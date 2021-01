Pour y répondre, TetherView lance un service de cloud privé géré innovant appelé "Digital Bunker" qui offre une solution de cloud privé "à sens unique" pour les entreprises., déclare Michael Abboud, PDG et fondateur de TetherView.Les utilisateurs accèdent aux données dans le bunker numérique par le biais d'un environnement virtuel sécurisé, configuré spécifiquement en fonction de leurs besoins matériels. Cela signifie qu'il est évolutif pour répondre aux besoins des utilisateurs réguliers, ainsi qu'à ceux des concepteurs et des développeurs de logiciels de calcul intensif. Les utilisateurs peuvent se connecter via une solution de connexion unique et indépendante du matériel.Chaque bureau virtuel est géré par TetherView, qui comprend toutes les sauvegardes de données, le correctif des systèmes, la protection contre les virus et d'autres tâches essentielles à l'entreprise. Le partage est possible grâce à un emplacement sécurisé pour l'hébergement de fichiers qui peuvent être partagés sous forme de pièces jointes ou de liens à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau de l'entreprise.Un tableau de bord des effectifs à distance permet aux services informatiques de gérer et de faire évoluer les postes de travail virtuels selon les besoins, ce qui réduit les frais généraux. La tarification est gérée par utilisateur et est modulable en fonction des exigences de performance.Source : Tetherview Qu'en pensez-vous ?