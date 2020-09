Les dépenses d'infrastructure Cloud en Chine atteignent un nouveau record au deuxième trimestre 2020 Par Canalys 0PARTAGES 6 0 Les dépenses en services d'infrastructure Cloud en Chine ont atteint un niveau record de 4,3 milliards de dollars US au deuxième trimestre 2020, soit une croissance de 70 % par rapport à l'année précédente.



Alimentée par la demande de réponse au COVID-19 et les mesures de relance du gouvernement, la Chine a maintenu sa position de deuxième marché mondial, représentant 12,4 % des investissements mondiaux, contre 9,6 % au deuxième trimestre 2019. L'utilisation croissante des services Cloud a été stimulée par des projets de transformation numérique combinés à une utilisation accélérée des services en ligne par les consommateurs. Les quatre principaux fournisseurs ont représenté collectivement 78,7 % des dépenses totales au deuxième trimestre 2020. Alibaba Cloud a conservé sa part de 40,1 % après un autre trimestre de forte croissance. Huawei Cloud et Tencent Cloud étaient ses plus proches concurrents, avec des parts de 15,5 % et 15,1 %. Baidu AI Cloud a été le quatrième fournisseur de services de cloud computing du pays, avec 8,0 % des dépenses totales.





L'expansion du cloud computing est un élément clé de la nouvelle initiative de la Chine en matière d'infrastructure. La construction de nouveaux centres de données plus avancés et le développement d'initiatives d'IA sont des priorités majeures, qui font appel aux géants chinois des fournisseurs de services Cloud : Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Tencent Cloud et Baidu AI Cloud. La stimulation du gouvernement chinois est en place depuis bien avant COVID-19, mais l'aspect de la transformation numérique a été accéléré en mai 2020.



"L'opportunité et la demande résultant des retombées de la pandémie n'ont fait qu'alimenter l'engagement des entreprises. Les activités des entreprises se numérisent de plus en plus, tandis que le travail à distance se poursuit et que les étudiants comptent davantage sur le soutien des plateformes de collaboration", a déclaré Matthew Ball, analyste en chef de Canalys. "Ces tendances favoriseront l'utilisation d'applications natives Cloud, stimuleront la migration des charges de travail et les opportunités de services ainsi que le renforcement des capacités des centres de données".



Les 4 géants du service Cloud chinois en pleine expansion



Alibaba Cloud a annoncé trois nouveaux centres de données à Nantong, Hangzhou et Unlanqab qui, ensemble, ajouteront plus d'un million de serveurs. Cela fait partie de l'ambitieuse stratégie de croissance de la société, qui prévoit la construction de dix nouveaux centres de données de même taille à l'avenir.



Huawei Cloud a ajouté plusieurs nouvelles zones de disponibilité à sa couverture croissante en Chine. Huawei Cloud continue de se développer grâce à ses DevOps et à ses plates-formes axées sur l'industrie, ainsi qu'aux contrats gouvernementaux.



La demande accrue des services publics de Tencent Cloud par les entreprises Internet et le secteur des services municipaux a compensé les retards de déploiement du projet COVID-19. Tencent a également enregistré une forte croissance de sa division de jeux en ligne en raison de la demande accrue pendant les périodes de verrouillage.



Baidu AI Cloud a continué à permettre la transformation numérique avec son IA qui gagne en popularité auprès des développeurs sur sa plate-forme IA ouverte et des clients avec son IA PaaS.



"La dynamique du marché chinois des services d'infrastructure Cloud est appelée à s'accélérer", a déclaré Blake Murray, analyste chez Canalys. "Un marché déjà en croissance est propulsé par les initiatives du gouvernement, l'engagement des fournisseurs de services Cloud à investir, ainsi que la demande croissante de transformation numérique et de services en ligne dans l'économie post-COVID-19. Cela va entraîner une concurrence féroce entre les fournisseurs de services Cloud. La différenciation des services Cloud offerts et l'exécution des stratégies seront importantes au cours de l'année à venir".



Canalys définit les services d'infrastructure Cloud comme des services qui fournissent une infrastructure en tant que service et une plateforme en tant que service, soit sur une infrastructure privée hébergée dédiée, soit sur une infrastructure partagée. Cette définition exclut directement les dépenses de logiciels en tant que service, mais inclut les revenus générés par les services d'infrastructure consommés pour les héberger et les exploiter.



Source : Canalys



Et vous ?



Que pensez-vous de cette fulgurante croissance des services Cloud chinois ?

