AWS et Alibaba en tête du marché du Cloud de l'APAC Microsoft les suit de près et Tencent et Google viennent après 7PARTAGES 4 0 Les nouvelles données du deuxième trimestre du Synergy Research Group montrent qu'Amazon (AWS) et Alibaba sont clairement les leaders du marché du cloud dans la région APAC, sur la base des revenus trimestriels.



Amazon est le leader dans quatre des cinq sous-régions de l'APAC, tandis qu'Alibaba a une forte avance en Chine et est également bien placée dans le reste de l'Asie de l'Est, en Asie du Sud et du Sud-Est et en Océanie. Microsoft est classé deuxième dans trois des sous-régions, occupe une position forte au Japon et se classe troisième dans l'ensemble de la région APAC. Les autres fournisseurs de services cloud les mieux classés sont soit des acteurs mondiaux ayant une position sur plusieurs marchés - Google et IBM - soit des entreprises ayant une forte position sur leurs marchés nationaux.



Outre Alibaba, les cinq autres fournisseurs de services en ligne en Chine sont tous des entreprises locales, tandis que Fujitsu et NTT sont bien placés au Japon, Naver et KT sont très présents en Corée du Sud et Telstra est un challenger sur le marché australien. La Chine est de loin le plus grand marché de la région, ce qui permet à Tencent et Baidu de figurer parmi les leaders de la région. Si toutes les sous-régions connaissent une forte croissance, c'est l'Asie du Sud et du Sud-Est qui affiche le taux de croissance le plus élevé, en grande partie grâce à l'Inde.





Les revenus de l'APAC provenant des services d'infrastructure cloud ont dépassé les 9 milliards de dollars au deuxième trimestre et augmentent de plus de 40 % par an. Les IaaS publics sont de loin le segment le plus important dans la région, suivis des PaaS publics et des services de cloud privé géré. Les IaaS publics ont également connu le taux de croissance le plus élevé au cours du trimestre, bien que les cloud publics gérés soient également très présents en raison de la croissance particulièrement élevée des services VPC et des cloud "bare metal".



La région APAC ne représente pas encore un tiers du marché mondial, mais elle connaît une croissance beaucoup plus rapide que les marchés régionaux d'Amérique du Nord ou de la région EMEA. Après la Chine, les plus grands marchés nationaux de la région sont le Japon, l'Inde, l'Australie et la Corée du Sud.



"La Chine est un marché unique et reste dominée par les entreprises locales, mais au-delà de la Chine, il existe une forte concurrence entre toute une série d'entreprises mondiales et locales. Amazon est le leader dans quatre des cinq sous-régions, mais il n'est pas le leader du marché dans tous les pays", a déclaré John Dinsdale, analyste en chef du groupe de recherche Synergy. "Le défi pour les acteurs locaux est que, à bien des égards, le nuage est un marché véritablement mondial, qui nécessite une présence mondiale, une technologie de pointe, une marque et une crédibilité solides, des poches extrêmement profondes et une orientation à long terme. Pour toute entreprise locale du secteur du cloud qui cherche à se développer de manière significative au-delà de son marché national, c'est une proposition extrêmement stimulante".



À propos du groupe de recherche Synergy



Synergy fournit des données trimestrielles de suivi et de segmentation des marchés liés aux IT et au Cloud, y compris les revenus des fournisseurs par segment et par région. Les parts de marché et les prévisions sont fournies via l'outil de base de données en ligne de Synergy, de conception unique, qui permet d'accéder facilement à des ensembles de données complexes. CustomView ™ de Synergy va encore plus loin en permettant à ses clients de recevoir des études de marché quantitatives en continu qui correspondent à leur vision interne et exécutive des segments de marché sur lesquels ils sont en concurrence



Source : Synergy



