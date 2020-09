L'édition Private Cloud de Cloudera Data Platform est à présent disponible : analyses de données plus performantes en moins de temps et sollicitation du datacenter réduite de moitié 0PARTAGES 4 0 Elle produit des analyses de données performantes en quelques minutes, en sollicitant moitié moins l’infrastructure du datacenter, et en offrant une expérience conviviale sur les clouds publics comme privés.



Cloudera (Bourse de New York : CLDR), éditeur à l’origine de l’enterprise data cloud, annonce la disponibilité de Cloudera Data Platform Private Cloud (CDP Private Cloud). CDP Private Cloud étend la rapidité, la simplicité et le modèle économique cloud natifs du cycle de vie des données connectées au datacenter, donnant ainsi aux équipes IT les moyens de faire face plus rapidement aux besoins métier et d’assurer des niveaux de service irréprochables afin de rehausser la productivité des utilisateurs dans la manipulation de leurs données.



« Les expériences d’analyse de données avec CDP Private Cloud aident les utilisateurs, équipes et entreprises à travailler plus efficacement, et non avec davantage d’assiduité », précise Anupam Singh, directeur du service client chez Cloudera. « Les utilisateurs sont plus productifs car ils disposent d’un accès en libre-service aux données et analyses qui leur sont indispensables pour gagner en efficacité dans leur travail. Les équipes sont plus collaboratives car, en un clin d’œil, elles ont accès à des données qu’elles peuvent partager en tout lieu. Les entreprises sont plus agiles car elles prennent de meilleures décisions, plus rapidement, grâce aux analyses de données performantes de CDP Private Cloud. »





L’exploitation de CDP Private Cloud est simplifiée pour les équipes IT, en vertu d’outils de gestion performants, à base de conteneurs, qui écourtent les délais de production des analyses et de mise en œuvre du machine learning en les ramenant de plusieurs semaines à quelques minutes. Cette solution change également la donne pour les datacenters au plan économique : le machine learning et l’analyse à base de conteneurs contribuent à réduire leurs coûts en intensifiant à hauteur de 70 % l’utilisation des serveurs, tout en réduisant leurs frais de stockage et charges fixes. Globalement, à investissement identique, CDP Private Cloud permet de produire jusqu’à 50 % d’analyses en plus.



Avec CDP Private Cloud, les équipes IT sont à présent en mesure de répondre à la demande exponentielle de services d’analyse de données et de machine learning, au moyen d’une architecture de données hybride à l’échelle du pétaoctet capable de s’adapter aux clouds privés et publics. D’après IDC, 84 % des clients rapatrient des charges de travail du cloud public en utilisant à 67 % des applications exploitables dans des environnements cloud à la fois publics et privés. Le cloud hybride est tout à la fois stratégique et commode pour les grandes entreprises. Conçu pour le cloud hybride, CDP Private Cloud connecte les environnements sur site aux clouds publics avec fluidité, dans le respect des règles de sécurité et de gouvernance intégrées. L’exécution des analyses dans le datacenter se révèle aussi conviviale que sur AWS et Azure avec CDP Public Cloud. Cloudera est le seul éditeur à offrir une expérience utilisateur, une cohérence opérationnelle et un choix d’infrastructure de ce niveau sur un cloud hybride.



Les partenaires utilisent Cloudera Data Platform Private Cloud



« Avec l’évolution de Cloudera vers une architecture cloud native, les entreprises sont désormais capables de proposer des analyses performantes en libre-service dans les environnements hybrides et multi-cloud, sources de valeur ajoutée depuis la périphérie jusqu’au cloud », précise Jeremy Rader, directeur général du pôle Digital Transformation & Scale Solutions pour le groupe Data Platforms chez Intel. « La technologie Intel de dernière génération, optimisée pour CDP Private Cloud, aide les entreprises à tirer plus vite des enseignements du traitement intensif des données tout en profitant des avantages d’une extensibilité de services sans cesse améliorée. »



À propos de Cloudera



Cloudera aide les entreprises à transformer des données complexes en informations claires et exploitables. Cloudera offre un enterprise data cloud pour toutes les données, où qu'elles se trouvent, de l'Edge à l'IA. Grâce aux innovations incessantes de la communauté des logiciels libres, Cloudera fait progresser la transformation numérique pour les plus grandes entreprises du monde.



