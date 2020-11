Les dépenses d'infrastructure cloud en Chine augmentent de 65 % en Q3 2020 pour dépasser les 5 milliards de dollars Grâce à la transformation numérique et la reprise économique, d'après Canalys 0PARTAGES 3 0 Les dépenses en services d'infrastructure cloud de la Chine ont augmenté de 65 % au troisième trimestre 2020, pour dépasser pour la première fois les 5 milliards de dollars. Les dépenses totales ont augmenté de plus de 750 millions de dollars US par rapport au dernier trimestre et de près de 2 milliards de dollars US par rapport au troisième trimestre de 2019, selon les dernières données de Canalys.



En termes de dollars, le troisième trimestre a connu la plus forte expansion trimestrielle jamais enregistrée, la consommation des services de cloud étant restée solide. La demande a été stimulée par la priorité accordée à la transformation numérique après la pandémie COVID-19, le redémarrage de projets retardés et la reprise économique rapide après la fin du confinement en début d'année.



La Chine est restée le deuxième plus grand marché du monde, représentant 14 % des investissements mondiaux. Les quatre premiers fournisseurs ont représenté collectivement 80 % des dépenses totales au troisième trimestre 2020. Alibaba Cloud est resté le leader avec une part de 41 % et a poursuivi sa forte croissance. Huawei Cloud et Tencent Cloud ont enregistré une croissance saine, avec une part de marché de 16 % chacun. Baidu AI Cloud a été le quatrième plus grand fournisseur de services cloud, représentant 7 % du total des dépenses dans le pays.





"La demande de services basés sur le cloud a atteint de nouveaux sommets en Chine, alors que les entreprises ont redéfini les priorités en matière de dépenses informatiques et accéléré les projets de transformation numérique", a déclaré Matthew Ball, analyste en chef de Canalys.



"L'apprentissage et le travail à distance, ainsi que les jeux, le streaming, le commerce électronique et d'autres services en ligne ont contribué à accroître la consommation des ressources de l'infrastructure du cloud. Ceci, combiné à la numérisation des processus et des opérations au sein des entreprises et des organisations gouvernementales, permettra de maintenir la demande. Les organisations ont surmonté les difficultés causées par la pandémie de COVID-19 en utilisant les services numériques développés par les fournisseurs de services de cloud. Par exemple, les services de commande et de livraison en ligne se sont étendus à de nombreux secteurs, tels que la vente au détail et les restaurants, tandis que les outils de gestion des données sont devenus essentiels aux opérations dans le domaine de la santé et de la banque".



Les fournisseurs ont élargi leurs secteurs d'activité pour pérenniser la croissance



Les fournisseurs chinois de services de cloud ont bénéficié d'une réaction rapide face à la pandémie et du confinement qui a suivi au début de l'année. Mais certains contrats ont été retardés ou annulés, tandis que d'autres ont été restructurés, en particulier dans les secteurs durement touchés comme l'hôtellerie et les transports. Les fournisseurs de services Cloud adaptent désormais leurs offres aux besoins de secteurs spécifiques, ce qui permettra de maintenir la croissance. Alibaba Cloud a enregistré une forte croissance dans les secteurs de la finance et de la vente au détail, tandis que sa clientèle existante a continué de croître. Huawei Cloud a connu une croissance rapide dans les secteurs de la finance, de la fabrication industrielle, de l'Internet et du gouvernement. Tencent Cloud a vu la demande pour sa solution PaaS augmenter. Baidu AI Cloud a été stimulé par la croissance dans les secteurs des transports, de la santé et de la finance.



"Les exigences des clients se multiplient, tandis que le rythme de l'innovation s'accélère en Chine. Cela rend le développement continu des capacités et de la connectivité, ainsi que des services de données, y compris la gestion et l'intelligence artificielle, essentiels dans un modèle vertical", a déclaré Blake Murray, analyste de recherche chez Canalys. "Construire des relations fructueuses avec les clients alors que la stabilité économique est de retour portera ses fruits dans des projets de transformation numérique plus importants et plus ciblés à l'avenir. Cela conduira également à une combinaison de déploiements hybrides dans le cloud et de déploiements natifs du cloud, où la valeur doit être démontrée pour susciter des opportunités supplémentaires. Alors que les investissements dans l'infrastructure du cloud continueront à croître rapidement au cours de l'année à venir, la concurrence entre les fournisseurs sera déterminée par la qualité des relations avec les clients et les partenaires".



Canalys définit les services d'infrastructure cloud comme des services qui fournissent une infrastructure en tant que service et une plateforme en tant que service, soit sur une infrastructure privée hébergée dédiée, soit sur une infrastructure partagée. Cette définition exclut directement les dépenses de logiciels en tant que service, mais inclut les revenus générés par les services d'infrastructure consommés pour les héberger et les exploiter.



Source : Canalys



