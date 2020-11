Moins d'un tiers des organisations utilisent un système de protection contre les fuites de données dans le cloud 0PARTAGES 3 0 Seulement 31 % des entreprises utilisent le DLP (Data Loss Prevention) dans le cloud, bien que 66 % d'entre elles citent la fuite de données comme leur principale préoccupation en matière de sécurité dans le cloud, selon un nouveau rapport de Bitglass.



En outre, les organisations affirment qu'elles sont incapables de maintenir une visibilité sur les téléchargements de fichiers (45%), les chargements de fichiers (50%), les violations de la politique DLP (50%) et le partage externe (55%) dans le cloud.



Le rapport révèle également que beaucoup essaient encore d'utiliser des outils comme les pare-feu (44%), le cryptage de réseau (36%) et la surveillance de réseau (26%) pour sécuriser l'utilisation du cloud - bien que 82% des personnes interrogées reconnaissent que ces outils traditionnels sont mal adaptés à la tâche et qu'ils devraient plutôt utiliser des outils de sécurité qui ont été conçus pour le cloud.





La technologie permettant une authentification correcte dans le cloud est également à la traîne. L'authentification unique n'est déployée qu'à 37 % et l'authentification multifactorielle à 47 %.



La technologie permettant une authentification correcte dans le cloud est également à la traîne. L'authentification unique n'est déployée qu'à 37 % et l'authentification multifactorielle à 47 %.



"Pour répondre aux besoins modernes de sécurité dans le cloud, les entreprises devraient exploiter des plates-formes de sécurité à multiples facettes capables de fournir une sécurité complète et cohérente pour toute interaction entre tout dispositif, application, destination web, ressource sur site ou infrastructure", déclare Anurag Kahol, directeur technique de Bitglass. "Selon nos recherches, 79 % des organisations estiment déjà qu'il serait utile de disposer d'une telle plate-forme de sécurité consolidée ; il ne leur reste plus qu'à choisir et à mettre en œuvre la bonne".



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de cette enquête de Bitglass ?

Utilisez-vous un Data Loss Prevention pour prévenir une éventuelle fuite de vos données dans le cloud ? En outre, les organisations affirment qu'elles sont incapables de maintenir une visibilité sur les téléchargements de fichiers (45%), les chargements de fichiers (50%), les violations de la politique DLP (50%) et le partage externe (55%) dans le cloud.Le rapport révèle également que beaucoup essaient encore d'utiliser des outils comme les pare-feu (44%), le cryptage de réseau (36%) et la surveillance de réseau (26%) pour sécuriser l'utilisation du cloud - bien que 82% des personnes interrogées reconnaissent que ces outils traditionnels sont mal adaptés à la tâche et qu'ils devraient plutôt utiliser des outils de sécurité qui ont été conçus pour le cloud.La technologie permettant une authentification correcte dans le cloud est également à la traîne. L'authentification unique n'est déployée qu'à 37 % et l'authentification multifactorielle à 47 %.La technologie permettant une authentification correcte dans le cloud est également à la traîne. L'authentification unique n'est déployée qu'à 37 % et l'authentification multifactorielle à 47 %., déclare Anurag Kahol, directeur technique de Bitglass.Source : Bitglass Que pensez-vous de cette enquête de Bitglass ?Utilisez-vous un Data Loss Prevention pour prévenir une éventuelle fuite de vos données dans le cloud ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème