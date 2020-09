Huawei dévoile sa stratégie et ses priorités lors de Huawei Connect 0PARTAGES 2 0 Guo Ping, président par rotation de Huawei, a ouvert l’édition 2020 de Huawei Connect, événement annuel de l’entreprise qui s'est tenu jusqu’au 26 septembre à Shanghai.



Lors de la keynote d’ouverture, Monsieur Ping a dévoilé la stratégie de Huawei pour l’année à venir, à savoir créer de la valeur et des synergies autour de 5 domaines technologiques : connectivité, informatique, cloud, intelligences artificielle et applications industrielles.



Pour Huawei, la création de scénarii et cas d’usage technologiques va permettre aux entreprises à développer leurs activités et les institutions à déployer leurs stratégies. Et pour cela, l’entreprise va se concentrer sur les domaines où elle excelle à savoir la conception d’entreprises, campus et villes intelligentes, en combinant les technologies de connectivité intelligente (ICT) avec le savoir-faire de l’industrie et en fournissant des solutions spécifiques. Huawei travaillerait avec ses partenaires pour appliquer ses technologies ICT aux industries.





Huawei continuera d’investir dans les domaines suivants :



Réseau : avec la connectivité intelligente, Huawei fournit un réseau ultra-automatisé et offre la possibilité aux organisations de disposer de mises à jour intelligentes ;



: avec la connectivité intelligente, Huawei fournit un réseau ultra-automatisé et offre la possibilité aux organisations de disposer de mises à jour intelligentes ; Informatique : Huawei s’est engagé à fournir une puissance de calcul diversifiée aux organisations, en dissociant le logiciel du matériel pour adapter le calcul aux besoins (x86 et Kunpeng compris) ;



: Huawei s’est engagé à fournir une puissance de calcul diversifiée aux organisations, en dissociant le logiciel du matériel pour adapter le calcul aux besoins (x86 et Kunpeng compris) ; Cloud : Huawei couvre aujourd’hui 23 régions et a su attirer 1,5 million de développeurs dans son écosystème cloud ;



: Huawei couvre aujourd’hui 23 régions et a su attirer 1,5 million de développeurs dans son écosystème cloud ; Intelligence artificielle : Huawei souhaite accélérer l’intégration de l’IA dans les systèmes des organisations, en utilisant son savoir-faire et les données pour développer la compétente de base des systèmes IA.





À propos de Huawei



Fondée en 1987, Huawei est un des principaux fournisseurs mondiaux d'informations et de l'infrastructure des technologies de communication (TIC) et les appareils intelligents. Huawei a plus de 194 000 personnes et sommes présents dans plus de 170 pays et régions, au service de plus de trois milliards de personnes dans le monde.



La vision et la mission de Huawei consistent à apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde intelligent et entièrement connecté. À cette fin, l'entreprise favorise une connectivité omniprésente et promouvoir l'égalité d'accès aux réseaux ; mettre l'intelligence artificielle et l'informatique dématérialisée à la portée des quatre coins du monde pour fournir une puissance de calcul supérieure là où vous en avez besoin, quand

vous en avez besoin ; créer des plates-formes numériques pour aider tous les secteurs et organisations à devenir plus agile, efficace et dynamique ; redéfinir l'expérience de l'utilisateur avec l'IA, en la rendant plus personnalisée pour les personnes dans tous les aspects de leur vie, qu'elles soient à la maison, dans le

bureau, ou en déplacement.



