Sur le plan géographique, les États-Unis continuent de représenter près de 40 % des principaux sites de centres de données dans le cloud et sur Internet. Viennent ensuite la Chine, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Australie, qui représentent ensemble 29 % du total.Au cours des quatre derniers trimestres, de nouveaux centres de données ont été ouverts dans 17 pays différents, les États-Unis, la Corée du Sud, la Chine, le Canada, les Émirats arabes unis, l'Indonésie, l'Italie et l'Afrique du Sud étant les plus nombreux à s'y implanter. Parmi les opérateurs à grande échelle, Amazon, Microsoft et Google représentent collectivement plus de la moitié de tous les grands centres de données. Amazon et Google ont ouvert le plus grand nombre de nouveaux centres de données au cours des douze derniers mois, représentant la moitié des ajouts de 2020, avec Oracle, Microsoft, Alibaba et Facebook étant également particulièrement actifs.Les recherches de Synergy indiquent que plus de 70 % de tous les centres de données à grande échelle sont situés dans des installations qui sont louées à des opérateurs de centres de données ou qui appartiennent à des partenaires des opérateurs à grande échelle.La recherche est basée sur une analyse de l'empreinte des centres de données de 20 des plus grandes entreprises mondiales de cloud et de services Internet, dont les plus grands opérateurs de SaaS, IaaS, PaaS, recherche, réseau social, commerce électronique et jeux.Les entreprises ayant la plus grande empreinte en matière de centres de données sont les principaux fournisseurs de cloud - Amazon, Microsoft, Google et IBM. Chacun d'entre eux possède au moins 60 centres de données, dont au moins trois dans chacune des quatre régions (Amérique du Nord, APAC, EMEA et Amérique latine). Oracle et Alibaba sont également très présents dans les centres de données. Les autres entreprises ont tendance à avoir leurs centres de données principalement aux États-Unis (Apple, Facebook, Twitter, eBay) ou en Chine (Tencent, Baidu, JD.com)., a déclaré John Dinsdale, analyste en chef du Synergy Research Group.Source : SynergyQue pensez-vous de ce grand nombre de centres de données ?