Les fournisseurs de cloud computing sauvent un marché des centres de données autrement fragile au deuxième trimestre 0PARTAGES 4 0 Les nouvelles données du deuxième trimestre du Synergy Research Group montrent que les dépenses mondiales pour le matériel et les logiciels des centres de données ont augmenté de 7 % par rapport au deuxième trimestre de 2019, grâce à une hausse de 25 % des dépenses pour l'infrastructure de cloud public, qui a atteint un niveau record. Alors que les fournisseurs de cloud computing ont ignoré l'impact de la pandémie et ont continué à investir massivement dans leurs centres de données, les dépenses des entreprises sont restées dans le marasme, chutant de 3 % par rapport à l'année dernière.



En termes de part de marché, les ODM représentent globalement la plus grande part du marché du cloud public, Inspur étant désormais le premier fournisseur individuel, suivi de Dell, Microsoft et Huawei. Au deuxième trimestre, le leader du marché des infrastructures d'entreprise était Microsoft, suivi de Dell, HPE, Cisco et VMware.





Les revenus totaux des équipements d'infrastructure des centres de données, y compris le matériel et les logiciels, qu'ils soient ou non dans le nuage, se sont élevés à 41,4 milliards de dollars au deuxième trimestre, l'infrastructure de cloud public représentant 41 % du total. Les principaux segments matériels des serveurs, du stockage et de la mise en réseau représentaient globalement 75 % du marché des infrastructures de centres de données. Les systèmes d'exploitation, les logiciels de virtualisation, la gestion des cloud et la sécurité des réseaux représentent le reste.



Par segment, Dell est le leader des revenus des serveurs et du stockage, tandis que Cisco est dominant dans le segment de la mise en réseau. Microsoft occupe une place importante dans le classement en raison de sa position dans le domaine des systèmes d'exploitation pour serveurs et des applications de virtualisation. En dehors de ces trois sociétés, les autres principaux fournisseurs sur le marché sont HPE, Inspur, Huawei, VMware, Lenovo et IBM.



"Au milieu d'une pandémie mondiale, les dépenses en matière d'infrastructure des centres de données ont atteint un niveau presque sans précédent - le deuxième seulement jusqu'au quatrième trimestre de 2019. Cela en dit long sur la forte croissance continue des services de cloud computing pour les entreprises et les consommateurs", a déclaré John Dinsdale, analyste en chef du Synergy Research Group. "Cette croissance s'explique également par des raisons géographiques. Le marché américain a progressé à un bon rythme au cours du trimestre, mais parmi les grands marchés, c'est la Chine qui s'est distinguée, avec un bond de près de 35 % par rapport au deuxième trimestre de l'année dernière"



