Canonical introduit Micro-Kubernetes à haute disponibilité, un cluster Kubernetes léger pour les postes de travail, Les appareils IdO et l'Edge Computing 0PARTAGES 2 0 Micro-Kubernetes ou simplement MicroK8s est le plus petit, le plus simple et le plus pur Kubernetes de production pour les ordinateurs portables, les clusters, l’IdO et l’Edge Computing, sur Intel et ARM, selon Canonical, son développeur. MicroK8s ne requiert aucune configuration, prend en charge les mises à jour automatiques et l'accélération GPU. Jeudi, l'éditeur a annoncé l’arrivée de la haute disponibilité (HA) dans MicroK8s.



Kubernetes est une plateforme open source extensible et portable pour la gestion de charges de travail (workloads) et de services conteneurisés. Elle favorise à la fois l'écriture de configuration déclarative et l'automatisation. C'est un large écosystème en rapide expansion. Les services, le support et les outils Kubernetes sont largement disponibles. Développé à l'origine par Google, son développement a été confié à la fondation open source Cloud Native Computing Foundation (CNCF), ce qui a permis à la technologie d'orchestration de conteneurs de gagner rapidement en maturité.



MicroK8s, bien que petit et simple, est une implémentation à part entière de Kubernetes. Il intègre des mises à jour automatiques et des capacités de sécurité bien définies. Il comprend aussi des services complémentaires Canonical open source, comme un registre de conteneurs, un passage de stockage et une activation GPGPU native pour l'accélération matérielle et les flux d'apprentissage automatique. Maintenant, avec la HA, MicroK8s est prêt pour être utilisé pour le développement hors ligne, d’applications pour l’IdO, les tests, le prototypage ou pour construire un pipeline CI/CD.





Qu'est-ce qu'un Kubernetes à haute disponibilité ?



Un cluster Kubernetes à haute disponibilité peut résister à une défaillance de n'importe quel composant et continuer à assurer des charges de travail sans interruption. En outre, avec la nouvelle version de MicroK8s, la HA est activée automatiquement dès que trois nœuds ou plus sont regroupés, et le magasin de données migre automatiquement entre les nœuds afin de maintenir un quorum en cas de défaillance. Conçu comme un Kubernetes conforme minimal, MicroK8s s'installe et se met en grappe facilement sur Linux, macOS ou Windows.



Pour fonctionner, un cluster Kubernetes HA a besoin de 3 éléments. Voici comment cela fonctionne dans MicroK8s :



il doit y avoir plusieurs nœuds de calcul. Étant donné que MicroK8s utilise chaque nœud comme nœud de travail, il y a toujours plus d'un travailleur s'il y a plus d'un nœud dans la grappe ;

les services d’API de Kubernetes doivent fonctionner sur plus d'un nœud, de sorte que la perte d'un seul nœud ne rende pas la grappe inopérante. Chaque nœud de la grappe MicroK8s est un serveur API, ce qui simplifie l'équilibrage des charges et permet donc de basculer instantanément vers un point de terminaison API différent en cas de défaillance de l'un d'entre eux ;

l'état du cluster doit se trouver dans un entrepôt de données fiable. Par défaut, MicroK8s utilise Dqlite, un SQLite à haute disponibilité, comme magasin de données.

Selon Canonical, tout ce qui est nécessaire pour les MicroK8s HA est de disposer d'au moins trois nœuds dans le cluster, à partir desquels Dqlite est automatiquement hautement disponible. Si la grappe compte plus de trois nœuds, les nœuds supplémentaires seront des candidats de réserve pour le magasin de données et ils seront automatiquement promus si le magasin de données perd l'un de ses nœuds. La promotion automatique des nœuds de secours dans le cluster de vote de Dqlite rend MicroK8s HA autonome et garantit que le quorum est maintenu même si aucune mesure administrative n'est prise.



Cluster Kubernetes HA avec MicroK8s



MicroK8s fournit un cluster Kubernetes de qualité production simplement en ajoutant des nœuds MicroK8s supplémentaires. Aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire : installez les MicroK8 sur trois machines, exécutez la commande de jointure pour les relier entre elles et, en très peu de temps, vous obtenez un cluster Kubernetes de qualité production avec la HA activée automatiquement. Par ailleurs, MicroK8s HA fournit des services d’API sur tous les nœuds. Cela signifie que n'importe quel nœud de la grappe peut être une cible pour kubectl.



Les administrateurs peuvent réaliser des tâches sur n'importe quel nœud. Trois des nœuds sont automatiquement sélectionnés pour fournir la banque de données pour le plan de contrôle Kubernetes, en fonction de leur capacité et de leur utilisation. En cas de défaillance d'un nœud de la banque de données, un autre nœud est promu pour participer au consensus de la banque de données.



