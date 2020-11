Les Européens ne font pas confiance aux géants technologiques américains pour la sécurité de leurs données, selon une étude de pCloud 82% des répondants préfèrent les fournisseurs de cloud européens 0PARTAGES 9 0 Une nouvelle étude menée par pcloud révèle que 82 % des Européens ne font pas confiance aux géants américains de la technologie pour leurs dossiers personnels, malgré le recours croissant aux services de cloud computing en raison de COVID-19.



L'enquête menée par pCloud, l'un des fournisseurs de partage de fichiers et de stockage dans le cloud qui connaît la plus forte croissance en Europe, auprès de 4 500 personnes au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, révèle que les plus grandes inquiétudes concernent l'utilisation des données personnelles à des fins commerciales (51 %) et la possibilité de piratage (43 %).





L'emplacement des serveurs de données est important pour les utilisateurs, 82 % d'entre eux déclarant qu'ils préféreraient que leurs données soient stockées en Europe plutôt qu'aux États-Unis, tandis que 74 % disent vérifier les dispositifs de sécurité proposés avant de choisir un fournisseur de services cloud. 68 % des utilisateurs affirment qu'ils seraient plus confiants en mettant des fichiers dans le cloud si le fournisseur n'était pas en mesure de voir ce qui y est stocké.



Tunio Zafer, PDG de pCloud, déclare : "Avec les familles, les amis et les entreprises séparés par les coronavirus, nous avons constaté une énorme progression des services de cloud pour connecter les gens en ces temps très difficiles. Cette étude a révélé que 71 % des personnes utiliseront davantage les solutions de stockage et de partage de fichiers dans le cloud dans le monde post-COVID. Cependant, il est clair que l'Europe exige mieux que ce que les "grandes technologies" offrent, ayant été brûlée une fois de trop".



La plupart des utilisateurs interrogés utilisent les services de cloud pour augmenter la mémoire de leurs appareils personnels et professionnels (51 %), pour conserver une sauvegarde sécurisée des fichiers (43 %) et pour partager des informations avec leur famille, leurs amis et leurs collègues (36 %).



"Alors que nous constatons une croissance significative du marché du cloud, les gens deviennent plus avertis en conséquence", ajoute M. Zafer. "Que ce soit pour un usage professionnel ou personnel, l'ensemble du secteur doit faire plus pour résoudre les problèmes de sécurité, qui ont clairement un impact sur les utilisateurs qui se sentent de plus en plus encouragés à défier les fournisseurs".



Et vous ?



Cette étude est-elle crédible étant donné les services proposés par le commanditaire ?

Cette étude est-elle crédible étant donné les services proposés par le commanditaire ?

Faites-vous plus confiance aux fournisseurs de cloud européens que américains, ou peu importe ?



Faites-vous plus confiance aux fournisseurs de cloud européens que américains, ou peu importe ? Faites-vous plus confiance aux fournisseurs de cloud européens que américains, ou peu importe ? 0 0 J'aimerai qu'elle le soit car cela impliquerait une prise de conscience.Je fais confiance à mon PC. Et rien que mon PC.