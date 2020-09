« Work Reimagined » de Boomi Une plateforme cloud-native ouverte pour accompagner le retour au bureau et les transformations du monde du travail 0PARTAGES 4 0 Ces solutions modélisées Boomi permettent de faire des changements applicatifs critiques low code et temps réel pour faciliter le retour des équipes dans les entreprises et universités



Boomi, entreprise Dell Technologies, a présenté Work Reimagined, une offre destinée à accompagner les entreprises dans leur gestion du retour au bureau et à accélérer la mise en oeuvre des transformations numériques à venir. Avec ces solutions « quick start », très rapides à intégrer et à démarrer, accessibles depuis la plateforme Boomi, ouverte et native dans le cloud, les clients de Boomi peuvent identifier, automatiser et orchestrer de nouveaux processus critiques pour simplifier le retour au bureau à mesure que les installations rouvrent.



Parmi ces processus critiques, Work Reimagined propose des modèles de veille et de suivi de l'état de santé des membres de l'équipe ou encore d’animer et de susciter un meilleur engagement dans la durée de chacun. Ces processus critiques sont incrémentables de manière agile, sans nécessiter d’investissements technologiques lourds. Work Reimagined de Boomi donne aux responsables des ressources humaines et des opérations, principaux facilitateurs du changement, les moyens de répondre à leurs besoins informatiques immédiats et critiques tout en gérant des changements voués à perdurer dans le temps.



Work Reimagined s’appuie sur les fonctionnalités de Boomi Flow, une solution "cloud-native", axée sur l'automatisation des flux de travail et l'accélération des tâches des équipes IT grâce à des temps de développement réduits (low-code). Grâce à Boomi, les entreprises bénéficient d’une solution ouverte et universelle, compatible avec tous les écosystèmes informatiques existants, évitant ainsi d’avoir à changer ou à personnaliser les applications existantes, et donc toute incidence sur les délais et les coûts de développement. Work Reimagined de Boomi est un moyen rapide pour les entreprises de déployer des solutions entièrement fonctionnelles dédiées au retour au bureau en moins de 48 heures.





L’offre « Work Reimagined » inclut un catalogue de modèles d'applications à démarrage rapide, que les utilisateurs Boomi peuvent personnaliser et déployer facilement. Ces solutions accélèrent les temps de réponse initiaux, augmentent la productivité, synchronisent les interactions et encouragent la continuité d’investissement des collaborateurs. Work Reimagined de Boomi permet de :



Simplifier et accélérer le retour sur le site avec des solutions modélisées pour mieux comprendre, suivre et rendre compte du statut/disponibilité des salariés, des étudiants et des professeurs, et ce, en temps quasi réel depuis n'importe quel terminal

avec des solutions modélisées pour mieux comprendre, suivre et rendre compte du statut/disponibilité des salariés, des étudiants et des professeurs, et ce, en temps quasi réel depuis n'importe quel terminal Orchestrer les fonctions du cycle de travail des employés , y compris le preboarding, l'onboarding, le offboarding avec précision et facilité.

, y compris le preboarding, l'onboarding, le offboarding avec précision et facilité. Visibilité unifiée du statut des personnes, en synchronisant la connaissance de la situation des personnes dans toute l'organisation avec les responsables RH et informatique et en répondant aux nouvelles exigences notamment liées à la gestion de la pandémie.



« Les responsables RH et informatique ont dû adapter rapidement leurs processus et leurs systèmes dans un environnement en constante évolution tout en adaptant leurs feuilles de route d'innovation déjà en place. », a déclaré Chris Port, directeur général de Boomi. « Tout en poursuivant des objectifs déjà en évolution, leur responsabilité s’est accrue en matière de protection et de gestion du bien-être de leur personnel en période de pandémie durable. Work Reimagined prend en compte les cas d'utilisation clés et concrets qui sont devenus la priorité absolue des entreprises, et nous sommes fiers de pouvoir aider nos clients dans ces changements urgents et faisant de l’humain une priorité ».



Les solutions Work Reimagined peuvent être déployées gratuitement par les clients existants Boomi et aux nouveaux clients grâce à un essai gratuit de 30 jours.



Présentation interactive de Work Reimagined



Boomi organise une série d'événements en ligne pour sensibiliser et impliquer les équipes des RH, des TI et des opérations dans cette initiative. Ces événements permettront aux participants virtuels de :



Suivre une démonstration des solutions Work Reimagined

Entendre le retour d’expérience des clients et des partenaires sur l’usage de Boomi pour accélérer l'agilité.

Apprendre à construire une application de gestion du cycle de vie des employés, en direct.



Testez gratuitement Work Reimagined pour 30 jours

Tout savoir sur Work Reimagined et accéder au catalogue de solutions



A propos de Boomi



Boomi, une entité de Dell Technologies, connecte instantanément l’écosystème numérique d’une entreprise via sa plateforme cloud native, unifiée, ouverte et intelligente. Plus de 12 000 clients à travers le monde font confiance à la plateforme d'intégration en tant que service (iPaaS) de Boomi pour sa rapidité, sa simplicité et son coût total de possession réduit. En tant que pionnier de l'utilisation intelligente des données, Boomi permet aux clients et aux partenaires de découvrir, de gérer et d'orchestrer les données rapidement et facilement, tout en connectant les applications, les processus et les personnes pour accélérer l’obtention de résultats.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de Work Reimagined de Boomi ?

Peut-elle vraiment faciliter le retour au bureau ?

Que préconisez-vous d'autre pour un meilleur retour dans les institutions ? Boomi, entreprise Dell Technologies, a présenté, une offre destinée à accompagner les entreprises dans leur gestion du retour au bureau et à accélérer la mise en oeuvre des transformations numériques à venir. Avec ces solutions « quick start », très rapides à intégrer et à démarrer, accessibles depuis la plateforme Boomi, ouverte et native dans le cloud, les clients de Boomi peuvent identifier, automatiser et orchestrer de nouveaux processus critiques pour simplifier le retour au bureau à mesure que les installations rouvrent.Parmi ces processus critiques,propose des modèles de veille et de suivi de l'état de santé des membres de l'équipe ou encore d’animer et de susciter un meilleur engagement dans la durée de chacun. Ces processus critiques sont incrémentables de manière agile, sans nécessiter d’investissements technologiques lourds. Work Reimagined de Boomi donne aux responsables des ressources humaines et des opérations, principaux facilitateurs du changement, les moyens de répondre à leurs besoins informatiques immédiats et critiques tout en gérant des changements voués à perdurer dans le temps.Work Reimagined s’appuie sur les fonctionnalités de Boomi Flow, une solution "cloud-native", axée sur l'automatisation des flux de travail et l'accélération des tâches des équipes IT grâce à des temps de développement réduits (low-code). Grâce à Boomi, les entreprises bénéficient d’une solution ouverte et universelle, compatible avec tous les écosystèmes informatiques existants, évitant ainsi d’avoir à changer ou à personnaliser les applications existantes, et donc toute incidence sur les délais et les coûts de développement. Work Reimagined de Boomi est un moyen rapide pour les entreprises de déployer des solutions entièrement fonctionnelles dédiées au retour au bureau en moins de 48 heures.L’offre « Work Reimagined » inclut un catalogue de modèles d'applications à démarrage rapide, que les utilisateurs Boomi peuvent personnaliser et déployer facilement. Ces solutions accélèrent les temps de réponse initiaux, augmentent la productivité, synchronisent les interactions et encouragent la continuité d’investissement des collaborateurs. Work Reimagined de Boomi permet de :a déclaré Chris Port, directeur général de Boomi.Les solutions Work Reimagined peuvent être déployées gratuitement par les clients existants Boomi et aux nouveaux clients grâce à un essai gratuit de 30 jours.Boomi organise une série d'événements en ligne pour sensibiliser et impliquer les équipes des RH, des TI et des opérations dans cette initiative. Ces événements permettront aux participants virtuels de :Boomi, une entité de Dell Technologies, connecte instantanément l’écosystème numérique d’une entreprise via sa plateforme cloud native, unifiée, ouverte et intelligente. Plus de 12 000 clients à travers le monde font confiance à la plateforme d'intégration en tant que service (iPaaS) de Boomi pour sa rapidité, sa simplicité et son coût total de possession réduit. En tant que pionnier de l'utilisation intelligente des données, Boomi permet aux clients et aux partenaires de découvrir, de gérer et d'orchestrer les données rapidement et facilement, tout en connectant les applications, les processus et les personnes pour accélérer l’obtention de résultats.Source : Boomi Que pensez-vous de Work Reimagined de Boomi ?Peut-elle vraiment faciliter le retour au bureau ?Que préconisez-vous d'autre pour un meilleur retour dans les institutions ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème