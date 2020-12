Une extension de sa "Digital Cloud Platform" a été annoncée par Capgemini, en collaboration avec AWS Pour accompagner les entreprises dans leurs transformations avec SAP 0PARTAGES 3 0 Capgemini et AWS vont fournir des solutions SAP® pour accroître l'agilité et la visibilité des entreprises en améliorant les processus commerciaux grâce aux services cloud d'AWS



Capgemini a étendu sa plateforme de cloud numérique de solutions SAP® avec les Amazon Web Services (AWS) afin de réduire les coûts et de supprimer la complexité pour les clients qui exécutent leurs applications SAP, leur permettant ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier. Les processus commerciaux mis en œuvre dans SAP seront améliorés grâce aux services cloud d'AWS et à la plateforme cloud SAP, ce qui donnera aux clients de nouvelles capacités commerciales pour garder une longueur d'avance sur la concurrence.



Les entreprises cherchent à se renouveler et à se moderniser grâce à la transformation numérique, en adoptant de nouveaux modèles commerciaux, ainsi qu'en procédant à des fusions et acquisitions, et plus encore, ils doivent développer leur système d'entreprise SAP avec plus de fonctionnalités que le simple système d'enregistrement de l'entreprise.



La plateforme de cloud numérique de Capgemini fournit une suite de composants logiciels, de bibliothèques et de microservices prêts à l'emploi, permettant aux organisations de développer rapidement des capacités numériques qui tirent parti de la puissance de ces technologies de transformation. Grâce aux accélérateurs SAP de Capgemini, les clients peuvent modifier leurs systèmes d'entreprise SAP à leur convenance.





La plateforme de cloud numérique de Capgemini pour les solutions SAP comprend des scénarios préétablis pour des défis commerciaux courants, fondés sur la vaste expertise de Capgemini, ainsi que pour les clients des secteurs de l'automobile, de la fabrication, du commerce de détail et des sciences de la vie.



Les solutions combinées de Capgemini de SAP et d'AWS développent les systèmes SAP à travers l'Internet des objets (IoT), ainsi que d'autres applications critiques.



Les actifs de Capgemini contribuent à simplifier les migrations et à accélérer la transformation des entreprises tout en étendant les scénarios commerciaux SAP avec les services AWS Cloud et la plateforme SAP Cloud.



AWS gère les charges de travail SAP depuis 2008 et propose l'une des plus larges sélections de types d'instances certifiées SAP, cloud-native, pour donner aux clients SAP la flexibilité nécessaire de répondre à leurs besoins uniques et variés.



Ensemble, l'expertise sectorielle approfondie de Capgemini et les services AWS pour les solutions SAP peuvent renforcer les processus commerciaux intégrés dans les logiciels SAP.







Terry Jordan, directeur des plateformes SAP chez Burberry, a déclaré : "En nous appuyant sur nos relations avec Capgemini et AWS, notre passage à SAP sur AWS a permis à Burberry de transformer notre paysage SAP, pour en faire un environnement réactif, très résilient et sécurisé, offrant une flexibilité intelligente aux besoins de notre entreprise".



Cette dernière initiative s'appuie sur les relations étroites que Capgemini entretient avec l'AWS depuis 2008. Capgemini est également un partenaire conseil de premier plan d'AWS, avec plus de 2500 personnes ayant obtenu les certifications AWS et les désignations AWS Competency, notamment AWS SAP Competency et AWS Migration Competency.



"La plateforme numérique de cloud de Capgemini pour les solutions SAP apporte des outils de migration éprouvés ainsi que des modèles SAP préétablis qui règlent les problèmes courants. Nos modèles prédéfinis permettent aux clients d'accéder à AWS, ce qui garantit le respect des meilleures pratiques du secteur et des normes réglementaires", a déclaré Nico Steenkamp, vice-président, Global Amazon Partner Executive chez Capgemini.



Doug Yeum, responsable de l'organisation mondiale des partenaires, Amazon Web Services, Inc. a déclaré : "Nous sommes heureux de soutenir la plateforme de cloud numérique de Capgemini pour les solutions SAP et de continuer à travailler ensemble pour aider les entreprises à migrer facilement vers le cloud. Cette collaboration permet aux clients de tirer parti des services AWS comme Amazon SageMaker et AWS IoT Greengrass tout en maintenant leurs implémentations SAP grâce aux solutions éprouvées et à l'expertise de Capgemini pour SAP".



À propos de Capgemini



Créée en 1967 par Serge Kampf, Capgemini est une firme française spécialisée dans les domaines du conseil, de la transformation numérique, de la technologie et des services d'ingénierie. Capgemini fait aujourd'hui partie des dix plus grosses entreprises de conseil à travers le monde.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous des nouvelles fonctionnalités de la ‘Digital Cloud Platform’ de Capgemini ?

Pensez-vous y avoir recours pour faciliter le passage au cloud de vos systèmes SAP ?



