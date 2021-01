le manque de personnel informatique (52 %)

le manque de budget (47 %)

le manque d'expertise en matière de sécurité du cloud (44 %).

Ce sont les conclusions d'un nouveau rapport de Netwrix qui montre que les types d'incidents de sécurité dans le cloud les plus courants en 2020 sont le phishing (signalé par 40 % des entreprises), les logiciels de rançon ou autres logiciels malveillants (24 %) et les fuites de données accidentelles (17 %).Le détournement de données a également causé des dommages considérables aux entreprises d'autres manières. Les incidents impliquant des vols de données d'initiés ont eu un impact négatif sur l'évaluation des entreprises pour 33 % des organisations, tandis que les vols de données par des pirates informatiques ont entraîné une perte de clientèle et d'avantage concurrentiel (35 % dans chaque cas).Les principaux challenges en matière de sécurité des données cités par les répondants sont :Il est intéressant de noter que 48 % des RSSI notent que le désir de croissance de l'organisation entrave les efforts visant à garantir une sécurité des données adéquate dans le cloud., explique Ilia Sotnikov, vice-président de la gestion des produits chez Netwrix.Entre autres constatations, une grande entreprise sur dix (plus de 1 000 employés) ayant subi une violation des données dans le cloud a changé de direction à la suite de cet incident. Cinq pour cent des entreprises ayant subi un vol de données dans le cloud par des pirates informatiques ont mis des années à le détecter, mais les organisations qui classifient les données et vérifient l'activité des utilisateurs sont 1,5 fois plus susceptibles de découvrir des incidents dans le cloud en quelques minutes seulement.Source : Netwrix Que pensez-vous de ce rapport ? Est-il pertinent ?Votre entreprise a-t-elle déjà été victimes de détournements de données ou autres incidents de sécurité dans le cloud ?Quelles mesures avez-vous adopté depuis ?