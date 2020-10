Onlyoffice intègre la marketplace OVHCloud et propose la première suite bureautique collaborative 100% européenne pour concurrencer Microsoft Office et Gsuite 0PARTAGES 2 0 La suite open source ONLYOFFICE Workspace a annoncé le 23 septembre 2020 son intégration à la marketplace OVHCloud, qui regroupe les solutions d’éditeurs s’appuyant sur son infrastructure d’hébergement. ONLYOFFICE propose dorénavant aux entreprises françaises une suite bureautique dotée d’un hébergement 100% européen. Un nouveau levier pour concurrencer les solutions concurrentes américaines Microsoft Office et Gsuite.



Une version souveraine via la marketplace OVHCloud



Depuis longtemps désireux de proposer une version 100% européenne de sa suite, c’est avec leur partenaire français Full IP Solutions qu’ONLYOFFICE soumet à candidature son offre ONLYOFFICE Workspace (anciennement ONLYOFFICE Enterprise Edition) auprès de la Marketplace d’OVHCloud. Les éléments fournis et l’audit effectué par l’équipe OVHCloud ont permis de référencer la solution pour 25, 50, 100 et 200 utilisateurs dans la catégorie « Suites collaboratives ».



“ Nous sommes fiers d’annoncer que notre offre ONLYOFFICE Workspace est dorénavant disponible chez le plus grand opérateur cloud européen OVHcloud Marketplace. C’est pour nous une occasion de proposer un espace de travail complet sur une instance dédiée, hébergée et sauvegardée en France. Cette solution Made in Europe, hébergée en France par le plus grand opérateur cloud européen, permet à nos utilisateurs français de garder le contrôle total et la confidentialité de leurs données et échanges.



En cette période sanitaire compliquée, nous espérons ainsi pouvoir proposer une solution riche, efficace avec un contrôle des données à une cible plus large du marché : TPE, PME, écoles, collectivités, etc. ”, déclare Galina Goduhina, Directrice Commerciale au sein d’ONLYOFFICE.





Lancé cet été, OVHCloud Marketplace référence et met à la disposition de ses utilisateurs des solutions logicielles B2B, dont l’hébergement est garanti sur le sol français. Les éditeurs qui ont pu intégrer la place de marché satisfont une charte qui comporte des règles de bonne conduite (dont la RGPD) : l'objectif est de co-construire un écosystème européen souverain pour combattre l’hégémonie du cloud et des GAFAM.



“ OVHcloud a pour ambition de proposer un modèle de cloud hybride ouvert, transparent, réversible et respectueux des données des clients. Ce modèle repose sur un écosystème d’acteurs de solutions performantes qui partagent cette vision ouverte d’un cloud de confiance. Le choix d’OnlyOffice pour OVHcloud et son intégration dans notre Marketplace représente un marqueur de confiance pour cet écosystème européen, et constitue une réponse au souhait croissant des entreprises d’accéder à des solutions souveraines et de confiance ”, commente Michel Paulin, directeur général d’OVHcloud.



Une alternative européenne à Microsoft Office et Gsuite



Alternative puissante et compétitive aux suites proposées par les géants américains, ONLYOFFICE Workspace est un espace de travail complet incluant des outils d’édition performants, compatibles avec les formats MS Office.



En quelques clics, il est possible de déployer, paramétrer et gérer pleinement l’environnement collaboratif. Pour assurer la protection la plus large des données, sont inclus des mesures de sécurité avancées de l’authentification aux chiffrement des données stockées pour protéger la collaboration.



La licence est basée sur le nombre d’utilisateurs, sans limitation du nombre de connexions simultanées. Elle offre une grande liberté de coédition - permissions d’accès aux documents flexibles et propose deux modes de coédition. Les tarifs affichés commencent à 1000€ pour 25 utilisateurs jusqu’à 9900 € pour 200 utilisateurs.



Une version 11.0 est en préparation ainsi qu’une nouvelle gamme de produits entièrement repensée.



A propos d'OnlyOffice



Solution développée par Ascensio System SIA, dont le siège est situé à Riga en Lettonie

10 ans d’expérience et plus de 150 collaborateurs

Plus de 100 partenaires technologiques

7 millions d’utilisateurs à travers le monde

Des clients dans tous les secteurs d’activités : La Croix-Rouge Française, Oracle, Fujitsu, Ministère de l’intérieur Français, Deloitte, Suzuki, Augustus





