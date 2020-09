Le chiffre d'affaires de Nuxeo en hausse : forte croissance de ses revenus récurrents annuels et premier trimestre rentable de son histoire L'éditeur poursuit sur la voie de l'innovation 0PARTAGES 3 0 Nuxeo, éditeur d'une plateforme de gestion de contenu innovante, a annoncé une augmentation de son chiffre d'affaires de 33% au premier semestre 2020 par rapport à l'année précédente. L’éditeur indique par ailleurs une augmentation de 36 % sur le deuxième trimestre 2020. Des indicateurs de croissance malgré la pandémie et un contexte économique défavorable.



« La pandémie de COVID-19 a entraîné de nombreux bouleversements pour la plupart de nos clients et créé une multitude de nouveaux défis à relever », déclare ainsi Eric Barroca, PDG de Nuxeo. « Cette situation a également souligné l'importance de la transformation digitale et la nécessité pour les entreprises de rendre leur information plus accessible, non seulement pour survivre, mais aussi pour continuer à se développer dans cet environnement exigeant. En cette période difficile, nous sommes heureux de pouvoir accompagner nos clients et de les aider à surmonter ces épreuves. C'est une chance pour nous de parvenir à de tels résultats dans ce contexte. »





Outre la forte croissance de son chiffre d'affaires, Nuxeo vient d'enregistrer le deuxième meilleur trimestre de son histoire en matière de nouvelles souscriptions. D’autres indicateurs sont listés sont dessous :



Nouveaux revenus récurrents annuels : +54 % pour le premier semestre 2020 ; +102 % pour le deuxième trimestre ;



Revenus récurrents annuels de l’activité Cloud : +72 % pour le premier semestre 2020 ; Le Cloud constitue désormais 35 % des revenus récurrents annuels de l'entreprise



Bénéfices avant impôts et intérêts enregistrés au deuxième trimestre 2020, une première dans l'histoire de l'entreprise





Un succès qui s’explique par l’accent mis sur l’innovation. On retrouve ainsi parmi les nouveautés lancées au premier semestre 2020 :



Une nouvelle interface utilisateur intuitive pour son service d’intelligence artificielle, Nuxeo Insight, permettant aux utilisateurs, même non techniques, de configurer, entraîner, déployer et gérer des modèles d'IA/ML personnalisés



Des fonctionnalités d'archivage améliorées, simplifiant l'administration des règles et politiques de conservation/rétention des fichiers



Une interface low-code pour Nuxeo Studio offrant aux développeurs la possibilité de créer rapidement de nouvelles interfaces utilisateurs



Nuxeo Transformation, un nouveau microservice Cloud utilisé pour convertir et transformer d'importants volumes de contenus ou ressources



Une approche d’intégration/déploiement continue dans le Cloud incluant une API intégralement versionnée, permettant des mises à jour et des améliorations produits régulières





Des innovations plébiscitées par les analystes du secteur. Ainsi Nuxeo a reçu les distinctions suivantes :



Nommé « Leader » dans le rapport 2020 Aragon Research Globe for Enterprise Content Platforms ;



Présence dans le premier classement AI 50 de KMWorld ;



« Leader » dans le rapport G2 Grid® for Enterprise Content Management (ECM), été 2020 ;



Note globale la plus élevée pour un éditeur de logiciels ECM lors des SoftwareReviews 2020 Emotional Footprint Awards.



« Ces résultats confirme l’attraction pour notre approche innovante et notre capacité à accompagner les entreprises dans la modernisation de leurs systèmes d'information afin de répondre aux réalités, en constante évolution, du marché », déclare Chris McLaughlin, chief product and marketing officer chez Nuxeo. « Alors que chaque entreprise doit repenser son fonctionnement au quotidien, sa façon de commercialiser de nouveaux produits et ses interactions clients, nous sommes plus que jamais engagés pour aider nos clients à naviguer dans ce monde de plus en plus marqué par le numérique. »



À propos de Nuxeo



Éditeur d’une plateforme de services de contenu innovante, Nuxeo réinvente la gestion de contenu d'entreprise (ECM) et des ressources numériques (DAM). Nuxeo facilite la création d'applications de gestion de contenu intelligentes améliorant l'expérience client, les prises de décision et le lancement de nouveaux produits. Sa plateforme low-code a été déployée dans le monde entier par des entreprises telles que Accor, TBWA, Electronic Arts ou encore Leroy Merlin afin de révolutionner leur gestion de l'information. Fondée en 2008, la société dispose de bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie.



Source :



Et vous ?

Que pensez-vous des innovations apportées par Nuxeo ?

