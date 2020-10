CTERA lance la nouvelle version 7.0 de sa plateforme pour le système de fichiers global multi-cloud Qui est plus performante et plus sécurisée 0PARTAGES 2 0 La nouvelle version 7.0 de CTERA offre de nouveaux niveaux de performances, une géo-segmentation sécurisée et une migration facile depuis un NAS traditionnel



CTERA, leader des services de fichiers Edge-to-Cloud, a lancé la version 7.0 de sa plateforme de services de fichiers d'entreprise, offrant une synchronisation périphérie vers Cloud rapide, une géo-segmentation sécurisée, un antivirus intégré ainsi que la découverte et la migration de données intégrées à partir du stockage de fichiers hérité. Cette version fixe de nouveaux et hauts standards pour les systèmes de fichiers globaux multicloud, offrant une plateforme riche en fonctionnalités, rapide et la sécurisée.



La plateforme de services de fichiers d'entreprise CTERA unifie le partage de fichiers local avec le stockage cloud hyperscale, permettant aux entreprises de moderniser tous les aspects de leur offre de services de fichiers distribués - y compris les bureaux distants, les ordinateurs portables de télétravail, les infrastructures VDI et le mobile - sans compromettre les performances ou la sécurité.





Les points forts de la version 7.0 incluent :



CTERA Direct . CTERA 7.0 marque l'introduction d'un protocole de transfert périphérie vers Cloud ultra-rapide qui synchronise les données à un débit de plus de 30 To / jour par site, avec une sensibilité minimale à la latence du réseau. CTERA Direct associe une distribution de contenu hautement sécurisée sans confiance aux économies de coûts d'une architecture désagrégée acheminant les données vers l'emplacement cloud le plus proche. CTERA Direct est conçu pour alimenter les environnements distribués riches en données, tels que les bureaux des secteurs de la création et de la santé, et pour accélérer la réactivité des utilisateurs en télétravail à l'aide des agents de bureau et VDI CTERA.





CTERA Zones . CTERA Zones permet aux entreprises de segmenter dynamiquement leur système de fichiers global en un nombre illimité d'emplacements géographiques. En empêchant l'exposition des données sensibles à des sites et des utilisateurs non autorisés, les entreprises peuvent renforcer les mécanismes de confidentialité internes et garantir la souveraineté des données et les exigences de conformité.





CTERA Migrate . CTERA 7.0 est le premier système de fichiers global à offrir un moteur de migration intégré qui permet la découverte et l'importation automatisées de données à partir de systèmes NAS tels que NetApp, Dell EMC et Windows Server avec une préservation totale de la structure des dossiers et des autorisations. CTERA Migrate rationalise les initiatives de transformation du cloud d'entreprise qui, autrement, pourraient être entravées par la complexité et les frais généraux de la migration de données à partir de systèmes hérités.





CTERA MacAssist . CTERA continue d'offrir une forte intégration de bureau et mobile et une excellente expérience utilisateur. La fonction CTERA MacAssist fournit l'intégration de Mac Finder avec des superpositions d'icônes, une prise en charge des vignettes et des expériences de recherche améliorées. CTERA a également lancé de nouvelles versions de son application mobile pour iOS et Android afin d'offrir une expérience utilisateur cohérente sur le bureau, le mobile et le cloud.





CTERA Antivirus. CTERA 7.0 est le premier système de fichiers global à offrir une protection antivirus en Edge et dans le cloud. L'analyse antivirus multicouche de la version 7.0 offre une protection complète contre les menaces à tous les points d'entrée du système de fichiers global ainsi qu'une analyse continue des définitions de virus nouvellement découvertes sans créer de surcharge de processus sur les appareils périphériques CTERA.







CTERA couvre plus de 50 000 sites d'entreprise et des millions d'appareils d'entreprise dans 110 pays, et bénéficie de la confiance de McDonald's, du département américain de la Défense, d'Humana, de WPP et de nombreuses autres organisations de référence. Au cœur de la solution CTERA se trouve un système de fichiers global fournissant des services de fichiers multicloud avec mise en cache périphérique et synchronisation multi-sites.







Plusieurs organisations ont adopté le système de fichiers global CTERA



Jeff Newman, architecte IT chez W. L. Gore & Associates, une entreprise mondiale de science des matériaux : « Gore s'est associé à CTERA pour simplifier nos bureaux distants/succursales (ROBO) et déplacer les données des serveurs de fichiers distants vers le cloud. CTERA 7.0 a changé la donne pour nous, en offrant un utilitaire de migration automatisé qui nous a permis de migrer plus facilement et plus rapidement des données et de retirer des serveurs distants sur nos sites en Europe. »



Kyle Edsall, VP Technology chez Glenn Davis Group, une agence de branding intégrée : « Face aux limites de notre infrastructure de stockage sur site, notre recherche sur les plateformes basées sur le cloud et le stockage objet a abouti au système de fichiers global CTERA, qui nous a permis de regrouper la virtualisation, les sauvegardes, le stockage, la présentation et le partage en une seule solution. Tirer parti de tous les avantages du stockage dans le cloud avec une déduplication de pointe, tout en gardant nos données actives, à jour et accessibles sur un SSD local, était le choix idéal pour nous et nous a propulsés tout au long de notre transition vers le télétravail. Chaque décision informatique doit supprimer les obstacles à la croissance ; nous sommes satisfaits que cette décision ait concrétisé cela et plus encore, et nous sommes ravis par les avantages de CTERA 7.0 en termes de performances améliorées et de convivialité macOS. »



Wesley Smith, Senior Consulting System Engineer chez WWT, l'un des principaux fournisseurs de solutions technologiques : « Le système de fichiers global CTERA est la solution idéale pour toute entreprise ou organisation fédérale cherchant à simplifier considérablement les problèmes de coût, de capacité et d’échelle qui ont tourmenté le NAS pendant des décennies. Nous sommes ravis des innovations de CTERA 7.0 et de la manière dont la plateforme encourage les entreprises distribuées du monde entier à repenser la manière dont elles fournissent des services de fichiers à leurs utilisateurs, en particulier face au besoin croissant d'un télétravail efficace. »





Insight d’un analyste IT



Randy Kerns, Senior Strategist & Analyst chez Evaluator Group : « CTERA 7.0 ajoute un certain nombre de fonctionnalités avancées qui non seulement améliorent la collaboration pour le Global File System multi-cloud avec mise en cache locale, mais répondent à certains besoins spécifiques que les clients peuvent avoir en matière de sécurité, de migration des données, de protection des données et de performances dans les utilisations de bord à bord. Nous constatons une demande croissante de collaboration avec la capacité de mise en cache locale qui permet d'améliorer les performances et que CTERA est en capacité de fournir. »



Établir une nouvelle norme pour les systèmes de fichiers globaux



Aron Brand, directeur de la technologie chez CTERA : « La pandémie a contraint les entreprises à prendre en charge une main-d’œuvre distribuée fortement dépendante de l’informatique à distance, que ce soit dans les petites succursales ou pour le télétravail. Les innovations de CTERA 7.0 permettent à toutes les organisations de garder les données à proximité des utilisateurs où qu'ils se trouvent, de migrer facilement les charges de travail de fichiers vers le cloud et d'offrir des expériences utilisateur de qualité grand public. CTERA 7.0 représente un changement radical dans la façon dont les systèmes de fichiers globaux sont conçus et définit la norme pour évaluer les autres systèmes de fichiers globaux. »



À propos de CTERA



Avec plus de 50 000 sites connectés et des millions d’utilisateurs d’entreprise, CTERA fait office de pionnier dans le domaine des services de fichiers périphérie vers Cloud en permettant aux entreprises de profiter de la flexibilité, de l’évolutivité et de l’efficience des coûts offertes par la technologie Cloud sans faire aucun compromis en matière de performances ou de sécurité. Propulsée par son système de fichiers global, la plateforme CTERA propose une gestion multicloud des données avec un contrôle total de la résidence des données, une sécurité de niveau militaire, et une accélération périphérie vers Cloud pour les bureaux et les succursales.



Source :



Et vous ?



