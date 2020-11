Une augmentation de 18 % des dépenses des utilisateurs finals du cloud public dans le monde prévue en 2021 Par Gartner 0PARTAGES 2 0 La proportion des dépenses informatiques des entreprises consacrées au cloud computing public continue d'augmenter



Selon Gartner, Inc., les dépenses mondiales des utilisateurs finals pour les services publics de cloud devraient augmenter de 18,4 % en 2021 pour atteindre 304,9 milliards de dollars, contre 257,5 milliards en 2020.



"La pandémie a validé la proposition de valeur du cloud", a déclaré Sid Nag, vice-président de la recherche chez Gartner. "La possibilité d'utiliser des modèles de cloud à la demande et évolutifs pour assurer la rentabilité et la continuité des activités donne aux entreprises l'élan nécessaire pour accélérer rapidement leurs plans de transformation des activités numériques. L'utilisation accrue des services de cloud public a renforcé l'adoption du cloud comme "nouvelle norme", maintenant plus que jamais".



La proportion des dépenses informatiques qui passent au cloud va s'accélérer au lendemain de la crise COVID-19, le cloud devant représenter 14,2 % du marché mondial des dépenses informatiques des entreprises en 2024, contre 9,1 % en 2020.



Bien que le logiciel en tant que service (SaaS) reste le segment de marché le plus important et qu'il devrait atteindre 117,7 milliards de dollars en 2021, les services d'infrastructure d'application (PaaS) devraient connaître une croissance plus importante, soit 26,6 % (voir tableau 1). L'augmentation de la consommation de PaaS est due à la nécessité pour les travailleurs à distance d'avoir accès à une infrastructure performante, riche en contenu et évolutive pour accomplir leurs tâches, qui se présente en grande partie sous la forme d'applications modernisées et natives du cloud.



Tableau 1. Prévisions des dépenses des utilisateurs finals des services publics dans le Cloud à l'échelle mondiale (en millions de dollars US)





"La pandémie COVID-19 a obligé les organisations à se concentrer rapidement sur trois priorités : préserver les liquidités et optimiser les coûts informatiques, soutenir et sécuriser une main-d'œuvre à distance, et assurer la résilience", a déclaré M. Nag. "Investir dans le cloud est devenu un moyen pratique de répondre à ces trois besoins".



En fait, les données d'une récente enquête Gartner indiquent que près de 70 % des entreprises utilisant aujourd'hui des services de cloud prévoient d'augmenter leurs dépenses dans le domaine du cloud suite aux perturbations causées par COVID-19.



Alors que les entreprises augmentent leurs investissements dans la mobilité, la collaboration et d'autres technologies et infrastructures de travail à distance, le Gartner prévoit que la croissance du cloud public sera soutenue jusqu'en 2024. La tendance croissante des fournisseurs de services de cloud à s'associer à des entreprises de télécommunications pour étendre leur portée et soutenir une main-d'œuvre hybride pourrait également entraîner une nouvelle croissance du marché.



"Alors que les DSI réfléchissent de manière plus stratégique à la manière de jeter les bases pour soutenir un retour à la croissance, il est clair que le passage au numérique et aux services associés jouera un grand rôle pour les organisations à l'avenir", a déclaré M. Nag. "L'adoption du cloud devient donc un moyen important de rester en tête dans un monde post-COVID-19 axé sur l'agilité et les points de contact numériques".





Source : Gartner



Les dépenses informatiques dans la région EMEA augmenteront de 2,8 % en 2021, selon les prévisions de Gartner Selon Gartner, Inc., les dépenses mondiales des utilisateurs finals pour les services publics de cloud devraient augmenter de 18,4 % en 2021 pour atteindre 304,9 milliards de dollars, contre 257,5 milliards en 2020., a déclaré Sid Nag, vice-président de la recherche chez Gartner.La proportion des dépenses informatiques qui passent au cloud va s'accélérer au lendemain de la crise COVID-19, le cloud devant représenter 14,2 % du marché mondial des dépenses informatiques des entreprises en 2024, contre 9,1 % en 2020.Bien que le logiciel en tant que service (SaaS) reste le segment de marché le plus important et qu'il devrait atteindre 117,7 milliards de dollars en 2021, les services d'infrastructure d'application (PaaS) devraient connaître une croissance plus importante, soit 26,6 % (voir tableau 1). L'augmentation de la consommation de PaaS est due à la nécessité pour les travailleurs à distance d'avoir accès à une infrastructure performante, riche en contenu et évolutive pour accomplir leurs tâches, qui se présente en grande partie sous la forme d'applications modernisées et natives du cloud., a déclaré M. Nag.En fait, les données d'une récente enquête Gartner indiquent que près de 70 % des entreprises utilisant aujourd'hui des services de cloud prévoient d'augmenter leurs dépenses dans le domaine du cloud suite aux perturbations causées par COVID-19.Alors que les entreprises augmentent leurs investissements dans la mobilité, la collaboration et d'autres technologies et infrastructures de travail à distance, le Gartner prévoit que la croissance du cloud public sera soutenue jusqu'en 2024. La tendance croissante des fournisseurs de services de cloud à s'associer à des entreprises de télécommunications pour étendre leur portée et soutenir une main-d'œuvre hybride pourrait également entraîner une nouvelle croissance du marché., a déclaré M. Nag.Source : Gartner Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème