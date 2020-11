Atos lance Atos OneCloud Une initiative qui sera sera soutenue par un investissement de 2 milliards d'euros 0PARTAGES 4 0 Atos, l'un des leaders mondiaux de la transformation numérique, lance aujourd'hui Atos OneCloud, une initiative unique visant à accélérer de manière proactive la migration de ses clients vers le Cloud grâce à un guichet unique proposant une organisation et une mise sur le marché spécifiques au secteur.



Atos OneCloud permettra aux clients de libérer le potentiel commercial du Cloud grâce à l'optimisation des processus commerciaux et à la modernisation des applications, ce qui les rendra plus agiles, plus mobiles, plus axés sur les données et plus centrés sur le client. Soutenu par un investissement dédié d'environ 2 milliards d'euros sur les 5 prochaines années, Atos OneCloud sera proposé dans des environnements Cloud publics, privés ou hybrides, hautement sécurisés et décarbonisés.



Avant tout, Atos OneCloud vise à apporter aux clients des résultats commerciaux adaptés à leur secteur d'activité, répondant aux défis du marché et s'adaptant à la maturité de leur parcours dans le Cloud, qui peut être soit fondamental, opportuniste, stratégique ou transformationnel. De plus, Atos OneCloud est conçu comme une approche modulaire, permettant aux clients de faire évoluer l'ensemble de leur environnement vers le cloud ou vers un système de gestion par module.



« Nous sommes convaincus que le Cloud est, plus que jamais, la pierre angulaire de l’économie digitale et Atos dispose d’atouts uniques pour aider ses clients à en extraire toute sa valeur », a déclaré Elie Girard, Directeur Général, Atos. « Atos OneCloud est la seule solution du marché à intégrer dans un ensemble de services de bout en bout une capacité de conseil sectoriel et une expertise dans la transformation d’applications. Atos OneCloud est la réponse pour accélérer encore davantage la transformation digitale de nos clients vers des environnements Cloud sécurisés et décarbonés. Pour tirer pleinement bénéfice du Cloud, chacun de nos clients a désormais la possibilité de co-créer son propre Plan Atos OneCloud. Profitant d’un éventail unique de compétences et de connaissances, cette feuille de route pour la transformation des entreprises sera entièrement construite et fournie par Atos, avec l’aide d’un puissant écosystème de partenaires. »





Pour offrir de tels avantages commerciaux, Atos OneCloud intègre un ensemble de 10 offres regroupées en un guichet unique. La force d’Atos OneCloud repose sur la capacité d’Atos à orchestrer n’importe quelle combinaison de ces différentes offres pour créer des offres personnalisées et les décliner par secteur d’activité, s’inscrivant ainsi dans l’approche sectorielle d’Atos, SPRING, lancée au début de l’année 2020. Cet ensemble de 10 offres inclut :



Des services de conseil sectoriel pour développer des solutions métiers Cloud à l’échelle ;





L’orchestration Multi-Cloud à travers le Cloud privé et public, ainsi qu’à travers tous les grands fournisseurs de Cloud public, pour maximiser la migration et la portabilité des applications, réduire les coûts opérationnels et garantir l’interopérabilité du Cloud ;





Un environnement de gestion et une architecture hautement standardisés et automatisés ;





Une plateforme de Cloud privé et souverain de nouvelle génération, prête à être déployée et gérée dans n’importe quel datacenter, afin de simplifier la migration vers le Cloud tout en assurant la conformité avec les exigences de sécurité et de souveraineté des données des clients ;





Développement, modernisation et redéploiement vers d’autres plateformes des applications Cloud, avec une approche DevSecOps forte, permettant aux clients d’accélérer la mise sur le marché de leurs applications critiques ;





Intelligence artificielle & Machine Learning dans le Cloud pour optimiser les processus métiers, créer de nouvelles solutions et monétiser les données de l’entreprise ;





Des solutions Bare Metal de classe mondiale (serveurs à hautes capacités de traitement et de mémoire) pour étendre la portée des services Cloud consommables en prenant en compte les applications métiers critiques non virtualisées, adjacentes au Cloud ;





Des solutions Cloud Edge & Far Edge de premier plan (serveurs locaux/terrain) combinées à de nouvelles solutions de connectivité 5G, afin d’assurer un traitement des données local et sécurisé, ainsi qu’une consommation optimisée de la bande passante ;





Des services de supervision de la cybersécurité, permettant à la fois d’administrer et répondre aux contrôles de sécurité natifs du Cloud et d’anticiper les menaces avec une approche prescriptive plutôt que prédictive ;





Des offres de décarbonation qui garantissent une réduction de l’empreinte carbone des infrastructures Cloud, des données et des applications d’une année sur l’autre.





À partir d’aujourd’hui, Atos offre à ses clients nouveaux et existants l’opportunité de co-créer leur Plan Atos OneCloud personnalisé en 90 jours. Ensemble, Atos et chacun de ses clients construiront des cas d’usage Cloud sur mesure, une architecture Cloud de référence spécifique à chaque secteur et une feuille de route pour moderniser les données, les applications et les infrastructures.





Atos OneCloud concentre toutes les ressources de classe mondiale d’Atos :



Des services d’externalisation des datacenters et de gestion des infrastructures hybrides, domaines dans lesquels Atos est un leader mondial reconnu ;



Des partenariats de premier plan avec les principaux fournisseurs de Cloud public, qui permettent à Atos de fournir des services gérés pour tous ;



Une force mondiale de plus de 7 000 experts Cloud, 30 000 experts d’applications, 10 000 experts de datacenters et de réseaux, ainsi que plus de 6 500 certifications techniques Cloud ;



Des investissements dans la formation et la certification d’experts Cloud, ainsi que dans un programme à destination des jeunes diplômés, IGNITE ;



Des investissements de R&D dans le Cloud, avec des solutions brevetées d’orchestration, de Cloud privé, de cybersécurité, Bare Metal et d’Edge Computing, développées par Atos ;



Quatre laboratoires d’Intelligence Artificielle et de Machine Learning destinés à ses clients, afin d’optimiser les processus métiers, créer de nouvelles solutions et monétiser les données de l’entreprise ;



Des capacités d’automatisation et des partenariats de longue date, notamment dans les domaines de l’orchestration et de la gestion du Cloud ;



Des investissements dans le co-développement de standards Cloud européens, en tant que membre fondateur de GAIA-X, afin de garantir l’interopérabilité du Cloud, ainsi que la portabilité des données et des applications ;



Un acteur mondial de premier plan dans les services de cybersécurité ;



Un Centre d'Excellence Mondial pour la Décarbonation, conçu pour aider les organisations à déployer des stratégies Cloud sûres qui contribuent à réduire les émissions carbones ;



De nombreuses acquisitions, comme celle de Maven Wave ou d’Edifixio.





L’initiative Atos OneCloud est développée par Atos, en étroite collaboration avec un écosystème de partenaires parmi les leaders mondiaux du Cloud, notamment Amazon Web Services, Dell Technologies (y compris Dell EMC et VMware), Google Cloud, IBM - Red Hat, Microsoft Azure, SAP, ServiceNow et Salesforce. Les partenaires Atos OneCloud contribueront activement à réduire les investissements initiaux de migration vers le Cloud et apporteront des solutions pour former les équipes informatiques ou métiers du client à une utilisation optimale de ces nouvelles technologies.



Au cours des 5 prochaines années, Atos va intensifier ses investissements, pour un montant total d’environ 2 milliards d’euros. Ces investissements permettront de renforcer l’ensemble de ses capacités complètes Cloud, d’étendre son vivier de certifications d’experts, d’accélérer la concrétisation des efforts de R&D, de poursuivre les investissements Cloud au service des clients et de multiplier les acquisitions.



« Atos OneCloud fournit aux clients du monde entier, qui cherchent un soutien pour accélérer leur passage vers le Cloud, un cadre holistique et un ensemble de capacités complètes, qui optimise la valeur du Cloud et leur permet d'atteindre leurs objectifs commerciaux et technologiques majeurs. Atos OneCloud est conçu pour permettre une transition rapide et fluide grâce à son solide écosystème de partenaires, une orchestration multi-Cloud, la modernisation des applications et des capacités d'intelligence artificielle combinées à des solutions de décarbonation respectueuses de l'environnement, » a déclaré Dave Tapper, VP Outsourcing and Managed Cloud Services, IDC.



« Nous assistons à un changement séculaire dans le secteur, les entreprises accélérant fortement leur adoption des technologies Cloud basées sur l'intelligence artificielle qui contribuent à transformer les attentes en matière de prestation de services. Comme le montre malheureusement la pandémie, l'objectif doit être une prestation de bout en bout soutenue par des ressources numériques étendues. Atos réagit à cette évolution en regroupant tous ses actifs Cloud dans une nouvelle unité commerciale afin de créer un guichet unique pour ses clients. Parmi les grands atouts qui différencient clairement Atos sur le marché, on peut citer ses investissements dans l'initiative européenne GAIA-X et son Centre d'Excellence Mondial pour la Décarbonation, qui soutiennent l’approche et les ambitions holistiques d’Atos, » a déclaré Tom Reuner, Senior VP, HFS.



« L'annonce d'Atos OneCloud et les investissements qui l’accompagnent permettront aux clients d'accélérer leur migration vers le Cloud. Les clients cherchent de plus en plus à utiliser le Cloud pour se développer sur de nouveaux marchés, lancer de nouveaux produits et services, et innover à grande échelle. Atos OneCloud offre un guichet unique proposant de multiples offres (y compris : conseil, orchestration multi-Cloud, DevSecOps, plateformes, intelligence artificielle, machine learning, automatisation et cybersécurité) pour soutenir et accélérer l'adoption du Cloud. ‘Votre Plan Atos OneCloud’, qui permet une approche de co-conception en 90 jours, ainsi que la construction de cas d’usage, d’architectures de référence et de feuilles de route, est l’un des principaux facteurs de différenciation et un engagement fort pour les clients. Atos s'engage également à réduire l'empreinte carbone de ses clients en proposant des offres de décarbonation, » a déclaré John Laherty, Senior Research Analyst, NelsonHall.



« Une belle initiative d'Atos pour accompagner ses clients dans leur parcours de transformation vers le Cloud. Atos est unique par l'étendue de ses capacités, qui vont des services d'infrastructure et d'applications jusqu'aux applications critiques, couvrant les différentes technologies (legacy, Cloud privé, Cloud public) et modèles de prestation (du conseil aux opérations, du Bare Metal aux services gérés), avec des capacités exceptionnelles en matière de sécurité et d'informatique de pointe. Le regroupement de toutes ces capacités dans l'initiative OneCloud permet aux clients de choisir la bonne approche pour leur environnement, en tirant parti du ‘Plan OneCloud’ d'Atos sur 90 jours, » a déclaré Christophe Chalons, Senior VP, President, Head of Research & Chief Analyst, Teknowlogy PAC.



A propos d’Atos



La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.



