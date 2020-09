Les GPU NVIDIA A100 sont disponibles dans le Cloud pour la première fois grâce à Oracle Cloud Infrastructure

Oracle a annoncé être le premier grand fournisseur de Cloud Computing à rendre disponible pour tous les GPU NVIDIAA100 Tensor Core sur des instances bare metal. Les dernières instances GPU d’Oracle permettent aux clients de secteurs tels que l’automobile ou aérospatiale de faire tourner des applications complexes, gourmandes en données et de haute performance comme la modélisation et les simulations, plus efficacement et à des faibles coûts jamais vus auparavant.L'infrastructure Cloud d'Oracle, qui fait tourner les GPU NVIDIA A100 Tensor Core sur du métal nu peuvent exécuter des modèles d'IA complexes et des systèmes d'apprentissage approfondis entre deux et demi et six plus rapidement que les instances utilisant les générations précédentes de GPU. Lorsqu'il tourne sous OracleLe nouveau GPU A100 peut aider les entreprises à valoriser leurs données et à innover plus rapidement, permettant des avancées importantes telles que l'essai et le développement de nouveaux médicaments, construire des avions plus sûrs et s'approvisionner rapidement en ressources naturelles. En outre, les clients peuvent pour la première fois à faire tourner leurs applications HPC complexes en utilisant GPUDirect sur NVIDIA Mellanox RDMA la mise en réseau, qui permet la mise en place de grappes de milliers de GPU, connectés avec une latence de l'ordre de la microseconde, pour fournir une puissance de calcul massive à la demande., a déclaré Karan Batta, vice président,Oracle Cloud Infrastructure.a déclaré Ian Buck, directeur général et vice-président de l'informatique accélérée à NVIDIA.Le Cloud Oracle offre une suite complète d'applications intégrées pour la vente et le service, marketing, ressources humaines, finances, chaîne d'approvisionnement et fabrication, plus hautement une infrastructure de génération 2 automatisée et sécurisée comprenant la base de données autonome Oracle.Source : Oracle Que pensez-vous de la disponibilité des GPU NVIDIA A100 dans le Cloud d'Oracle ?