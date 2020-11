Cecurity.com choisit Flexible Engine, la solution de Cloud public mondial d'Orange Business Services pour héberger ses solutions d'archivage et de dématérialisation électronique. 0PARTAGES 3 0 Cecurity.com, éditeur leader de logiciels et de solutions de coffres-forts numériques en Europe, a annoncé la signature d’un contrat portant sur l’hébergement de ses solutions de dématérialisation et d’archivage électronique sur Flexible Engine, cloud Public de confiance d’Orange Business Services.



Cecurity.com a fait le choix de cette solution d’Infrastructure as a Service (IaaS) opérée par Orange Business Services pour ses garanties sur la protection des données, ses fonctionnalités innovantes et la possibilité de pouvoir redonder ses données critiques sur plusieurs zones de disponibilités ou régions.



Opérant dans la dématérialisation et de l’archivage numérique en Europe, Cecurity.com, gère plus de 10 millions de coffres-forts numériques destinés à héberger en toute sécurité bulletins de paie et factures. Cecurity.com compte parmi ses clients des entreprises de premier plan dans les secteurs bancaire, du numérique et des professions réglementées.





Soucieux d’offrir les plus hautes garanties de traçabilité et d’intégrité des données, Cecurity.com a choisi l’hébergement de ses solutions via un contrat de droit français afin de protéger ses utilisateurs contre les législations extra européennes et bénéficier de l’expertise d’Orange Business Services en matière de services de données et de cybersécurité.



La solution est évolutive et intègre régulièrement de nouvelles fonctionnalités facilitant l’utilisation des dernières innovations en matière de Big Data et d’Intelligence Artificielle et permettra à Cecurity.com d’offrir de nouveaux services à ses clients.



Avec une implantation au Benelux, et le déploiement de ses solutions dans 27 pays, Cecurity.com pourra soutenir la croissance de ses activités à l’international grâce à l’évolutivité permise par Flexible Engine et la présence des équipes d’Orange Business Services dans le monde entier. En effet, les équipes d’Orange Business Services opèrent et administrent Flexible Engine dans trois régions en propre : Paris, Amsterdam et Atlanta.



« En tant que tiers de confiance, Cecurity.com accorde une importance toute particulière aux enjeux de souveraineté numérique ainsi qu’aux certifications de sécurité et de protection des données de ses partenaires » souligne Alain Borghesi, président et directeur général de Cecurity.com. « Le Cloud de confiance d’Orange Business Services répond entièrement à ces attentes ».



« Pour Orange Business Services, les solutions cloud de confiance doivent favoriser l’innovation tout en en assurant le partage maîtrisé des informations. Avec notre offre Flexible Engine, Cecurity.com a la pleine maîtrise de ses données, ainsi que les plus fortes garanties quant aux ressources d’Orange qui implémentent ces services de cloud, qui les opèrent, qui les sécurisent et qui en garantissent la robustesse et l’évolutivité, tout en étant accompagnés dans la durée et à chaque étape de leurs transformations » ajoute Cédric Prévost, Directeur des Solutions Cloud de Confiance au sein d’Orange Business Services.



A propos du groupe Cecurity.Com



Le groupe franco-belge Cecurity.com est un acteur du marché des Coffres-forts numériques et des Systèmes d’archivage électronique à valeur probante. Cecurity.com propose une plateforme SaaS de solutions pour traiter de façon sécurisée les flux de données et de documents numériques en les archivant pour garantir leur conformité.



A propos d’Orange Business Services



Orange Business Services est une entreprise de services digitaux née du réseau et l’entité d’Orange dédiée aux entreprises dans le monde. Elle connecte, protège et innove pour la croissance durable des entreprises. Grâce à son expertise d’opérateur et intégrateur de services à chacune des étapes de la chaîne de valeur digitale, Orange Business Services réunit tous les savoir-faire pour accompagner les entreprises notamment dans les réseaux SDN, les services multi-cloud, la Data et l’IA, les

services de mobilité intelligente et la cybersécurité. Elle accompagne les entreprises à chaque étape de la mise en valeur de leurs données : collecte, transport, stockage et traitement, analyse et partage.



