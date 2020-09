Google Cloud lance Business Application Platform qui s'appuie sur ses API Apigee et AppSheet Pour vous permettre d'automatiser les processus et de créer facilement des applications sans ligne de code 0PARTAGES 5 0 Contrairement à certains de ses concurrents, Google Cloud a récemment commencé à mettre l'accent sur la manière dont sa vaste gamme de services différents peut être combinée pour résoudre des problèmes commerciaux courants ; au lieu d'essayer de vendre des services individuels, Google se concentre sur la combinaison de ses solutions. La dernière illustration dans ce sens est baptisée Business Application Platform, qui combine les capacités de gestion des API d'Apigee avec la plateforme de développement d'applications low-code d'AppSheet, que Google a acquise plus tôt cette année.



Selon Google Cloud, Business Application Platform s'appuie sur sa gestion d'API Apigee et ses outils low-code AppSheet. Google Cloud a déclaré qu'il ajouterait des fonctionnalités pour l'architecture multi-cloud, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique.



Le service a été présenté lors du Google Cloud NextOnAir, sa conférence virtuelle. « Notre objectif est de n'ajouter aucun code avec beaucoup de capacités d'entreprise », a déclaré Amit Zavery, responsable de la plateforme chez Google Cloud, qui a précisé que les connexions API et les services gérés vont habiliter aussi bien les développeurs techniques que commerciaux.



Aux côtés de Business Application Platform, Google a également lancé la bêta d'une nouvelle API Gateway, un service entièrement géré qui permet aux développeurs de sécuriser et de gérer plus facilement leur API dans les services de cloud computing de Google et les offres sans serveur telles que Cloud Functions et Cloud Run. Cette nouvelle version, qui était en alpha depuis un certain temps maintenant, offre toutes les fonctionnalités standard auxquelles vous vous attendez, notamment l’authentification, la validation des clés et la limitation du débit.





Pour Google Cloud, les outils de gestion des API sans serveur via son API Gateway sont un moyen de connecter les développeurs à ses offres plus larges (notamment Compute Engine, GKE, App Engines and Cloud Functions et Cloud Run). L'architecture hybride et multicloud donnera plus de poids à la plateforme API de Google Cloud.



Quant à son service AppSheet low-code, l'équipe Google Cloud facilite désormais l'importation de données depuis des applications tierces grâce à la disponibilité générale d'Apigee en tant que source de données pour le service. AppSheet prend déjà en charge les sources standard telles que MySQL, Salesforce et G Suite, mais cette nouvelle fonctionnalité ajoute beaucoup de flexibilité au service.



Avec plus de données, il y a plus de complexité, donc AppSheet lance également de nouveaux outils pour automatiser les processus à l'intérieur du service aujourd'hui, grâce au lancement de l'accès anticipé d'AppSheet Automation. Comme le reste d'AppSheet, la promesse ici est que les utilisateurs non techniques pourront procéder à l'automatisation des processus sans avoir à écrire de code. Au lieu de cela, AppSheet Automation fournit une interface visuelle qui, selon Google, « apporte des suggestions contextuelles basées sur des entrées en langage naturel ».



« Nous sommes convaincus que la nouvelle catégorie de plateformes d’applications professionnelles permettra aux développeurs et aux utilisateurs métiers de disposer de la capacité de base de créer et d’étendre des applications, de créer et d’automatiser des flux de travail, ainsi que de connecter et de moderniser des applications », note Google dans son annonce.



La vue d'ensemble de Google Cloud est d'utiliser son savoir-faire en matière d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, ainsi que des outils d'automatisation et de développement pour permettre aux entreprises de connecter plus facilement des applications et de créer des flux de travail. C’est pour ça, par exemple, que Data Source pour AppSheet prendra en charge plusieurs sources de données (telles que G Suite, mySQL et Salesforce). L'idée est que les employés pourront créer des applications et utiliser les API Apigee sans lignes de code.



