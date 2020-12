AWS lance CloudShell, un Shell basé sur le Web pour l'accès en ligne de commande à AWS Qui peut être lancé directement à partir de l'AWS Management Console 0PARTAGES 3 0 Amazon, leader mondial du commerce électronique et du cloud computing, continue d'apporter des nouveautés à sa plateforme de cloud computing en annonçant ce mardi l'arrivée d'AWS CloudShell. Il s'agit d'un nouvel environnement Shell basé sur Amazon Linux 2, pour les développeurs qui souhaitent pouvoir utiliser certains de leurs outils de ligne de commande, et scripts, préférés directement dans la console AWS. Tous les outils de ligne de commande AWS habituels sont préinstallés et prêts à l'emploi, en plus de Bash, Python, Node.js, PowerShell, VIM, git et vous pourrez aussi installer vos outils préférés.



Selon AWS, le premier fournisseur de service cloud dans le monde, quel que soit le degré d'automatisation que vous avez mis en place et quel que soit votre niveau de pratique de l'Infrastructure as Code (IAC), vous devez parfois interagir avec vos ressources AWS sur la ligne de commande. Vous pouvez avoir besoin de vérifier ou d'ajuster un fichier de configuration, d'apporter une solution rapide à un environnement de production, ou même d'expérimenter de nouveaux services ou fonctionnalités AWS.





« Certains de nos clients se sentent plus à l'aise lorsqu'ils travaillent à partir d'un navigateur Web et n'ont pas encore configuré ou personnalisé leur propre interface de ligne de commande (CLI). Ils nous disent qu'ils ne veulent pas s'occuper des applications clients, des clés publiques, des références AWS, de l'outillage, etc. Bien qu'aucune de ces étapes ne soit difficile ou ne prenne trop de temps, elles ajoutent de la complexité et des frictions et nous aimons toujours vous aider à éviter les deux », a écrit AWS à propos de CloudShell.



AWS a introduit CloudShell dans le but de rendre le processus d'obtention d'un Shell AWS simple et sécurisé, avec le moins de friction possible. Chaque environnement de Shell que vous exécutez avec CloudShell a l'interface de ligne de commande (CLI) AWS (v2) installée et configurée de manière à ce que vous puissiez exécuter des commandes aws. Les environnements comprennent également les runtimes Python et Node, et beaucoup d'autres sont à venir.



Présentation d'AWS CloudShell



AWS CloudShell est un Shell basé sur un navigateur, disponible à partir de la console de gestion AWS (AWS Management Console). Une fois connecté à la console de gestion, le démarrage d'une session CloudShell donne aux clients un accès immédiat à un environnement Amazon Linux 2 avec l'interface de ligne de commande AWS préinstallée et préauthentifiée en utilisant les mêmes informations d'identification que celles utilisées pour se connecter à la console. CloudShell facilite la gestion, l'interaction et l'exploration de vos ressources en toute sécurité à partir de la ligne de commande.



Les outils courants et les CLI AWS sont préinstallés et vous pouvez installer d'autres outils selon vos besoins en utilisant l'accès root fourni. Bash, zsh, et PowerShell sont tous inclus afin que vous puissiez choisir votre Shell préféré. CloudShell peut être lancé à partir de n'importe quelle région AWS prise en charge en un clic. Vous pouvez télécharger des fichiers jusqu'à 1 Go dans votre répertoire personnel CloudShell ($HOME) et les fichiers, scripts et outils enregistrés dans $HOME persisteront entre les sessions. CloudShell est fourni avec 1 Go de stockage persistant par région.



Pour commencer, cliquez sur le lien de l'icône CloudShell en haut de n'importe quelle page de console qui apparaît lorsque vous êtes dans une région prise en charge.



Caractéristiques et fonctionnalités d'AWS CloudShell



Interface de ligne de commande AWS



Vous lancez AWS CloudShell depuis la console de gestion AWS, et les identifiants AWS que vous avez utilisés pour vous connecter à la console sont automatiquement disponibles dans une nouvelle session Shell. Cette préauthentification des utilisateurs d'AWS CloudShell vous permet de ne pas avoir à configurer les informations d'identification lorsque vous interagissez avec les services AWS en utilisant la version 2 du CLI AWS (préinstallé sur l'environnement de calcul du Shell).



Shell et outils de développement



Grâce au Shell créé pour les sessions AWS CloudShell, vous pouvez passer en toute transparence d'un Shell de ligne de commande à l'autre. Plus précisément, vous pouvez passer de Bash, PowerShell et Z Shell. Vous avez également accès à des outils et utilitaires préinstallés tels que git, make, pip, sudo, tar, tmux, vim, wget et zip. L'environnement Shell est préconfiguré et prend en charge les principaux langages logiciels, ce qui vous permet d'exécuter des projets Node.js et Python, par exemple, sans avoir à effectuer d'installation préalable.



Les utilisateurs de PowerShell peuvent utiliser le runtime .NET Core. Les fichiers créés ou téléchargés dans AWS CloudShell peuvent également être déposés dans un dépôt local avant d'être poussés vers un dépôt distant géré par AWS CodeCommit.



Stockage persistant



En utilisant AWS CloudShell, vous disposez d'un stockage permanent de 1 Go pour chaque région AWS sans frais supplémentaires. Le stockage persistant est situé dans votre répertoire personnel ($HOME) et vous est privé (réservé). Contrairement aux ressources éphémères de l'environnement qui sont recyclées après la fin de chaque session Shell, les données de votre répertoire personnel persistent entre les sessions.



Sécurité d'AWS CloudShell



L'environnement AWS CloudShell et ses utilisateurs sont protégés par des fonctions de sécurité spécifiques telles que la gestion des autorisations IAM, les restrictions de session Shell et Safe Paste pour la saisie de texte.



gestion des permissions avec IAM : les administrateurs peuvent accorder ou refuser des autorisations aux utilisateurs de AWS CloudShell en utilisant les politiques IAM. Les administrateurs peuvent également créer des politiques qui spécifient à un niveau granulaire les actions particulières que ces utilisateurs peuvent effectuer avec l'environnement Shell ;



gestion des sessions Shell : les sessions inactives et d'une longue durée sont automatiquement arrêtées et recyclées ;



Safe Paste pour la saisie de texte : Safe Paste est une fonction de sécurité qui vous demande de vérifier que le texte multiligne que vous allez coller dans le Shell ne contient pas de scripts malveillants. Elle est activée par défaut ;



Options de personnalisation



Votre expérience AWS CloudShell peut être personnalisée en changeant la disposition de l'écran (plusieurs onglets), la taille du texte et les thèmes de l'interface claire/foncée. Vous pouvez également étendre votre environnement Shell en installant votre propre logiciel et en modifiant les scripts Shell de démarrage ;



Prix



Il n'y a pas de frais supplémentaires pour AWS CloudShell. Vous ne payez que pour les autres ressources AWS que vous utilisez avec CloudShell pour créer et exécuter vos applications.



Source : AWS CloudShell

Que pensez-vous d'AWS CloudShell ?