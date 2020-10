Seulement 13 % des entreprises utilisent le cloud public dans l'ensemble de l'organisation Selon Contino 0PARTAGES 2 0 Bien que 77 % des entreprises utilisent le cloud public sous une forme ou une autre, une nouvelle enquête révèle que 13 % seulement disposent d'un programme de cloud public à part entière dans l'ensemble de l'entreprise.



L'étude du cabinet de conseil en transformation Contino révèle que 42 % ont plusieurs applications et projets déployés dans le cloud, 24 % travaillent encore sur les premières preuves de concept et 18 % sont en phase de planification.



La sécurité et la conformité restent les principaux obstacles à la non-adoption du cloud, même en période d'incertitude. 48 % des personnes interrogées déclarent que la sécurité est le principal obstacle à la non-utilisation du cloud et 37 % estiment que la nécessité de rester conforme est le principal obstacle.





Parmi les autres défis perçus comme des obstacles, on peut citer le manque de compétences (29 %), l'incapacité à réaliser une analyse de rentabilité (32 %), les importants investissements existants dans les centres de données sur site (31 %) et le manque d'adhésion des dirigeants (19 %). Les inquiétudes concernant le verrouillage des fournisseurs sont également courantes, 63 % des professionnels de l'informatique ayant "quelque peu" ou "beaucoup" peur de l'engagement qui peut découler d'un investissement dans le cloud.



Michael Chalmers, le directeur général de Contino pour l'EMEA, déclare :



"Il est évident, d'après notre rapport, que le cloud public est solidement ancré dans le paysage informatique des entreprises, mais beaucoup d'entre elles sont encore en période de transition, les programmes de cloud à part entière étant rares.



Je ne saurais trop insister sur l'importance de l'adoption du cloud public dans le monde incertain d'aujourd'hui. Avec les temps économiques difficiles qui s'annoncent, le cloud peut permettre à de nombreuses entreprises de s'adapter et de trouver de nouvelles façons de fonctionner pour protéger leurs perspectives. D'après nos recherches, nous pouvons constater que le cloud public devient de plus en plus un élément central de l'informatique d'entreprise.



Les décideurs des entreprises doivent surmonter leurs craintes et leurs obstacles pour adopter un état d'esprit favorable au cloud. Ce n'est qu'alors qu'ils pourront profiter des possibilités qu'il offre non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer et s'étendre."



Source :



Et vous ?



Qu'en pensez-vous ?

Quels autres obstacles connaissez-vous à l'adoption du cloud public par les entreprises ? L'étude du cabinet de conseil en transformation Contino révèle que 42 % ont plusieurs applications et projets déployés dans le cloud, 24 % travaillent encore sur les premières preuves de concept et 18 % sont en phase de planification.La sécurité et la conformité restent les principaux obstacles à la non-adoption du cloud, même en période d'incertitude. 48 % des personnes interrogées déclarent que la sécurité est le principal obstacle à la non-utilisation du cloud et 37 % estiment que la nécessité de rester conforme est le principal obstacle.Parmi les autres défis perçus comme des obstacles, on peut citer le manque de compétences (29 %), l'incapacité à réaliser une analyse de rentabilité (32 %), les importants investissements existants dans les centres de données sur site (31 %) et le manque d'adhésion des dirigeants (19 %). Les inquiétudes concernant le verrouillage des fournisseurs sont également courantes, 63 % des professionnels de l'informatique ayant "quelque peu" ou "beaucoup" peur de l'engagement qui peut découler d'un investissement dans le cloud.Michael Chalmers, le directeur général de Contino pour l'EMEA, déclare :Source : Contino Qu'en pensez-vous ?Quels autres obstacles connaissez-vous à l'adoption du cloud public par les entreprises ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème