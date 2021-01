L'OTAN sélectionne Nexium Defence Cloud de Thalès pour fournir aux forces armées son premier cloud de défense

L'OTAN a choisi Thales pour fournir la première capacité de cloud de défense déployable au niveau du théâtre, une solution compacte et entièrement certifiée pour la gestion et le contrôle de bout en bout de la connectivité, des applications et de l'hébergement des données.



Nexium Defence Cloud a été sélectionné par l'OTAN car il répond aux normes militaires de sécurité et d'interopérabilité les plus strictes.



La solution de Thales garantit la souveraineté et l'autonomie stratégique des forces armées.





Thales a été sélectionné à l'issue d'un appel d'offres mondial sur la base de son savoir-faire en matière d'intégration des systèmes de défense. Avec ce contrat, le groupe entre dans un nouveau secteur de marché et démontre sa capacité à intégrer les meilleures technologies civiles et commerciales disponibles et à les adapter aux besoins des forces armées.Les opérations militaires étant de plus en plus axées sur les données, l'accès aux données et applications critiques est une exigence cruciale pour les forces armées. Le cloud de défense développé par Thales permet aux forces d'analyser et de partager des données en temps réel du centre de commandement au théâtre des opérations, de poursuivre leur transformation numérique en toute sécurité et d'accélérer le cycle de décision pour obtenir et maintenir un avantage opérationnel.Jusqu'à présent, il fallait plusieurs mois et des dizaines d'ingénieurs spécialisés travaillant sur des sites proches de la zone de combat pour déployer les moyens nécessaires. Avec le Nexium Defence Cloud et son studio de conception de services et son système d'orchestration, une petite équipe d'experts peut déployer des services et des applications informatiques sur des sites situés à des milliers de kilomètres en quelques heures seulement. Cette solution est basée sur une approche holistique englobant la gestion des applications, l'informatique, les réseaux et la sécurité, avec une architecture système globale conçue pour s'adapter à différents niveaux de confidentialité.Nexium Defence Cloud intègre les meilleures technologies civiles et commerciales disponibles pour fournir une solution complète, modulaire et souveraine qui permet aux forces d'opérer de manière totalement autonome sur le théâtre des opérations. Il offre un large éventail de configurations possibles, allant d'une infrastructure de très grande capacité et facilement extensible pour les quartiers généraux de commandement à des systèmes conteneurisés tout-en-un qui transforment une base avancée en un nouveau nœud de cloud en quelques heures seulement.Cette interconnexion aisée au sein d'organisations ad hoc et de structures de commandement accroît l'efficacité des missions avec un niveau de sécurité inégalé.Le Nexium Defence Cloud est la solution la plus compacte, la plus intégrée et la plus modulaire disponible à ce jour. Elle inclut tous les composants des postes de commandement militaires (armoires, serveurs, supports de stockage de données, système de supervision, etc.) et répond aux exigences de performance en termes de taille, de poids et de puissance (SWaP) pour simplifier le déploiement et minimiser l'empreinte logistique.Avec ce contrat, Thales démontre une fois de plus son savoir-faire en matière de certification et de normalisation des systèmes. Sa solution de cloud de défense a été conçue pour répondre aux exigences de la norme FMN (Federated Mission Networking) de l'OTAN, qui établit le cadre de la coopération entre les réseaux de commandement et de contrôle des forces de coalition. Nexium Defence Cloud dispose de tous les atouts pour devenir la solution de référence pour les postes de commandement déployables à haute valeur ajoutée qui seront nécessaires aux opérations de coalition de demain.Source : Thales Group Qu'en pensez-vous ?