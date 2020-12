AWS lance Amazon DevOps Guru, un service d'opérations dans le cloud alimenté par l'apprentissage automatique Pour améliorer la disponibilité des applications 21PARTAGES 3 0 Amazon continue sa série d'annonces sur les nouveautés ajoutées dernièrement à son offre cloud AWS. Cette fois, la nouvelle est dirigée vers les ingénieurs DevOps, pour lesquels l'entreprise annonce l'arrivée du service Amazon DevOps Guru. C'est un service d'opérations du cloud basé sur le ML (machine learning - apprentissage automatique) pour améliorer la disponibilité des applications. DevOps Guru détecte les comportements qui s'écartent des schémas de fonctionnement normaux afin que vous puissiez identifier les problèmes opérationnels bien avant qu'ils n'aient un impact sur vos clients.



DevOps (abréviation de développement et opérations), à l'instar de nombreuses nouvelles approches, est souvent un mot à la mode pour beaucoup de personnes. De manière générale, DevOps est une approche qui repose sur les principes Lean et Agile dans lesquels les responsables métier avec les services de développement, des opérations et d'assurance qualité collaborent pour délivrer le logiciel en continu dans l'objectif de permettre à l'entreprise de saisir plus rapidement les opportunités du marché et d'accélérer la prise en compte des retours clients.



L'on estime en effet que les applications d'entreprise sont si diverses et composées de tant de technologies, bases de données, d'équipements utilisateurs…, que seule une approche DevOps permet de gérer avec succès toute cette complexité. Dans le souci de rendre la tâche plus facile aux entreprises et leur permettre d'innover encore plus rapidement, Amazon DevOps Guru utilise la puissance de l'apprentissage automatique pour aider les DevOps à avoir l'œil sur les applications et à être prévoyants au sujet d'éventuels cas de défaillances.



« DevOps Guru utilise des modèles ML inspirés par des années d'excellence opérationnelle d'Amazon.com et d'AWS pour identifier les comportements anormaux des applications ( augmentation de la latence, taux d'erreur, contraintes de ressources, etc.) et faire apparaître les problèmes critiques susceptibles de provoquer des pannes ou des interruptions de service. Lorsque DevOps Guru identifie un problème critique, il envoie automatiquement une alerte et fournit un résumé des anomalies connexes, la cause profonde probable et le contexte concernant le moment et le lieu où le problème s'est produit », a déclaré Andy Jassy, PDG d'AWS, au sujet du nouveau service mardi à l'occasion de l'événement AWS re:Invent.



« Lorsque cela est possible, DevOps Guru fournit également des recommandations sur la manière de remédier au problème », a-t-il ajouté. Celui-ci a expliqué que DevOps Guru ingère automatiquement les données opérationnelles de vos applications AWS et fournit un tableau de bord unique pour visualiser les problèmes dans vos données opérationnelles. Selon le PDG, DevOps Guru a une prise en main facile et le tableau de bord vous présente toutes les observations sur vos applications AWS.





Tableau de bord de DevOps Guru

En outre, vous pouvez commencer à utiliser DevOps Guru pour améliorer la disponibilité et la fiabilité des applications sans avoir besoin d'une configuration manuelle ou d'une expertise en apprentissage automatique. Voici quelques-uns des avantages qu'AWS cite pour DevOps Guru.



Détecter automatiquement les problèmes opérationnels



Grâce à l'apprentissage automatique, Amazon DevOps Guru collecte et analyse automatiquement des données telles que les métriques d'application, les journaux et les événements et identifie les comportements qui s'écartent des schémas de fonctionnement normaux. Il détecte et alerte automatiquement sur les problèmes et les risques opérationnels, notamment l'épuisement imminent des ressources, les changements de code et de configuration susceptibles de provoquer des pannes, les fuites de mémoire, la capacité de calcul sous-dimensionnée et la surutilisation des E/S de la base de données.



Résoudre rapidement les problèmes grâce à des données basées sur le ML



Amazon DevOps Guru aide à réduire le temps nécessaire pour identifier et résoudre la cause première des problèmes en corrélant les comportements anormaux et les événements opérationnels. Lorsqu'un problème survient, DevOps Guru génère des informations avec un résumé des anomalies associées, des informations contextuelles sur le problème et, lorsque c'est possible, il fournit des recommandations pour y remédier.



Facilité de mise à l'échelle et de maintien de la disponibilité



Amazon DevOps Guru vous permet d'économiser le temps et les efforts nécessaires à la mise à jour manuelle des règles statiques et des alarmes afin que vous puissiez surveiller efficacement des applications complexes et évolutives. Lorsque vous migrez ou adoptez de nouveaux services AWS, DevOps Guru analyse automatiquement leurs métriques, leurs journaux et leurs événements. Il produit ensuite des informations qui vous aident à vous adapter facilement aux changements de comportement et à l'évolution de l'architecture du système.



Réduire le bruit et la fatigue des alarmes



Amazon DevOps Guru aide les développeurs et les opérateurs informatiques à réduire le bruit des alarmes et à surmonter la fatigue des alarmes en utilisant des modèles d'apprentissage préformés pour corréler et regrouper les anomalies liées et faire remonter à la surface les alertes les plus critiques. « Avec DevOps Guru, vous pouvez réduire la nécessité de gérer plusieurs outils de surveillance et alarmes, ce qui signifie que vous pouvez vous concentrer sur la cause première du problème et sur les mesures correctives », a précisé AWS sur son site Web.



Quels sont les cas d'utilisation du nouveau service DevOps Guru



Dans un premier temps, AWS a déclaré que vous pouvez utiliser DevOps Guru pour les audits opérationnels. Vous pouvez l'utiliser pour obtenir un résumé rapide de tous les événements importants sur le plan opérationnel qui ont été, identifiés, triés par leur gravité. « Grâce au tableau de bord de la santé du système, vous pouvez rechercher des problèmes dans des applications spécifiques, identifier des tendances et décider où les développeurs doivent consacrer leur temps et leurs ressources », précise AWS. Ensuite, vous pouvez l'utiliser pour la planification proactive de l'épuisement des ressources.





DevOps Guru vous permettra de construire des alarmes prédictives pour les ressources épuisables telles que la mémoire, le processeur et l'espace disque. « Il prévoit quand l'utilisation des ressources dépassera la capacité prévue et vous informe en créant une notification dans le tableau de bord, ce qui vous aide à éviter une panne imminente », a expliqué AWS. Enfin, DevOps Guru vous sera utile pour la maintenance préventive. Avec le nouveau service d'AWS, vous pouvez prévenir les incidents avant qu'ils ne se produisent.



DevOps Guru signale les découvertes de moyenne et faible gravité qui ne sont peut-être pas critiques, mais qui, si elles ne sont pas prises en compte, s'aggravent avec le temps et affectent la disponibilité de votre application. Cela vous aide à établir des priorités et à éviter les temps d'arrêt imprévus. Par exemple, DevOps Guru vous avertit lorsque vous atteignez les limites de vos groupes de mise à l'échelle automatique, lorsque les modèles de latence changent ou lorsque le volume d'appel de l'API augmente. DevOps Guru identifie également les meilleures pratiques AWS pour vous aider à augmenter la disponibilité globale de votre application.



Tarification d'Amazon DevOps Guru



Amazon explique que DevOps Guru est un service basé sur le ML qui vous offre un moyen plus simple de mesurer et d'améliorer les performances opérationnelles et la disponibilité d'une application et de réduire les temps d'arrêt coûteux (aucune expertise en apprentissage automatique n'est requise). Ainsi, lorsque vous faites appel à DevOps Guru, vous ne payez que pour ce que vous utilisez. Il n'y a pas un engagement initial ni de frais minimums. Après avoir activé DevOps Guru et spécifié les applications que vous souhaitez surveiller, DevOps Guru commence à analyser les données opérationnelles pour les ressources que ces applications utilisent.



Deux éléments déterminent alors votre facture : les frais d'analyse des ressources AWS et les frais d'appel de DevOps Guru API. Vous êtes facturé à la fin du mois pour votre utilisation. Autrement dit, vous payez pour les données analysées par le service, plutôt que des frais mensuels. Les types de ressources AWS analysés par DevOps Guru sont classés en deux groupes de prix. Le tarif, disponible sur la page de tarification d'AWS, qui vous est facturé pour un type de ressource AWS spécifique dépend du groupe de prix : A ou B.



En ce qui concerne les ressources que vous avez supprimées ou que vous n'utilisez plus, vous n'êtes pas facturé. En effet, vous payez pour le nombre d'heures de ressources AWS analysées, pour chaque ressource active. Une ressource n'est active que si elle produit des mesures, des événements ou des entrées de journal dans un délai d'une heure. Selon Amazon, actuellement, DevOps Guru est capable d'analyser plus de 25 types de ressources AWS différentes (par exemple Amazon S3 Bucket, Amazon EC2 Instance), et d'autres types de ressources seront bientôt pris en charge.



En outre, AWS Free Tier, l'offre gratuite d'AWS, inclut l'analyse de 7 200 heures de ressources AWS par DevOps Guru et l'utilisation de 10 000 appels à l'API DevOps Guru par mois pendant 3 mois. Enfin, quant à la disponibilité, Amazon DevOps Guru est disponible dans les régions AWS suivantes : Est des États-Unis (Virginie du Nord), Est des États-Unis (Ohio), Ouest des États-Unis (Oregon), Europe (Irlande) et Asie-Pacifique (Tokyo). Selon Amazon, d'autres régions seront bientôt disponibles.



Selon Amazon, actuellement, DevOps Guru est capable d'analyser plus de 25 types de ressources AWS différentes (par exemple Amazon S3 Bucket, Amazon EC2 Instance), et d'autres types de ressources seront bientôt pris en charge.En outre, AWS Free Tier, l'offre gratuite d'AWS, inclut l'analyse de 7 200 heures de ressources AWS par DevOps Guru et l'utilisation de 10 000 appels à l'API DevOps Guru par mois pendant 3 mois. Enfin, quant à la disponibilité, Amazon DevOps Guru est disponible dans les régions AWS suivantes : Est des États-Unis (Virginie du Nord), Est des États-Unis (Ohio), Ouest des États-Unis (Oregon), Europe (Irlande) et Asie-Pacifique (Tokyo). Selon Amazon, d'autres régions seront bientôt disponibles.