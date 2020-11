Le français OVH signe un partenariat avec Google Cloud pour proposer Hosted Private Cloud Compatible avec les technologies Open source et entièrement exploitée et gérée en Europe par OVHcloud 5PARTAGES 5 0 Les américains Amazon, Microsoft et Google dominent l’industrie du stockage des données avec une part de marché estimée à 60% au deuxième trimestre, selon des études de marché. Cette domination suscite des craintes en Europe, notamment sur la protection des données sensibles des entreprises depuis l’adoption du Cloud Act aux Etats-Unis en 2018 et en l’absence de concurrent solide, hormis le chinois Alibaba.



Sans oublier qu’en juillet 2020 la Cour de justice de l'Union Européenne a décidé d'annuler l'accord « Privacy Shield ». Ce dispositif est utilisé par la quasi-totalité des grandes entreprises américaines pour traiter les données personnelles (identité, comportement en ligne, géolocalisation…) de leurs utilisateurs européens. Très strictement réglementée en Europe, l’utilisation de ces données est moins encadrée aux États-Unis ; pour permettre aux entreprises américaines de les utiliser, le Privacy Shield prévoyait une dérogation, à condition qu’elles s’engagent à respecter certaines mesures.



Les pays européens, notamment l’Allemagne et la France, ont appelé de leurs vœux l’émergence d’une alternative européenne dans un secteur qui devrait afficher une croissance de 6,3% en 2020, selon le cabinet d’études Gartner, notamment grâce à l’essor du télétravail en raison de l’épidémie due au coronavirus.



C’est dans ce contexte que le français OVHcloud a annoncé avoir conclu un partenariat stratégique avec Google Cloud pour accélérer la capacité des organisations françaises et européennes à mener leur transformation numérique de leurs activités. L’objectif de ce partenariat est d’apporter aux organisations européennes des technologies de pointe, reposant sur une infrastructure de confiance, pour répondre à leurs besoins croissants en matière de contrôle strict de leurs données, de sécurité, de transparence et de confidentialité, tout en déployant des applications directement créées dans le cloud.



OVHcloud va proposer une nouvelle offre Hosted Private Cloud alliant la technologie Anthos de Google Cloud, compatible avec les technologies Open source, depuis sa propre infrastructure dédiée, hyper évolutive qui sera entièrement exploitée et gérée en Europe, par les équipes OVHcloud.



Fournir aux données européennes les dernières innovations et un contrôle total



Au cours des dernières années, les organisations et les décideurs publics ont mis l’accent sur la nécessité pour les fournisseurs de cloud de protéger les données de leurs clients de façon toujours plus transparente, en insistant sur la nécessité d’améliorer les niveaux de sécurité, de confidentialité, d’autonomie et de survivabilité de ces dernières. Pour répondre à ces besoins, OVHcloud et Google cloud ont établi un partenariat qui place l’Open source, la transparence, l’interopérabilité et la réversibilité au cœur de leur démarche. Les deux sociétés poursuivent l’ambition de donner aux organisations européennes les moyens d’accélérer leur transformation numérique et de bénéficier des derniers développements en matière de technologies cloud, en toute confiance.





L’Open Source: un pilier essentiel pour élargir l’écosystème européen



Dans le cadre de ce partenariat, OVHcloud et Google cloud porteront au premier plan leurs technologies et leurs compétences de pointe. Les deux entreprises prévoient de mettre au point des solutions communes qui permettront à leurs clients de tirer tous les avantages d’une approche ouverte et multi-cloud, tout en mobilisant un écosystème important de développeurs.



Cet accord signale un engagement fort, pour fournir des solutions innovantes au service des clients, tout en soutenant le développement de leurs compétences numériques et en promouvant la collaboration avec la communauté Open source.



« Nous sommes fiers de nous associer à Google Cloud pour fournir conjointement des solutions innovantes qui répondront aux exigences croissantes de l’Europe en matière de souveraineté des données. Il s’agit d’un pas important pour créer une nouvelle proposition de valeur sur le marché européen. En combinant des technologies de pointe pour la communauté des développeurs, tout en renforçant un écosystème d’acteurs unis autour d’un même socle de valeurs est essentiel pour OVHcloud. Ce partenariat ouvre grand le champ des possibles, nous sommes donc ravis de rendre cela possible, ensemble » déclare Michel Paulin, Directeur Général d’OVHcloud.



Les modalités financières du partenariat n’ont pas été dévoilées.



OVHcloud opère plus de 400 000 serveurs dans ses 31 datacenters. Le fournisseur français a récemment annoncé une alliance avec T-Systems, filiale de services numériques de Deutsche Telekom, à l'heure où les partenaires franco-allemands tissent le projet Gaia-X, destinée à restaurer un cloud souverain européen et soutenir l'interopérabilité entre les différents opérateurs.



À la tête de Google Cloud depuis maintenant deux ans, Thomas Kurian a déclaré : « Nous sommes enchantés de signer notre premier partenariat de ce type avec OVHcloud. En écoutant nos clients, nos partenaires et les décideurs publics en Europe, nous comprenons leur besoin d’un contrôle et d’une autonomie renforcés. Nous y répondons de nombreuses manières et nous nous réjouissons de continuer à tenir nos engagements envers nos clients de manière significative, avec un partenaire dont nous partageons les valeurs de confiance, d’innovation, de collaboration, d’ouverture, de sécurité, d’interopérabilité, de transparence et de responsabilité environnementale afin d’apporter ensemble davantage de valeur et aider nos clients à accélérer leur transformation numérique ».



Fin septembre, Thomas Kurian avait fait part de sa volonté d’un dialogue européen sur les solutions cloud ouvertes :



« Aujourd'hui, les contrôles de base et les fonctionnalités de sécurité de Google Cloud offrent des protections solides, répondent aux exigences de sécurité actuelles et, dans la plupart des cas, répondent pleinement aux besoins des clients. Nous prenons en charge depuis longtemps les fonctionnalités les plus importantes pour les clients du monde entier. Cela inclut des fonctionnalités critiques telles que les contrôles de résidence des données, le chiffrement par défaut pour les données au repos, les contraintes de stratégie d'organisation et les contrôles de service VPC, entre autres. Notre livre blanc comprend plus de détails sur les fonctionnalités dont vous pouvez tirer parti avec Google Cloud Platform.



« Grâce à notre partenariat étroit et à notre travail avec les clients et les décideurs européens, nous comprenons qu'ils aspirent à encore plus de sécurité et d'autonomie. Chez Google Cloud, nous prenons ces problèmes - souvent abordés sous le terme générique de souveraineté numérique - au sérieux. Nous travaillons avec diligence dans trois domaines: la souveraineté des données, la souveraineté opérationnelle et la souveraineté logicielle, pour aider à aborder la souveraineté numérique dans le contexte du cloud computing. Et nous continuons à écouter les clients et les décideurs politiques et à intégrer leurs commentaires sur la meilleure voie à suivre.



« La clé de notre approche est notre engagement envers des solutions logicielles open source qui offrent contrôle et autonomie, haute capacité, convivialité et flexibilité, ainsi qu'une protection robuste des données, sans oublier les solutions qui élargissent les opportunités de partenariat avec des fournisseurs de services cloud européens pour développer des compétences locales ».



Source : Google Cloud



Et nous continuons à écouter les clients et les décideurs politiques et à intégrer leurs commentaires sur la meilleure voie à suivre.« La clé de notre approche est notre engagement envers des solutions logicielles open source qui offrent contrôle et autonomie, haute capacité, convivialité et flexibilité, ainsi qu'une protection robuste des données, sans oublier les solutions qui élargissent les opportunités de partenariat avec des fournisseurs de services cloud européens pour développer des compétences locales ».

"... compatible avec les technologies Open source ..." ? Whaaaattt, j'était ignorant des "Technologies Open Source", des projets ok, mais carrément des "technologies" qui ne serait compatible qu'avec elle même en plus, j'étais fou . 0 0 "Hosted Private Cloud", ...Ôtez moi d'un doute, mais un Cloud Privée hébergé par un tiers, ce n'est pas ce qu'on appel un Cloud Public ?"... compatible avec les technologies Open source ..." ? Whaaaattt, j'était ignorant des "Technologies Open Source", des projets ok, mais carrément des "technologies" qui ne serait compatible qu'avec elle même en plus, j'étais fou