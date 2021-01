Modèles de services cloud

Modèle de déploiement



Gartner: 2020 Magic Quadrant Cloud Infrastructure & Platform Services

Acteurs du marché

Google App Engine, une plateforme en tant que service pour tester des applications dans un bac à sable. App Engine offre du changement d'échelle automatique, augmentant les ressources pour faire face à la charge du serveur.

Google Compute Engine, le composant infrastructure en tant que service de la Google Cloud Platform permettant aux utilisateurs de lancer des machines virtuelles (VMs) à la demande.

Google Kubernetes Engine, une version commerciale de Kubernetes, un logiciel open-source de gestion de conteneurs.

Google Cloud Storage, un système de stockage en ligne de fichiers.

Google BigQuery, un entrepôt de données à très grande échelle basé sur Dremel.

Plusieurs API de haut niveau

Conclusion

Le Cloud Computing est un service qui permet d’accéder aux ressources physiques et applicatives via un partage en ligne. Ces ressources sont techniquement situées sur des serveurs distants. C’est une forme d’externalisation des serveurs et services rattachés pour une entreprise donnée.Le Cloud Computing est donc une nouvelle façon de concevoir l’informatique, du réseau aux applications, entraînant une nouvelle forme de consommation. Le Cloud permet aux organisations d’activer et de stopper les ressources suivant l’évolution des besoins, et de mettre dynamiquement à jour des éléments d’infrastructure et applications. Cela permet d’améliorer l’efficacité des salariés, sans devoir s’inquiéter de la création de nouvelles infrastructures pour chaque nouvelle demande.Le concept du Cloud Computing permet d’économiser des charges qui sont généralement assez importantes. Le fournisseur, profitant généralement d’économies d’échelle, se retrouve alors en position d’offrir le même service à un tarif particulièrement avantageux. Le fournisseur peut également, dans ce cas, garantir le développement et la maintenance de son service.Il existe plusieurs modèles de services cloud.C’est le premier niveau de service cloud. Grâce à un cloud en IaaS, vous avez accès à une infrastructure informatique externe pour stocker vos données. Le fournisseur cloud met donc à votre disposition le matériel serveur, les réseaux, le stockage et les couches de virtualisation. Autrement dit, ce type de cloud vous dispense d’investir dans certains matériels informatiques. Il s’adapte également à vos besoins de stockage facilement pour que vous puissiez les réduire ou les augmenter et vous permet un gain de place certain.L’IaaS est souvent choisi par les grands groupes car il nécessite des compétences pointues en interne pour gérer tout ce dont ne s’occupe pas le fournisseur de cloud.C’est le système le plus abouti car il dépend entièrement du fournisseur de cloud. Le logiciel est installé sur un serveur plutôt que directement sur votre ordinateur. Vous pouvez y accéder à partir d’un site web depuis n’importe quel ordinateur. Plus besoin d’acheter des logiciels et de les mettre à jour sans cesse, il suffit de payer un abonnement pour avoir accès au service. Ici, vous avez une mise à disposition d’applications (messagerie, antivirus, logiciel de gestion : comptabilité, gestion commerciale, CRM, Office 365).L’intérêt réside surtout dans la rapidité de déploiement et la facilité avec laquelle les entreprises peuvent s’approprier le SaaS. C’est la forme de cloud computing préférée des entreprises aujourd’hui.Avec le PaaS, vous montez d’un degré supplémentaire par rapport à l’infrastructure comme service. Les applications middlewares comme le système d’exploitation, les bases de données, les serveurs web, etc. passent sous la responsabilité du fournisseur de cloud.Vous pouvez accéder facilement à l’environnement cloud en PaaS via Internet. Les entreprises ayant besoin d’applications métiers spécifiques font souvent ce choix car le PaaS permet de garder ses propres applications.Toute infrastructure du client est hébergée. Chaque utilisateur peut accéder à son bureau depuis n’importe quel terminal PC, Mac, tablette, smartphone, connecté à internet.Une fois que vous avez sélectionné le ou les services de Cloud Computing que vous avez choisi, vous avez le choix entre trois principaux modèles de déploiement de Cloud Computing : le Cloud public, le Cloud privé et le Cloud hybride. Comme les modèles de services dans le Cloud, chaque modèle de déploiement dans le Cloud a sa propre configuration unique avec une série d’exigences différentes et d’avantages associés.Le Cloud public est la fourniture de services informatiques sur l’internet public par un fournisseur tiers. Les services du Cloud public sont à la disposition de toute personne qui souhaite les utiliser et leur utilisation peut être gratuite ou payante.Dans un déploiement de Cloud public, la responsabilité de la gestion et de la maintenance des systèmes incombe directement au fournisseur. Bien que l’architecture des Cloud publics et privés puisse être identique, il peut y avoir des différences importantes dans les exigences de sécurité de chaque déploiement de Cloud.Un modèle de déploiement du Cloud public supprime les coûts initiaux élevés d’achat, de gestion et de maintenance des infrastructures matérielles et logicielles sur site. Il offre également un déploiement rapide et une extensibilité presque infinie grâce à la taille même des fournisseurs de technologies de Cloud public que sont Google, Microsoft et Amazon.Le Cloud privé est la fourniture de services informatiques à une seule organisation qui y accède via l’internet ou un réseau interne privé. Un Cloud privé peut être géré en interne ou par un fournisseur tiers.Un déploiement de Cloud privé vous offrira bon nombre des mêmes avantages que le Cloud public, notamment le libre-service et l’évolutivité. Par rapport au Cloud public, vous aurez également un plus grand contrôle et une meilleure personnalisation des services que vous consommez dans votre Cloud privé. Cela signifie que vous pouvez mettre en œuvre un niveau de sécurité et de confidentialité plus élevé, ce qui est idéal si vous travaillez dans un secteur où la conformité est une exigence.Toutefois, ces avantages supplémentaires ont un coût. Dans la plupart des déploiements, la responsabilité des coûts et de la gestion du Cloud privé restera celle de votre service informatique. Cela signifie que les Cloud privés sont plus lents à déployer et entraînent les mêmes dépenses – personnel, gestion, maintenance – que la propriété traditionnelle d’un centre de données.Le Cloud hybride est la fourniture de services informatiques par une combinaison de déploiements de Cloud public et de Cloud privé. Ce type de déploiement permet le partage de données et d’applications entre les deux environnements de Cloud.Le Cloud hybride vous offre la possibilité de faire évoluer en toute transparence les ressources depuis l’infrastructure privée sur site jusqu’au Cloud public pour répondre aux fluctuations de la demande de traitement informatique. Cela vous permet d’utiliser les ressources du Cloud public pour des tâches informatiques non sensibles tout en maintenant la sécurité des applications critiques de l’entreprise dans le cadre d’un déploiement de Cloud privé.Utilisé efficacement, un déploiement de Cloud hybride vous permet de faire face à des pics de demande de ressources à court terme sans avoir à investir à long terme. L’informatique hybride est une plate-forme qui offre le « meilleur des deux mondes », vous donnant accès à toute la gamme des avantages de Cloud Computing : flexibilité, évolutivité et rentabilité, associées à une exposition au risque la plus faible possible.Amazon présente son service comme suit : « Amazon Web Services (AWS) est la plateforme cloud la plus complète et la plus largement adoptée au monde. Elle propose plus de 175 services complets issus de centres de données du monde entier. Des millions de clients dont certaines des startups les plus dynamiques au monde, de très grandes entreprises et des agences fédérales de premier plan utilisent AWS pour réduire leurs coûts, gagner en agilité et innover plus rapidement. »Lancé en 2006, AWS regroupe une centaine de services répartis en diverses catégories telles que le stockage cloud, la puissance de calcul, l’analyse de données, l’intelligence artificielle ou même le développement de jeux vidéo. Les services les plus populaires sont Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) - un service permettant à des tiers de louer des serveurs sur lesquels exécuter leurs propres applications web - et Amazon Simple Storage Service (S3) - un service d'hébergement de fichiers qui propose du stockage à travers des services Web (REST, SOAP et BitTorrent) -.Microsoft Azure est la plateforme applicative Cloud de Microsoft. Il s'agit d'un vaste ensemble de services informatiques cloud en constante expansion qui sont à la disposition des entreprises, des développeurs, des organismes gouvernementaux et de tous ceux qui veulent créer une application ou exécuter une entreprise sur Internet sans avoir à utiliser de matériel ou de logiciel serveur.Microsoft présente sa plateforme comme suit : « La plateforme cloud Azure compte plus de 200 produits et services cloud conçus pour vous aider à donner vie à de nouvelles solutions, afin de relever les défis actuels et de créer l’avenir. Créez, exécutez et gérez des applications sur plusieurs clouds, localement et à la périphérie, avec les outils et infrastructures de votre choix ».Google Cloud Platform (GCP) est une plateforme de cloud computing fournie par Google, proposant un hébergement sur la même infrastructure que celle que Google utilise en interne pour des produits tels que son moteur de recherche. Cloud Platform fournit aux développeurs des produits permettant de construire une gamme de programmes allant de simples sites web à des applications complexesLa Google Cloud Platform est composée d'une famille de produits, chacun comportant une interface web, un outil de lignes de commande, et une interface de programmation applicative REST. On y trouve par exempleLe Cloud Computing est devenu une technologie courante, avec de nombreux types de Cloud Computing parmi lesquels on peut choisir. Selon le dernier rapport « State of Cloud », 94 % des entreprises utiliseraient au moins un service de Cloud Computing.Néanmoins, la capacité de croissance du Cloud reste exponentielle, une étude commandée par IBM faisant état de seulement 20 % des charges de travail des entreprises fonctionnant actuellement dans le Cloud. N’ayant migré que les charges de travail les plus simples, les entreprises ont encore un long chemin à parcourir dans le Cloud.Vers quel modèle de déploiement êtes-vous le plus portés (cloud public, privé, hybride ou autre) ?Quel modèle de service cloud correspond le plus à vos besoins (IaaS, PaaS, SaaS) ?Quelle solution de cloud computing utilisez-vous ?