendons à ce qu’elles débouchent sur des solutions capables de générer des économies pour nos opérations, en particulier au fil du temps, à mesure que le matériel quantique mûrit. »



Amgen est une société de biotechnologie avec une présence dans environ 100 pays. L'entreprise se concentre sur la découverte, le développement et la fabrication de médicaments innovants. « L'informatique quantique a le potentiel de surpasser les méthodes de calcul existantes lorsqu'il s'agit de questions importantes dans la découverte de médicaments. En fait, la demande de calcul pour exécuter des calculs quantiques précis devient rapidement hors de portée des ordinateurs classiques à mesure que la taille du système moléculaire dans nos recherches augmente, et nous devons recourir à des approximations qui sacrifient la précision pour l'efficacité », selon Yax Sun, directeur et Narbe Mardirossian, scientifique, à Amgen. « En collaborant avec Amazon Quantum Solutions Lab et QSimulate, nous avons été en mesure de créer et de tester rapidement une approche basée sur le cloud à l'aide de plusieurs ressources de calcul sur AWS pour un processus critique de découverte de médicaments - un processus que nous prévoyons de faire passer à l’informatique quantique dans le futur lorsque cela sera pratique. Pour l'avenir, Amazon Braket a le potentiel de bénéficier considérablement à la communauté scientifique et de recherche en fournissant un accès à la demande aux technologies de l'informatique quantique et en accélérant l'innovation en biotechnologie. »



L'Institute for Quantum Computing (IQC) est un institut quantique de premier plan à l'Université de Waterloo. IQC fait progresser le domaine de l'information quantique à un haut niveau international dans la découverte et le développement de nouvelles technologies quantiques puissantes qui stimuleront les économies futures. « S'il est difficile de prédire quels produits et secteurs seront les plus perturbés par le calcul quantique, ou quand les perturbations se produiront, il y a un grand risque d'être pris au dépourvu et une excellente opportunité de gérer les incertitudes avec sagesse. La voie la plus judicieuse consiste à explorer continuellement les avantages algorithmiques et à être prêt à fonctionner sur n'importe quel ordinateur quantique offrant les ressources nécessaires pour obtenir cet avantage », a déclaré Michele Mosca, professeur titulaire à l'Université de Waterloo. «Un service d'informatique quantique, comme Amazon Braket, qui offre un accès rapide à plusieurs périphériques matériels permet une disponibilité et une agilité quantiques.»



Accéder à Amazon Braket



